Хотите перекусить перед сном? Диетологи советуют присмотреться к этим 4 продуктам

Специалисты рассказали о продуктах, которые любители перекусить ночью могут есть без последствий для здоровья. Их советы со ссылкой на News Chant опубликовал портал Lenta.ru.

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Творог

Диетолог Джессика Крэнделл рекомендует творог как лучший вариант вечерней трапезы. Он содержит медленно усваиваемый белок, который улучшает настроение. Кроме того, Крэнделл предлагает добавить в творог персик, чтобы получить порцию витамина C.

Орехи

Другой хорошей вечерней закуской могут стать орехи. По словам нутрициолога Дерила Джиоффре, они снижают раздражительность, способствуют снижению веса и снижают опасность сердечно-сосудистых заболеваний.

Также орехи помогают достичь правильного баланса глюкозы в крови. Таким же действием обладает хумус.

Киви

Киви тоже может стать хорошим выбором, чтобы утолить голод перед сном. Диетолог Барбара Эллиотт утверждает, что фрукт очень питателен, содержит мало калорий и полон витаминов, необходимых человеку каждый день.

Кроме того, киви поможет легче заснуть, также он содержит серотонин, который часто называют гормоном счастья.

Греческий йогурт

Другим продуктом, который поможет продержаться до завтрака, диетологи назвали греческий йогурт. Нутрициолог Марша МакКаллох рассказала, что кальций, содержащийся в нем, поможет быстрее уснуть и лучше выспаться, а казеин даст чувство насыщения.