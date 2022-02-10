Дети все чаще заражаются Covid-19 и другими вирусными инфекциями: как защитить их от заболевания?

Сейчас очень быстро растут показатели заболеваемости Covid-19 не только среди взрослых, но и среди детей. Увеличивается также заболеваемость детей разными вирусными инфекциями. Об этом свидетельствуют данные Детской клинической университетской больницы.

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Переменчивые погодные условия, когда один день "минус", а на следующий день уже "плюс", также ослабляют защитные способности организма и способствуют распространению вирусных заболеваний дыхательных путей. В такой ситуации важно защитить своего ребенка от простуды и соответственно от снижения иммунитета — как сделать это во время пандемии, объясняет фармацевт Зане Мелберга.

Приобретенный иммунитет у людей развивается на протяжении всей жизни, поэтому вполне нормально, что иммунная система у детей вплоть до школы не сформирована полностью. По этой причине самые маленькие могут быть более восприимчивы к разным вирусам и бактериям. Однако совсем избежать нежелательных вирусов и бактерий не может никто — ни дети школьного возраста, ни взрослые. Следует помнить, что болезнь имеет и свои преимущества — во время болезни развиваются и укрепляются защитные способности организма.

Конечно, понятно беспокойство родителей по поводу каждой простуды ребенка во время пандемии. Хотя и не существует одного волшебного средства от болезней, однако есть ряд простых вещей, которые можно сделать для здоровья ребенка в повседневной жизни, чтобы защитить его от возможных простуд.

5 советов, как защитить ребенка от простуды

Забота о гигиене



Вполне понятно, что дети, особенно детсадовского возраста, могут забывать о своей гигиене, например, недостаточно часто моют руки, чихают, не прикрывая нос рукой, или же прикасаются руками к лицу, тянут пальцы в рот или подносят их к глазам. Однако основным условием для защиты ребенка от каких-либо болезней во время пандемии является постоянное обучение и напоминание о личной гигиене, ведь без ее соблюдения микробы могут проникнуть в организм намного быстрее.

Важно убедиться в том, что руки ребенок моет регулярно — после посещения туалета, возвращаясь домой из общественных мест или после игр с другими детьми, а также перед едой. Эффективнее всего мыть руки антибактериальным мылом, которое можно купить в аптеках. В его состав может входить также облепиховое масло, увлажняющее кожу рук, которая может трескаться в результате активных занятий на снегу и на свежем воздухе.

В школу или детский сад ребенку можно дать с собой предназначенное специально для детей средство для дезинфекции рук, которое можно использовать тогда, когда нет возможности помыть руки с мылом. У специализированных средств более нежный состав и ниже концентрация спирта, они не слишком навредят детской коже.

Правильное использование маски для лица

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Правильное использование маски для лица может защитить детей не только от заболевания Covid-19, но и от других возбудителей вирусных заболеваний и от аллергенов, поэтому пользоваться ими важно и самым маленьким, особенно при посещении общественных мест. Точно так же, как о мытье рук, детям надо рассказывать и о правильном пользовании защитной маской. Вот советы, которые пригодятся родителям, чтобы позаботиться о правильном использовании детьми масок для защиты лица:



Перед использованием маски для защиты лица руки должны быть чистыми. Их в течение по крайней мере 40 секунд надо мыть с мылом и водой. Как упоминалось ранее — для нежной детской кожи в аптеках доступно соответствующее антибактериальное мыло. Если вода недоступна, можно воспользоваться предназначенным специально для детей средством для дезинфекции рук.

Детская маска для лица должна быть правильного размера — она должна прикрывать и рот, и нос. Маска не должна висеть на или под подбородком. В аптеках есть медицинские маски маленького размера и с разными детскими рисунками, что сделает их ношение более интересным.

Маску надо надевать и снимать, используя резинки, не прикасаясь к тканевой части маски спереди.

Когда ткань маски становится влажной, ее надо заменить на новую.

Ребенку можно дать два пакетика или коробочки. В один из них складывают использованные маски, а в другом лежат новые маски.

Какими бы красивыми и разрисованными не были маски у друзей, важно напоминать, что нельзя меняться масками или примерять их, чтобы посмотреть, маска кого из друзей подходит лучше.

Может случиться и такое: ребенок жалуется, что резинка от маски давит или натирает. В таких случаях следует проверить кожу за ушами, так как на ней действительно могут появиться потертости и раздражение. Рекомендуется тонким слоем нанести мазь бепантен, которая заживит места потертостей.

Витамины для укрепления иммунитета



Самые важные витамины ребенок должен получать ежедневно с полноценным питанием, надо есть разные фрукты и овощи, которые содержат натуральный витамин С. Это могут быть апельсины, киви, морковь, брокколи или шпинат. Витамин С особенно важен, так как он помогает поддерживать нормальное функционирование иммунной системы. Важны и такие вещества как цинк и селен, также способствующие нормальному функционированию иммунитета. Цинк содержится в разных орехах, цельнозерновых продуктах и тыквенных семечках, селен, в свою очередь, встречается в рыбе, мясе и молочных продуктах.

Если витамины для укрепления иммунитета получить в достаточном количестве не удается, то в аптеках доступны различные комплексные пищевые добавки с приятным для детей вкусом. Например, желейные конфеты в форме звездочек с яблочным вкусом будут достаточно хорошей мотивацией для ежедневного приема необходимых витаминов. Для нормального функционирования иммунной системы подойдут также бальзам черной бузины или различные продукты пчеловодства, например, капсулы пчелиного маточного молочка. Но прежде чем давать ребенку продукты пчеловодства, необходимо убедиться, нет ли у него аллергической реакции на мед.

Экстракты сосны



В профилактических целях можно применять специальные гели для носа, в состав которых входит экстракт сосны. Таким образом создается защитный барьер, который может защитить нос ребенка от разных вирусов, проникающих в организм через дыхательные пути. Гель с экстрактом сосны надо равномерно и деликатно нанести внутрь носа (не глубоко). Использовать его рекомендуется повторно от двух до четырех раз в день.



Полноценный сон и свежий воздух

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Ночной сон является одной из важнейших составляющих распорядка дня ребенка. Сон — это время, когда организм восстанавливается и отдыхает. Детям до 10 лет рекомендуется спать от 10 до 11 часов, более старшим детям — от 8 до 9 часов. Чтобы сон был качественным, важно некоторую часть дня посвящать физической активности, а также бывать на улице, на свежем воздухе. Это пойдет на пользу также физической подготовке ребенка, его эмоциональному здоровью, хорошей сердечной деятельности и процессам роста. Если ребенок в течение какого-то продолжительного времени проявляет беспокойство и не может заснуть, а также не чувствует себя отдохнувшим после пробуждения, рекомендуется проконсультироваться с фармацевтом о выборе наиболее подходящих успокоительных средств растительного происхождения.

