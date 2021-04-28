Фитнес-тренер развенчивает 5 самых распространенных мифов о похудении

Путь к идеальной фигуре не ограничивается избавлением от лишних килограммов, уверена фитнес-тренер и блогер Юлия Смоли. Однако именно на этом перекрестке многие совершают типичные ошибки, веря в определенные заблуждениях. Вот пять наиболее популярных из них.

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Миф 1. Можно похудеть локально

В каком-то конкретном месте, например, в животе или в бедрах, делая бесконечное количество повторов и разных упражнений на эту часть тела.

Локально худеть невозможно. Когда мы на дефиците калорий, то мы худеем, но именно так, как генетически запрограммировано наше тело. Если человек типа фигуры яблоко, то, скорее всего, последнее, что у него будет уходить — это жир на животе. Соответственно, женщина, у которой жир запасается на бедрах, и худеть там будет в последнюю очередь.

Делая бесконечные отведения бедра по 100 повторений или скручивания, она никаким образом бедра не уменьшит. Помогут только грамотно построенные силовые тренировки, причем на все тело, и дефицит калорий в питании. А еще последовательность и терпение сделают свое дело.

Миф 2. Можно перекачаться в тренажерном зале или дома

Это, пожалуй, самый большой страх у женщин, которые представляют, что поднимут один раз штангу и на следующий день у них вырастет груда мышц и они станут похожи на мужчин.

Построение мышц это длительный процесс. Спортсмены строят мышцы годами, сидят на определенных диетах, некоторые используют запрещенные препараты и тренируются очень тяжело.

Более того, чем старше мы становимся, тем сложнее нам дается рост мышцы. Уже начиная с 30 лет ежегодно мы теряем мышечную массу. А если добавить то, что в процессе роста мышц задействован тестостерон, то женщины в принципе могут забыть про риск раскачаться как мужик. Что уж там, многим мужчинам не раскачаться "как мужик", вам-то как?

Если вы на дефиците калорий и занимаетесь силовыми упражнениями, то после тренировки в мышцах может задерживаться вода, это дает ощущение наполненности. Это не физический прирост мышц.

Миф 3. Кардиотренировки способны построить красивое тело

Это камень в огород тех, кто любит скакать на большом пульсе, каждый день бегать, желательно еще и натощак.

Кардиотренировки — прекрасный способ укрепить здоровье, продлить молодость, уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Но делая только их, не получится построить красивое тело.

На кардиотренировках мы сжигаем энергию, в том числе наши мышцы, особенно будучи на дефиците калорий. А мышцы нам так необходимы для построения красивого тела.

Силовые тренировки — ключ к красивому телу, упругим мышцам и крепким костям. Делайте кардио на здоровье, но не надо "жестить". Поймите, кардиотренировка сжигает калории только в моменте, когда вы вы ее делаете. Более того, если вы прекратите когда-нибудь на каком-то этапе жизни делать кардио, ваше тело начнет компенсировать именно жировую массу. Это на тот случай, если вы снова решите бегать каждый день.

С мышцами же совершенно другая история. Подкачав мышцы, мы увеличиваем свой обмен веществ. Мышцы требуют больше питания, чем жир, поэтому и мы можем позволить себе съесть больше.

Миф 4. Чтобы худеть, нужно отказаться от углеводов (или жиров)

В основном под раздачу попадают эти два макронутриента.

Чтобы худеть, нужен дефицит калорий. А для здоровья нам нужно сбалансированное питание, с белками, жирами и углеводами.

Углеводы дают нам энергию, необходимую во время тренировок. Жиры отвечают за здоровье организма, за гормональный фон у женщины.

Убирая углеводы из рациона, вы сливаете воду. Похудение происходит не за счет потери подкожного жира, а за счет воды. Причина в том, что 1 г углеводов притягивает к себе 4 г воды. Так что, прекращая есть углеводы, вы просто себя обезвоживаете.

Вернув углеводы обратно в рацион, вы вернете всю воду, а еще и с запасом, потому что организм включит режим компенсации, на случай, если вы опять задумаете неладное.

С жирами все точно так же: убирая жиры из рациона, вы тормозите процесс похудения и наносите серьезный удар по своему здоровью. Особенно женщины, у которых процент жира в организме выше, чем у мужчин, и это обусловлено детородной функцией женского тела

Миф 5. Массажи, обертывания, пищевые пленки помогут похудеть и без спорта

Ну это смотря за счет чего вы хотите похудеть. Если вы хотите избавиться от подкожного жира, никакой массаж вам его не разобьет и не выведет из организма. Вы знаете, что когда мы потеем, жир с потом почти не выходит? Мы худеем через дыхание, то есть физически выдыхаем жир.

Все остальные бонусы от массажа сводятся к одному — нормализация лимфы в моменте и слив лишней воды. То есть, если у вас есть отеки, то можно снимать их с помощью массажа.