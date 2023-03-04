Диагностика рака. Что означают обследования, которые зашифрованы буквами?

Есть обследования, названия которых зашифрованы буквами. Их приходится проходить перед подтверждением онкологического диагноза, во время лечения и для контроля ремиссии. Для быстроты написания и произнесения их обозначают аббревиатурами. Но что эти буквы означают, почему обследований так много и чем они отличаются? Попробуем разобраться.

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УЗИ (USG) — ультрасонография. УЗИ используют для проверки практически всех систем и органов человека. Это самый простой, популярный, финансово приемлемый и информативный метод исследования, применяемый для постановки диагноза и для оценки динамики лечения.

Как проводится исследование? На кожу человека наносят специальный гель для большей проводимости, по коже водят специальным датчиком, который посылает волны и смотрят, как отражаются ультразвуковые волны от органов. Отраженный звук преобразуется аппаратом УЗИ в изображение. Такой метод исследования считается безопасным, так как звук (к тому же неслышимый человеческому уху) неопасен для здоровья.

Минусом этого исследования является то, что отражать звук могут только плотные органы, которые не содержат воздуха. УЗИ легких невозможно именно по причине того, что они содержат воздух и не отражают звук.

Качество прочтения УЗИ зависит от используемого аппарата (чем он современней, тем точнее) и от квалификации доктора (лучше выбирать тех, кто имеет опыт в диагностике опухолей различных органов).

КТ (СТ) — компьютерная томография.

При КТ тело человека с разных ракурсов в специальном аппарате просвечивают рентгеновскими лучами, а компьютер собирает тысячи снимков с разных ракурсов в единую картину. На картине кости и структуры, в которых содержится кальций, видны в белом цвете; мягкие ткани (например, сердце) — в оттенках серого; а ткани, близкие по плотности к воздуху (как, например, легкие, кишечник) отображаются черным цветом. Компьютерная томография безболезненна, быстра, но в процессе обследования человек получает небольшую дозу радиации. КТ — более продвинутый вариант обычного рентгена, потому что в результате обследования получается объемное изображение, а не плоскость.

Маммография (MG) — это рентгеновский метод исследования молочных желез невысокими дозами излучения при помощи маммографа.

Маммография является основным методом исследования молочных желез. Для диагностики здоровья органа применяется в комплексе с УЗИ.

ПЭТ КТ (PET CT) — позитронно–эмиссионная томография.

Это один из самых точных и современных методов диагностики рака, когда последовательно выполняется два обследования — позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) и компьютерная томография (КТ). ПЭТ КТ дорогостоящее обследование, его редко назначают доктора и в основном, когда хотят увидеть всю проекцию тела. Это очень нужное обследование, чтобы убедиться, что злокачественная опухоль не распространилась дальше по всему организму своими метастазами, и что в организме нет других очагов опухолей (раковых или доброкачественных) или серьезных воспалений. С помощью ПЭТ КТ можно диагностировать те опухолевые очаги, которые невозможно выявить с помощью других обследований — УЗИ, рентгена, КТ или МРТ.

До обследования пациенту в вену вводится аналог глюкозы, ждут ее распространения по организму и проводят два обследования в одном и том же аппарате томографа. Первое обследование стандартное КТ, второе — ПЭТ, в результате которого видны те части тела или органы, в которых активно потребляется глюкоза. Злокачественные опухоли очень активны и быстро накапливают глюкозу и становятся видны при обследовании. Затем два полученных изображения накладывают друг на друга и получают очень точное изображение даже самых маленьких очагов опухолей или метастазов.

Эта процедура безболезненна, лишь в редких случаях сопровождается чувством жара, в результате нее пациент получает дозу облучения.

МРТ (MRT) — магнитно-резонансная томография. Точный и дорогостоящий метод, который использует магнитное поле и радиоволны для детального изображения органов. Сам аппарат представляет собой огромную трубу магнита, куда помещается пациент. Магнитное поле действует на все молекулы воды, составляющие большую часть человеческого организма. Радиоволны сканируют сигналы этих молекул и формируют магнитно-резонансное изображение. Магнитное поле и радиоволны, которые действуют на человека во время исследования, полностью безопасны для организма, что и дает этому методу преимущество перед другими методами исследования. Этот метод очень эффективен при анализе мягких тканей, нервной системы, сосудов, лимфатических узлов. Обычно при обследовании онкологических пациентов этот метод сочетают с КТ, которая эффективна при анализе твердых тканей (костей).

У этого метода, однако, есть ряд противопоказаний — его нельзя проводить людям с металлическими имплантами, электрокардиостимуляторами, татуировками, выполненными содержащей металлы краской, с весом тела выше 120 кг и страдающим боязнью замкнутого пространства. Длительность обследования составляет около 40 минут. Имеются два неудобства — аппарат постоянно издает разные громкие звуки, даже без клаустрофобии человеку сложно выносить такую какофонию, и необходимо сохранять неподвижность тела в течение всей процедуры.

Буквы расшифровали, а как же обстоят дела с записью на обследования по государственным квотам? Все мы наслышаны про огромные очереди, и невозможность попасть быстро за пациентский взнос. Хорошая новость в том, что онкологическим пациентам онколог или семейный врач открывают так называемый "зеленый коридор", по которому протоколом предусмотрено прохождение всех необходимых исследований для уточнения диагноза за 2 недели (10 рабочих дней) вне очередей.

Всех тех, кто узнал о своем онкологическом диагнозе, лечится или находится в ремиссии, и кому необходима поддержка, приглашаем в общество помощи онкологическим пациентов "Про Жить" (https://pardzivot.lv).

Будем признательны за помощь, в том числе в виде пожертвований, реквизиты группы здесь — (https://pardzivot.lv/#contact)