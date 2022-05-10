Детский гинеколог: откладывать вакцинацию против вируса папилломы — увеличивать риски и затраты

Латвийские семьи не спешат воспользоваться оплачиваемой государством вакциной против вируса папилломы человека (ВПЧ), которая защищает от заболевания раком и кондилом половых органов. Однако откладывание вакцинации увеличивает риск заражения, а кроме того, пропустив период оплачиваемой государством вакцинации, в будущем девушке придется самой платить за прививку, предупреждает детский гинеколог Ласма Лидака.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В целом же в обществе наблюдаются положительные изменения — люди стали больше заботиться о своем здоровье и здоровье своих детей, к тому же теперь государство оплачивает вакцинацию против ВПЧ также и для мальчиков, что еще больше снижает риски опухолей.

Что такое вирус папилломы человека и почему важно от него вакцинироваться?

- Вирусы папилломы человека — это группа вирусов, вызывающих, например, относительно безобидные бородавки, однако некоторые типы вирусов из этой группы вызывают также злокачественные опухоли — одну из разновидностей рака. Хотя ВПЧ ассоциируется главным образом с раком шейки матки, он вызывает также рак горла, анального отверстия, вульвы, влагалища, а также полового члена. Вирус папилломы встречается часто — с ним в течение жизни сталкиваются 80% женщин. У большинства организм в состоянии самостоятельно справиться с инфекцией и избавиться от нее, но у части людей он сохраняется в клетках и в дальнейшем вызывает злокачественные опухоли — как у женщин, так и у мужчин

В своей практике я часто слышу отговорки, что "у нас в семье никогда не было никакого гинекологического рака, поэтому для нас это неважно". Тогда я объясняю, что это не имеет значения, что в семье не было рака, так как это вирус и это не связано с генами. Опухоль вызывается вирусной инфекцией, поэтому любой человек относится к группе риска и может заразиться вирусом. Презерватив также полностью не защищает от заражения им. Предлагаемая в Латвии девятивалентная вакцина защищает также от бородавок половых органов — кондилом.

Почему лучше вакцинироваться в подростковом возрасте?

– Оптимальный возраст для вакцинации — 12 лет, так как никогда нельзя знать, в каком возрасте начнется половая жизнь. Родителям часто кажется, что все это — в очень отдаленном будущем и с их детьми ничего "такого" не произойдет до 25-летнего возраста, но это в основном иллюзии. Также нужно учитывать, что до 15 лет достаточно сделать две прививки, а с 15 лет — уже три. И вряд ли, когда у девушки появится парень, она придет к маме и скажет: "Так, у меня теперь есть парень, я хочу вакцинироваться против этого вируса, чтобы мы могли безопасно жить половой жизнью". Так не бывает.

Есть ли какие-то возрастные ограничения?

– Вакцинацию можно начать уже с 9 лет, как это часто делается за границей. В Латвии девушкам до 18 лет вакцину оплачивает государство. Это важно, так как одна доза вакцины стоит около 150 евро. Об этом я рассказываю родителям, когда они говорят, что дочь вырастет и решит сама. Это приводит к рискам и расходам. Во-первых, возможно что она уже начала жить половой жизнью и заразилась вирусом, поэтому вакцина не будет столь эффективной. Во-вторых, после 18 лет это будет дорого — одна вакцина стоит 150 евро, а их потребуется три

В ходе исследований самые убедительные данные получены о вакцинации до 27-летнего возраста, но можно вакцинироваться и позже. Это не повредит. Нужно исходить из ситуации.