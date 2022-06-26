Диета и здоровое питание: есть ли между ними разница?

Здоровое питание, как и любое сознательное потребление, может быть сложной задачей. Нужно следить за разнообразием, качеством и количеством продуктов, вчитываться в этикетки, тратить время и силы. Кажется, что проще взять за образец одну из популярных диет. Ведь они предлагают уж готовые схемы и даже меню со списком продуктов на каждый день. Но насколько эти алгоритмы соответствуют принципам здорового питания?

Что такое диета?

Главное отличие любой диеты от обычного питания — ограничение. Идея проста: вы ограничиваете себя в чем-то, чтобы получить желаемый эффект. Это все равно что задержать дыхание и нырнуть за красивой ракушкой. Любое искусственное ограничение воспринимается организмом и мозгом как временная экстренная мера, после которой можно, наконец, вернуться в нормальный режим. Отсюда — общая проблема всех диет: рано или поздно из них хочется «вынырнуть». А продержаться достаточно долго, чтобы достать ракушку, то есть достичь поставленной цели, удается лишь в одном случае из пяти. Причем после достижения первых результатов часто происходит откат к бессистемному питанию — из-за естественного желания вознаградить себя за лишения. Уже по одной этой причине диета вряд ли может стать постоянной пищевой привычкой.

Какие бывают диеты?

Диеты можно разделить на три основные группы в зависимости от того, на что именно они накладывают ограничения:

на определенные макронутриенты, например, углеводы;

на целые категории продуктов, например, мясные;

на конкретные продукты, например, соль.

Проблема в том, что у каждого типа ограничений есть потенциальные побочные эффекты. Это не значит, что вы не можете использовать диету для достижения личных целей. Но лучше делать это с врачом-диетологом, чтобы подобрать ограничения, которые не навредят вашему здоровью.