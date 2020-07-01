Диетолог назвал наиболее опасные продукты в супермаркете

Доктор медицинских наук, профессор, врач-диетолог Алексей Ковальков назвал пятерку наиболее опасных продуктов в супермаркете. Об этом со ссылкой на kp.ru пишет портал "Газета.ru".

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Так, стоит опасаться полуфабрикатов, поскольку они содержат большое количество глутамата натрия, который вызывает привыкание.

Избегать нужно и хлеба, поскольку в нем присутствуют дрожжи. Предпочтение лучше отдать бездрожжевым или домашним хлебобулочным изделиям.

В ограниченном количестве нужно покупать продукты с заменителями сахара. Диетолог утверждает, что суточная норма сахара в рационе составляет 50-60 граммов.

По словам Ковалькова, не стоит злоупотреблять также молочными продуктами с низким содержанием жира. Пониженная жирность, как правило, достигается в них добавлением других вредных компонентов.

Не стоит приобретать в магазинах и куриное мясо, поскольку в него активно добавляют антибиотики, препараты задержки воды и стимуляторы роста, которые накапливаются в тканях организма человека.