Детская онкология в Латвии: диагностика и возможности лечения

Ежегодно в Латвии диагностируется около 50-60 новых случаев детской онкологии. Услышав словосочетание "детская онкология", мы чаще всего думаем о худших из возможных сценариев. В то же время педиатр и гематоонколог Детской клинической университетской больницы (BKUS) Элизабете Цебура подчеркивает, что, хотя этот диагноз является трудным и связан с очень сильными эмоциями, у детей результаты лечения значительно лучше, чем у взрослых онкобольных.

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Что нужно знать родителям, столкнувшимся с этим диагнозом? Каковы признаки возможного заболевания и куда следует обращаться за помощью? Об этих и других вопросах рассказывает педиатр и гематоонколог BKUS Элизабете Цебура.

Возможности лечения продолжают совершенствоваться

В Латвии ежегодно диагностируется 50-60 новых случаев детской онкологии. К сожалению, это число не уменьшается уже несколько лет, но и резкого роста по сравнению с предыдущими годами не наблюдается, комментирует текущую ситуацию Э. Цебура. В некоторых случаях выявляется рецидив, то есть повторное возникновение злокачественной опухоли после успешного излечения заболевания в прошлом.

Большинство онкологических заболеваний у детей являются высоко агрессивными или злокачественными, но некоторые новообразования, диагностированные у детей и подвергнутые хирургическому вмешательству, могут быть низко агрессивными и не требовать дальнейшего лечения после операции. Эксперт подчеркивает, что варианты и подходы к лечению продолжают совершенствоваться. Существуют группы заболеваний, при которых удается достичь ремиссии в 85-90% случаев, например, лимфома Ходжкина, острый лимфобластный лейкоз, нефробластомы и другие. Однако все еще существуют некоторые группы опухолей, которые трудно поддаются лечению и имеют гораздо более низкий процент излечения, например, некоторые злокачественные опухоли центральной нервной системы. Если сравнить показатели излечения в Латвии и в мире, то они очень похожи.

Что может указывать на возможное онкозаболевание?

Начальные симптомы детских онкологических заболеваний могут сильно различаться даже в рамках одного и того же диагноза. Важно отметить, что они почти никогда не являются специфическими для конкретного заболевания и могут быть трудно распознаваемыми, поскольку напоминают повседневные болезни. Но есть признаки, которые всегда могут быть тревожным сигналом и указывать на серьезное заболевание, рассказывает Э. Цебура.

В целом, признаки, которые могут указывать на онкологическое заболевание, включают: длительную и повторяющуюся лихорадку без других признаков инфекции, выраженную усталость и потерю веса за относительно короткий период, склонность к кровотечениям, которой раньше не было, синяки при минимальной травме, носовые кровотечения, увеличение лимфатических узлов, которое прогрессивно увеличивается или сохраняется, особенно если они безболезненны, появляются внезапно и не связаны с острым заболеванием. У ребенка также может быть безболезненное увеличение миндалин глотки, вызывающее затруднения при глотании и дыхании, безболезненное увеличение яичек (одностороннее или двустороннее).

Длительная или повторяющаяся боль всегда является тревожным симптомом. У маленьких детей о боли может свидетельствовать поведение — беспокойство, плач, прекращение ходьбы. Боль в спине — очень важный симптом для ребенка, особенно если она усиливается ночью и облегчается в сидячем или полусидячем положении. Аналогичным образом к любой новой припухлости в любой части тела следует относиться с подозрением, пока не будет доказано обратное — она может быть где угодно: конечности, грудь, живот, голова и т. д. Это также может быть быстрое увеличение объема живота, связанное или не связанное с болью и затрудненным стулом или мочеиспусканием.

Следующие симптомы или их комбинации могут указывать на опухоль центральной нервной системы (опухоль мозга): нарушение сознания, внезапное косоглазие, двоение в глазах, выпячивание глазного яблока, нарушения глотания и речи, асимметрия лица, нарушения равновесия и походки, двигательные расстройства, задержка роста и развития, выбухание родничка и открытые черепные швы у младенцев, головная боль, часто облегчаемая сопутствующей рвотой. Такие головные боли очень часто возникают ранним утром.

Если у родителей есть сомнения по поводу здоровья ребенка, первым делом следует обратиться к семейному врачу или педиатру ребенка, который оценит жалобы и проведет первое необходимое расследование. В случае сомнений и подозрений терапевт может направить ребенка на дальнейшую консультацию к детскому гематоонкологу в BKUS, включая запись на прием в приоритетном порядке, но ребенок также может быть немедленно направлен в отделение неотложной помощи BKUS. BKUS — единственное учреждение в Латвии, оказывающее специализированную помощь детям с онкологическими заболеваниями, поэтому во всех случаях, когда есть подозрение на онкологию, ребенка необходимо направить сюда, особенно когда речь идет о хирургическом вмешательстве, биопсии и лабораторной диагностике и исследовании опухолевой ткани, рассказывает Э. Цебура.

Процесс лечения

После проведения анализов и подтверждения диагноза пациента госпитализируют в отделение гематоонкологии, где начинается лечение. Оно определяется индивидуально для каждого пациента, с учетом конкретного заболевания, стадии и индивидуальных рисков, включая возраст, наследственность и аллергии. Следует помнить, что лечение опухолей — это длительный процесс.

В процессе лечения могут сочетаться несколько методов — химиотерапия, радиотерапия и хирургия. Все больше внедряются новые методы, такие как биологическая, или таргетная, терапия, которая уничтожает клетки конкретной опухоли, идентифицируя их по определенным признакам.

Э. Цебура объясняет, что тип опухоли и ее агрессивность во многом определяют благоприятный исход лечения. Также важен успех программы лечения. Важную роль играют сотрудничество между маленьким пациентом и его семьей и медицинским персоналом. Помимо лечения самого заболевания, положительным результатом является также обеспечение и поддержание хорошего качества жизни после него, поэтому во время интенсивного лечения необходимо способствовать нормальному развитию (как физическому, так и психоэмоциональному) путем соблюдения режима дня, гигиенических норм, физической активности в пределах индивидуальных возможностей, сбалансированного и безопасного питания, ограничения "экранного времени" в соответствии с возрастом ребенка, а также непрерывного образования для детей школьного возраста.

Независимо от возраста, в котором ребенку поставлен диагноз, его организм продолжает развиваться, поэтому наша цель — не только вылечить рак, но и нанести как можно меньше вреда растущему детскому организму, сведя к минимуму побочные эффекты, в том числе те, что могут развиться спустя много лет. По этой причине дозы всех лекарств определяются индивидуально, и, например, лучевая терапия не назначается очень маленьким детям.

Эксперт подчеркивает, что родители не должны сравнивать болезнь и лечение своего ребенка с другими детьми в процессе лечения, потому что даже при одинаковых диагнозах каждый случай индивидуален. Кроме того, у каждого человека есть свои индивидуальные факторы, которые определяют переносимость лекарства или процедуры. Эксперт призывает людей полагаться на лечащий персонал. Во времена отчаяния иногда возникает соблазн помочь ребенку справиться с болезнью, попробовав различные травяные или гомеопатические средства, но эти средства не являются научно исследованными и проверенными, и, кроме того, их применение может осложнить медицинское лечение и вызвать нежелательные побочные эффекты, такие как проблемы с печенью или почками.

Доступная помощь

BKUS обеспечивает не только диагностику и лечение опухоли, но и сопровождающую поддержку во время лечения. В отделении оказывается психологическая поддержка, социальный работник работает с семьями пациентов, а пациентам предоставляются консультации по реабилитации и питанию на индивидуальной основе, что обеспечивает комплексную поддержку во время лечения, добавляет Э. Цебура. В настоящее время пояснительная информация о различных онкологических заболеваниях доступна на сайте www.veselapasaule.lv

Фонд детской больницы (BSF) оказывает значительную поддержку маленьким онкологическим пациентам и их семьям. Это включает оплату специфических лекарств, которые не покрываются государством, оплату определенных анализов, необходимых для диагностики и лечения в лаборатории за рубежом, компенсацию транспортных расходов и обеспечение транспортом пациентов, которым это необходимо, чтобы добраться до больницы или домой.