Детская больница повышает цены: УЗИ для младенца стало в полтора раза дороже
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С 6 февраля в Детской клинической университетской больнице (BKUS) изменился прейскурант платных услуг. В какую сторону? Конечно, вверх. Причем, цены выросли довольно ощутимо. Не по всем позициям, но достаточно, чтобы обеспокоить родителей, которые не хотят или не могут ждать в очереди за оплаченной государством услугой.

Главный врач BKUS Ренате Снайпе рассказала Delfi, что удельный вес платных услуг достаточно мал. Прейскурант пересматривается регулярно несколько раз в год, при этом отслеживается реальная стоимость конкретных услуг, а также расценки на эти услуги в других учреждениях здравоохранения. Предыдущие изменения были утверждены 10 октября 2022 года.

Вот несколько примеров, на что выросли цены с 6 февраля:

  • УЗИ брюшной полости — было 35, сейчас 55 евро;
  • УЗИ тазобедренных суставов — было 35, сейчас 55 евро;
  • консультация заведующей Детской клиники психиатрии — было 56, сейчас 67 евро;
  • компьютерная томография (КТ) головы и полости носа — было 85 евро, сейчас 90 евро;
  • магнитно-резонансная томография (МРТ) одной части тела без контрастного вещества — было 130, сейчас 137 евро;
  • пластика слезных путей — было 889,50 евро, сейчас 1023 евро.
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