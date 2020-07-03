Готовим холодный суп: рецепты и советы, как его не испортить

Летом в Латвии особенно популярны холодные супы. Полезны ли они и рекомендуются ли для ежедневного меню? Рассказывают специалист по питанию Лиене Сондоре и фармацевт BENU Aptieka Занда Озолиня.

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Холодные супы — легкие, освежающие и простые в приготовлении. В основном они готовятся на кефире, в который добавляют маринованную свеклу, свежие огурцы, вареные яйца и зелень. Некоторым нравится брать за основу воду или квас и готовить холодный щавелевый или шпинатный суп.

Такие супы не содержат много калорий, но являются хорошим источником белка, если в них добавлены яйца и кефир. Более того,это хороший способ включить в свой повседневный рацион побольше овощей и зелени.

Традиции и вариации

У каждого народа и даже семьи обычно есть свои традиции приготовления холодных супов. Как правило, в "классический" суп на кефире с маринованной свеклой добавляют только свежие огурцы, зелень и яйца. В некоторых семьях — также вареный картофель, колбасу и даже вареное мясо. Чем больше ингредиентов, тем калорийнее суп.

С точки зрения здорового питания не рекомендуется готовить суп на воде, сметане и майонезе, добавлять в него колбасу и сосиски, особенно, если вы стараетесь похудеть и вести здоровый образ жизни.

Если вам хочется попробовать чего-то необычного, то очень интересный вариант — это колкский страгнамс, или холодный суп с соленой сельдью, кефиром, маринованными огурцами и яйцом. В сезон в него можно добавить редис, свежие огурцы.

Летним холодным супом можно назвать и скабпутру по-курземски, ведь ее готовят из ячневой крупы, воды, кефира или простокваши. В это кушанье можно добавить зелень, творог. Интересно также приготовление холодных супов на квасе.

Современные веяния

В наши дни холодные супы зачастую готовят из кефира, авокадо, огурцов, зелени, иногда добавляя в них креветки, другие дары моря. Кроме того, обычно в кефир добавляют минеральную воду. Вкус свежести супу придаст также немного мяты. Каждый может добавлять в супы по вкусу горчицу, хрен, крем бальзамико, табаско.

Некоторые холодные супы подходят также веганам — вместо кефира можно использовать растительные продукты из сои. Эти супы понравятся не только веганам.

ТОП-3 холодных супов от специалиста по питанию

Колкский страгнамс — вкусный суп, приготовленный по старинному ливскому рецепту. Необходимые ингредиенты: кефир, соленое филе сельди, соленые или маринованные огурцы, сваренные вкрутую яйца, зелень.

Приготовление: в кефир кладут мелконарезанные огурцы, сельдь и рубленые яйца, дают настояться. Суп на обед можно приготовить с утра.

Подают вместе с рушрацени — вареным картофелем в мундире с зеленью.

Гаспачо из помидоров — суп из региона Андалусии.

Приготовление: основу супа готовьте только из свежих помидоров — такой суп будет вкуснее приготовленного на томатном соке. Спелые помидоры бланшируют, снимают с них кожицу и сбивают на кухонном комбайне. Добавляют нарезанные огурцы, разноцветную паприку, помидоры, много зелени, чеснок, перец-чили, табаско, соль по вкусу, лимонный перец, лимонный сок, немного высококачественного оливкового масла. Перемешивают и дают супу настояться пару часов. Не ставят в холодильник! Подают с чесночными сухариками, поджаренными в масле, помидорами, песто из базилика.

Классический холодный суп со свеклой. Холодный суп с маринованной свеклой, свежими огурцами, сваренными вкрутую яйцами, зеленью и кефиром в каждой семье готовят по своему рецепту.

Совет фармацевта

Если хочется, чтобы суп был более пикантным или острым, используйте свежие или сушеные пряно-вкусовые травы. Летом местная зелень — особенно ценный источник витаминов и минеральных веществ, например, зеленый лук содержит много железа, укроп — природное средство от давления, петрушка улучшает пищеварение, а также обладает антибактериальными свойствами. Не следует забывать, что свекла смягчает стул, обладает кроветворными свойствами.

Если вы знаете, что ваш желудок не слишком хорошо переносит свежие овощи и зелень и после холодного супа может вздуться, вам поможет чай из мяты или фенхеля или безрецептурный медикамент с симетиконом.