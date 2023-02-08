Детская больница повышает цены: УЗИ для младенца стало в полтора раза дороже

С 6 февраля в Детской клинической университетской больнице (BKUS) изменился прейскурант платных услуг. В какую сторону? Конечно, вверх. Причем, цены выросли довольно ощутимо. Не по всем позициям, но достаточно, чтобы обеспокоить родителей, которые не хотят или не могут ждать в очереди за оплаченной государством услугой.

Главный врач BKUS Ренате Снайпе рассказала Delfi, что удельный вес платных услуг достаточно мал. Прейскурант пересматривается регулярно несколько раз в год, при этом отслеживается реальная стоимость конкретных услуг, а также расценки на эти услуги в других учреждениях здравоохранения. Предыдущие изменения были утверждены 10 октября 2022 года.

Вот несколько примеров, на что выросли цены с 6 февраля: