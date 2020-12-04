5 самых опасных диет для здоровья

Многие из нас мечтают о красивом теле. Без правильного питания здесь не обойтись. Но одно дело — сбалансировать его, а другое — придерживать строгих ограничений. Некоторые диеты могут вполне печально сказаться на здоровье. Портал МедикФорум рассказывает о самых опасных из них.

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Питьевая диета



Питьевых диет бывает немало видов. Эффект от их применения может быть весьма и весьма разный, в том числе опасный для здоровья. Чаще всего правила диктуют пить натуральный сок каждый час на протяжении двух дней. Это якобы приводит к очищению организма от токсинов, а также к утрате лишнего веса. Но такая диета способствует обезвоживанию, утрате сил, провоцирует диарею.

Капустная диета

Отчаявшиеся люди нередко прибегают к подобному типу питания. Предполагается, что суп из капусты на протяжении двух недель позволяет обрести фигуру мечты. Да, сбросить вес не составит труда. Но при прекращении такой диеты килограммы вернутся к человеку вновь.

Белковая диета

Есть белок животного происхождения — вот основное правило диеты. Потреблять можно мясо (лучше нежирное), сыр, яйца, молочные продукты. При этом необходимо исключить углеводы, в том числе те, что содержатся в овощах, фруктах, цельнозерновых продуктах. Ни к чему хорошему для здоровья это не приведет. От этого действительно уменьшится вес, но повысится уровень холестерина. Вдобавок человек будет чувствовать себя бессильным, испытает отсутствие энергии.

Диета с низким содержанием жиров

Отказаться от жиров — вот к чему призывают приверженцы данного типа питания. Также рекомендуется есть либо обезжиренные продукты, либо с низким содержанием жира. Но правда в том, что в таких продуктах выше уровень сахара, отсюда ожидает наоборот прибавка веса.

Ленивая диета

Считается, что даже лежа на диване можно избавляться от лишних килограммов. Для этого достаточно снизить количество потребляемых калорий. Даже без спорта возможно начать терять вес. Но эффект будет краткосрочным, причем устраняться будут не жировые отложения, а уйдет мышечная масса.

Помните, что диета не лучший выбор при похудении. Хотите фигуру мечты? Соблюдайте дефицит калорий в сочетании с регулярной физической нагрузкой. Причем питание должно быть максимально сбалансированным, чтобы в нем присутствовали жиры, белки и углеводы, витамины, клетчатка и другие важные микроэлементы. Только так можно не навредить собственному здоровью и постройнеть.