Диабет — незаметный "убийца". Как вовремя распознать и избежать его?

Сейчас, когда больше времени проводим дома, меньше двигаемся и чаще заказываем на дом не совсем здоровую еду, мы даже не задумываемся, что таким образом неосознанно повышаем риск заболевания диабетом.

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У каждого десятого жителя Латвии может быть сахарный диабет 2-го типа, который диагностирован только у третьей части из них, в то время как остальные даже не знают, что у них имеется эта болезнь.

Что такое диабет, как его вовремя заметить и как его избежать, объясняют фармацевт Зане Мелберга и президент Латвийской Федерации диабета, эндокринолог, диабетолог Индра Штелмане.

"Во время распространения вируса Covid-19, мы не должны забывать и о других серьезных заболеваниях, например, о сахарном диабете. Сейчас люди намного реже проводят необходимые анализы и измерения для мониторинга своего состояния здоровья. Этот фактор не радует, поскольку это значит, что болезнь не выявляется своевременно. В свою очередь люди, болеющие диабетом, входят в группу риска по заболеванию Covid-19. Это значит, что увеличен не только риск заразиться вирусом и переболеть им в тяжелой форме, но не исключен и фактор смерти. Поэтому призываю каждого вакцинироваться от Covid-19, чтобы защитить не только свое здоровье, но и здоровье своих близких и других окружающих людей.

Диабет — это хроническое заболевание, которое не только усиливает вызванные инфекцией симптомы и течение болезни. Существует также риск диабетической декомпенсации — повышенного уровня глюкозы в крови и развития кетоацидоза, что является одним из осложнений диабета*. Рекомендую каждому уже сейчас профилактически сделать необходимые анализы, чтобы своевременно идентифицировать заболевание и адаптировать к нему свой образ жизни", — говорит Индра Штелмане.

Что надо знать о диабете



Сахарный диабет — это хроническое заболевание, основным признаком которого является повышенное количество сахара или глюкозы в крови. Это заболевание делится на два типа, имеющие отличия:

Сахарный диабет 1-го типа или инсулинозависимый диабет возникает, если ß (бета) клетки поджелудочной железы не производят инсулин в достаточном количестве, в результате чего образуется его дефицит. Диета таких больных должна обеспечивать стабильное количество инсулина в крови, важно также получать все необходимые питательные вещества. Этим пациентам в повседневной жизни следует уделять внимание рациону, чтобы свести к минимуму или отдалить возможность осложнений диабета. Обычно сахарным диабетом 1-го типа болеют молодые и худощавые люди.

Сахарный диабет 2-го типа или инсулиннезависимый диабет возникает, если снижается чувствительность клеток к инсулину — инсулинорезистентность. Больше всего это влияет на клетки мышц и жировой ткани, поскольку глюкоза не может проникнуть в них без инсулина. По мере прогрессирования заболевания, усиливается нечувствительность клеток, а также истощается способность поджелудочной железы производить инсулин. Для лечения используются препараты, повышающие чувствительность клеток к инсулину и усиливающие его синтез поджелудочной железой.

Со временем диабет 2-го типа также надо будет лечить с помощью препаратов инсулина. Целью диеты пациентов с диабетом 2-го типа является нормализация обмена глюкозы, рацион направлен на уменьшение лишнего веса. Сахарным диабетом 2-го типа чаще страдают люди с избыточным весом. В группу риска входят также пожилые люди — данные Международной Федерации диабета свидетельствуют, что у одного из пяти человек старше 65 лет есть диабет. Кроме того исследования доказывают, что мужчины, как правило, болеют диабетом чаще, чем женщины.

Существуют и другие типы диабета, с учетом механизма происхождения заболевания, например, гестационный диабет, который может возникнуть у женщин во время беременности.

Причины и последствия диабета



Среди основных причин диабета — нездоровый и малоподвижный образ жизни, ожирение, повышенный уровень холестерина в крови, наследственность, курение и употребление алкоголя. Согласно данным Всемирной Организации здравоохранения (ВОЗ), в наиболее тяжелых случаях заболевания диабет может привести к слепоте, почечной недостаточности, болезням сердца и ампутации нижних конечностей. Данные ВОЗ свидетельствуют также, что у людей с такими хроническими заболеваниями как диабет течение заболевания Covid-19 и восстановление после него проходит значительно тяжелее, чем у других людей.

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Как заметить диабет?



Признаки диабета у каждого человека могут отличаться, кроме того, не все симптомы наблюдаются одновременно. Наиболее распространенные симптомы диабета:

• жажда;

• частое мочеиспускание (в том числе ночью);

• изменения аппетита;

• "затуманивание" зрения;

• потеря веса (необоснованная);

• зуд;

• медленное заживление ран и воспалений;

• ощущение нечувствительности, онемения или покалывания в руках и стопах;

• рвота и тошнота;

• фурункулы (нарывы, вызванные бактериальной инфекцией), высыпания на коже.

Как избежать заболевания диабетом



Проверяйте уровень сахара в крови

Чтобы констатировать риск заболевания диабетом, надо регулярно, по крайней мере раз в год проверять уровень сахара в крови и сообщать о результатах врачу. Это особенно рекомендуется делать каждому по достижении возраста 40 лет. Измерения можно провести в специальных лабораториях, кроме того измерения для самоконтроля можно сделать в аптеках или дома. Сейчас из-за ограничений в связи с Covid-19 нельзя сделать быстрые измерения сахара на месте в аптеках, однако каждый может купить глюкометр или тест-полоски на глюкозу, об использовании которых проконсультирует фармацевт. Зане Мелберга напоминает также, что фармацевт может дать консультацию, например, чтобы помочь идентифицировать возможные симптомы диабета, а также посоветует, как лучше подготовиться к сдаче анализов.

Обращайте внимание на свой рацион

Чтобы избежать заболевания диабетом, рекомендуется меньше употреблять сладостей, фаст-фуда, сладких и газированных напитков, изделий из пшеничной муки и разных соусов. Незаменимые жирные кислоты omega важны для снижения инсулинорезистентности, поэтому рекомендуется употреблять полезные для организма жиры — авокадо, жирную рыбу (лосось, сардины, тунец), льняное масло. Кроме того, можно пить специальные чаи, подавляющие желание есть сладкое, а в аптеках также доступны различные заменители сахара.

Не забывайте о физической активности

Физическая активность не только оказывает благоприятное влияние на обмен веществ, но и уменьшает инсулинорезистентность. Во время движения мышцы используют сахар, находящийся в крови, а также сахар или гликоген, запасы которого накапливаются как в мышцах, так и в печени. Кроме того, физическая активность снижает вес, уровень глюкозы и холестерина в крови, а также улучшает чувствительность периферических тканей к инсулину.

Принимайте витамин D

В осенний сезон, когда солнца уже не так много, не удается так просто получить витамин D в необходимом нам количестве. Поэтому, чтобы способствовать нормальному функционированию иммунной системы, рекомендуется принимать его в форме капсул.