19-дневный план по снижению веса на 2020 год

Избавиться от лишнего веса — одно из наиболее распространенных обещаний, которые мы даем себе в новогоднюю ночь. Если вы готовы сразу перейти от слов к делу, то в следующие две с лишним недели вам потребуется внести некоторые изменения в свою жизнь. Все достаточно просто и при этом невероятно эффективно.

Портал Prevention предлагает начать Новый год с 19-дневного плана, который составил известный американский консультант по снижению веса Хорхе Круз. В его основе — концепция правильных перерывов между приемами пищи. Это означает, что вы едите и пьете только в течение определенного времени. План предусматривает восьмичасовой период приема пищи — это хороший способ более внимательно относиться к тому, что вы едите и при этом не чувствовать себя полностью ограниченным.

Почему 19 дней?



Это идеальный период времени, чтобы освоить новый способ питания и увидеть результаты. Метод не работает, если вы погружаетесь в него и выходите из него каждые несколько дней или делаете перерыв на выходных: если вы будете придерживаться плана, то ваше тело привыкнет к новому ритму, а вы докажете себе, что можете добиваться поставленных целей.



Это не навредит здоровью?



В целом для большинства людей такой метод безопасен и может даже улучшить здоровье, в том числе биомаркеры старения. Но если у вас диабет или вы принимаете лекарства, которые изменяют ваш уровень глюкозы, понижение уровня сахара в крови может быть небезопасным для вас. В любом случае прежде, чем вносить изменения в свой рацион питания, рекомендуется проконсультироваться с врачом.