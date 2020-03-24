Что есть на ночь, чтобы похудеть? 10 продуктов, которые помогут дожить до утра без вреда для фигуры

Диетологи часто говорят о том, как губительны для фигуры ночные рейды к холодильнику. После 19 часов желудок перестает работать на полную мощь, метаболизм замедляется, и вся съеденная пища откладывается на боках. Но что делать тем, кто ведет ночной режим жизни или не может спать голодным? Как быть людям со слабой волей, у которых физически не выходит терпеть? Выход есть. FurnishHome подготовил список продуктов, которые помогут дожить до утра без вреда для фигуры.

Тушеные овощи



Вообще, овощи хороши в сыром виде, просто термическая обработка облегчает усвоение клетчатки и снижает риск метеоризма. Лучше всего делать упор на брокколи, томаты, тыкву, перец, морковь или шпинат, все они помогают нормализовать обмен веществ, усиливают перистальтику кишечника, а еще выводят тяжелые металлы и радионуклиды, защищая от рака. Помимо этого, в овощах содержатся витамины А, С, К, РР, флавоноиды и полезные органические кислоты, что поддерживают молодость и здоровье кожи.

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Яйца



Вы не прогадаете, если съедите перед сном пару вареных яиц или воздушный омлет с творогом и томатами. Яйца хороши тем, что обладают рядом ценных аминокислот, которые поддерживают здоровье сосудов, мозга и печени. Полностью белковый состав облегчает их переваривание, а витамин В12, селен, фолиевая кислота и кальций способствуют укреплению мышечной массы и препятствуют образованию холестерина.

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Кисломолочные продукты



Считаются идеальными для ужина — молочные белки легко расщепляются желудочным соком, активные пробиотики в их составе улучшают микрофлору кишечника, борются с дисбактериозом и туберкулезной палочкой. Кефир, творог, сметана нормализуют работу ЖКТ, устраняют колиты, полезны при отравлениях и простуде. Они активизируют иммунные силы организма, не перегружают желудок, помогают усваиваться минералам. Единственное правило — кисломолочка должна быть натуральной и без подстластителей.

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Каша на воде



Несмотря на углеводистую структуру, каши полны клетчатки и органических кислот, поэтому полезны для здоровья. Если решите поужинать, не добавляйте в них сахар, молоко или варенье, варите крупы на воде с овощами или используйте сухофрукты. Что еще нужно знать? В рисе и перловке присутствует больше 8 аминокислот — лизин, холин, триптофан и другие — которые оказывают омолаживающий и противовирусный эффект. Гречку ценят за фолиевую и никотиновую кислоту, витамины группы В, богатый железистый состав. Ну а овсянка помогает противостоять стрессам благодаря высокому содержанию магния, никеля, калия и фтора.

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Зелень и зеленые овощи



Отличная идея для ночного перекуса — приготовить салат из капусты, огурцов и зелени. Во-первых, зеленые овощи улучшают состояние пищеварительной системы. Во-вторых, здорово чистят кишечник, снимают отечность, регулируют давление и уровень инсулина. В укропе, болгарском перце, брюссельской капусте содержатся кальций, бето-каротин, витамины С и Е, лютеин, железо, селен и другие полезные компоненты, которые участвуют в выработке гормона сна, помогают бороться с хронической усталостью и предупреждают старение.

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Морская рыба



Есть такой парадокс: жирное мясо вредит здоровью, но жирная рыба — настоящий кладезь полезных витаминов, которые нормализуют липидный обмен, поддерживают нервную систему и укрепляют стенки сосудов. Не бойтесь есть на ужин скумбрию, лосося, хека или сельдь, так как рыбий жир легко растворяется и усваивается организмом, не образуя холестериновых бляшек. Кроме того, морская рыба более устойчива к инфекциям и паразитам, в ней меньше тяжелых металлов и больше витаминов D, РР, лизина и триптофана.

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Орехи



Считаются незаменимым источником протеина, витамина Е, полиненасыщенных кислот, меди и цинка, прекрасно подходят для позднего перекуса. Орехи имеют много органических жиров, полезных для мозга, репродуктивной системы и органов кроветворения, так что не бойтесь поправиться. Особенно рекомендуют миндаль, богатый антиоксидантами, токоферолом и кальцием — он хорошо борется с сезонной депрессией и старческим слабоумием.

Молоко



Его невозможно не любить, ведь оно содержит ударные дозы кальция и витамина D, а еще вкусно и в холодном, и в горячем виде. Особенно полезно молоко для людей, страдающих бессонницей, так как содержит триптофан, что успокаивает нервную систему и вызывает сонливость. Помимо укрепления костей, молоко помогает избавиться от повышенной кислотности, понижает артериальное давление, принимает участие в синтезировании гиалуроновой кислоты, поддерживая здоровье кожи. Главное, не смешивать его с другими продуктами, так оно усвоится легче.

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Ягоды



Стакан смородины, клубники или голубики содержит каких-то 80 калорий, а еще уйму витаминов и антиоксидантов. Благодаря клетчатке и пектинам ягоды стимулируют работу кишечника и восстанавливают обмен веществ. Ретинолы и полифенолы в их составе борются с воспалениями и инфекциями, замедляют потерю памяти и старение. Клубника и ежевика насыщены антоцианами, которые стимулируют иммунитет и обладают желчегонным средством. Черника и вишня хорошо поддерживают зрение и работу мозга.

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Если решили заморить червячка — теперь вы знаете, что делать. Не насилуйте тело голодовкой, что бы ни писали в умных книгах, слушайте свое тело.