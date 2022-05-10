Детский гинеколог: откладывать вакцинацию против вируса папилломы — увеличивать риски и затраты

Латвийские семьи не спешат воспользоваться оплачиваемой государством вакциной против вируса папилломы человека (ВПЧ), которая защищает от заболевания раком и кондилом половых органов. Однако откладывание вакцинации увеличивает риск заражения, а кроме того, пропустив период оплачиваемой государством вакцинации, в будущем девушке придется самой платить за прививку, предупреждает детский гинеколог Ласма Лидака.
В целом же в обществе наблюдаются положительные изменения — люди стали больше заботиться о своем здоровье и здоровье своих детей, к тому же теперь государство оплачивает вакцинацию против ВПЧ также и для мальчиков, что еще больше снижает риски опухолей.
Что такое вирус папилломы человека и почему важно от него вакцинироваться?
- Вирусы папилломы человека — это группа вирусов, вызывающих, например, относительно безобидные бородавки, однако некоторые типы вирусов из этой группы вызывают также злокачественные опухоли — одну из разновидностей рака. Хотя ВПЧ ассоциируется главным образом с раком шейки матки, он вызывает также рак горла, анального отверстия, вульвы, влагалища, а также полового члена. Вирус папилломы встречается часто — с ним в течение жизни сталкиваются 80% женщин. У большинства организм в состоянии самостоятельно справиться с инфекцией и избавиться от нее, но у части людей он сохраняется в клетках и в дальнейшем вызывает злокачественные опухоли — как у женщин, так и у мужчин
В своей практике я часто слышу отговорки, что "у нас в семье никогда не было никакого гинекологического рака, поэтому для нас это неважно". Тогда я объясняю, что это не имеет значения, что в семье не было рака, так как это вирус и это не связано с генами. Опухоль вызывается вирусной инфекцией, поэтому любой человек относится к группе риска и может заразиться вирусом. Презерватив также полностью не защищает от заражения им. Предлагаемая в Латвии девятивалентная вакцина защищает также от бородавок половых органов — кондилом.
Почему лучше вакцинироваться в подростковом возрасте?
– Оптимальный возраст для вакцинации — 12 лет, так как никогда нельзя знать, в каком возрасте начнется половая жизнь. Родителям часто кажется, что все это — в очень отдаленном будущем и с их детьми ничего "такого" не произойдет до 25-летнего возраста, но это в основном иллюзии. Также нужно учитывать, что до 15 лет достаточно сделать две прививки, а с 15 лет — уже три. И вряд ли, когда у девушки появится парень, она придет к маме и скажет: "Так, у меня теперь есть парень, я хочу вакцинироваться против этого вируса, чтобы мы могли безопасно жить половой жизнью". Так не бывает.
Есть ли какие-то возрастные ограничения?
– Вакцинацию можно начать уже с 9 лет, как это часто делается за границей. В Латвии девушкам до 18 лет вакцину оплачивает государство. Это важно, так как одна доза вакцины стоит около 150 евро. Об этом я рассказываю родителям, когда они говорят, что дочь вырастет и решит сама. Это приводит к рискам и расходам. Во-первых, возможно что она уже начала жить половой жизнью и заразилась вирусом, поэтому вакцина не будет столь эффективной. Во-вторых, после 18 лет это будет дорого — одна вакцина стоит 150 евро, а их потребуется три
В ходе исследований самые убедительные данные получены о вакцинации до 27-летнего возраста, но можно вакцинироваться и позже. Это не повредит. Нужно исходить из ситуации.
Врачи сами приглашают вакцинироваться или же о вакцинации детей должны интересоваться родители?
– Многое зависит от семейного врача. Есть родители, которые рассказывают, что семейный врач предложил и попросил вакцинироваться, и тогда они либо соглашаются, либо отказываются. Я стараюсь убедить их вакцинироваться, что это совсем не опасно и необходимо. Часть получила информацию в школах. Но, к сожалению, бывают случаи, когда некоторые семейные врачи даже отговаривают делать прививку, говорят, что лучше сделать ее позже, когда дочь вырастет, однако этому нет рационального обоснования.
Нет причин откладывать вакцинацию, к тому же в подростковом возрасте уговорить дочь вакцинироваться будет еще труднее. Если же дотянуть до 18 лет, то это будет уже платная прививка. Я вообще призываю всех радоваться каждой доступной нам вакцине. У нас и так достаточно болезней. Конечно, это не значит, что, привившись, мы вообще не будем болеть.
Меняется ли в обществе отношение к вакцинации?
– Мне кажется, что да. Я вообще оптимистка и во всем нахожу что-то положительное. Когда я временно не работала, находясь в отпуске по уходу за ребенком, то заметила, что многое поменялось. Наблюдается более положительное отношение к вакцине против ВПЧ, больше девушек ведут календари месячных, что меня радует, также улучшилось отношение к психиатрии, психотерапии, всему, что связано с душевным здоровьем и обращением за помощью по этим вопросам. В целом ситуация улучшилась, хотя есть люди, которые по-прежнему не хотят вакцинироваться, сомневаются. И хорошо, что сейчас от ВПЧ вакцинируют также мальчиков, так как получалось, что раньше решали лишь половину проблемы.
С какого возраста девочкам и девушкам следует начать посещать гинеколога?
– По-моему, о медицине нужно думать рационально, оценивая, почему нам это нужно. Если у девушки все в порядке, нет жалоб, если нормально начинаются и проходят месячные, если нет никаких вопросов, то она может не ходить на профилактический осмотр к гинекологу. Гинеколога нужно обязательно посещать, начиная с 25-летнего возраста — раз в три года для прохождения скрининга на рак шейки матки. Если же имеются жалобы, то визит к гинекологу — обязателен.
Когда мамы 12-ти или 13-летних девочек хотят, чтобы гинеколог посмотрел, все ли там нормально, это хорошо, но не обязательно. Если девочка не хочет идти к гинекологу, заставлять ее не нужно. Когда девушка начинает жить половой жизнью, меняет партнеров, тогда хотя бы раз в год рекомендуется провериться на заболевания, передающиеся половым путем. Хотя бы раз в год. Конечно, во время секса следует пользоваться презервативом, если же презерватив не использовался, порвался или соскользнул, то нужно прийти на проверку. Если же все в порядке, ничего не беспокоит, половой жизни еще нет, нет вопросов о контрацепции, к гинекологу можно не ходить.
Кто чаще всего вакцинирует от ВПЧ?
– Обычно это семейные врачи, но пройти вакцинацию можно также в прививочных кабинетах. Что касается мифов и страхов, то в моей практике были случаи, когда люди боялись, так как были уверены, что вакцина от ВПЧ делается в шейку матки или иным способом во время гинекологического осмотра. Эта совершенно не так. Это простая инъекция в плечо, а не специфическая манипуляция. Много беспокойства и дезинформации связано с тем, что вакцина якобы может привести к бесплодию.
У меня есть макет матки, который я показываю и рассказываю о том, насколько сложным процессом является оплодотворение. Должна созреть яйцеклетка, произойти овуляция, яйцеклетка должна попасть в яйцевод, затем встретиться со сперматозоидом, начать развиваться, после чего закрепиться в полости матки и начать расти. И нет такого фактора, кроме лучевой терапии в больших дозах, которая могла бы фундаментально нарушить этот процесс. И тем более это не под силу вакцине против вируса, который может находиться также в других органах. Из исследований также ясно, что вакцина против ВПЧ не может привести к бесплодию, напротив, есть исследования, согласно которым, если у мужчины или женщины есть ВПЧ, иногда это может препятствовать наступлению беременности. Поэтому риск возможен, если не вакцинироваться, а не наоборот.