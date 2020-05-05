Худеем к лету: советы, как правильно выбрать диету

С приближением лета многие начинают задумывать о том, как сбросить лишний вес. В этой связи важно помнить о том, что соблюдение диет, основанных на голодании, резком уменьшение количества потребляемых калорий, исключении из рациона отдельных питательных веществ или потреблении однотипных продуктов, не только нежелательно, но и опасно для здоровья. Более подробно о правилах, которым нужно следовать, рассказывает фармацевт сети Apotheka Лига Цируле.

"Примерно у 60% жителей Латвии есть лишний вес и ожирение*, и это может быть главной причиной того, что люди начинают искать различные диеты. Однако для поддержания хорошей формы важен не только рацион, но и физическая активность. Если человек все же принял решение в пользу диеты, следует убедиться в том, что она будет обеспечивать организм всеми необходимыми питательными веществами (жирами, белками, углеводами и клетчаткой), а также витаминами, минеральными веществами и энергией (килокалориями), поскольку только так организм сможет нормально функционировать", — подчеркивает Лига Цируле.

После зимы организм ослаблен

Осень и зима — это напряженное время для нашего организма, поскольку мы получаем намного меньше солнечного света, который помогает синтезировать витамин D. Он отвечает за множество важнейших функций в организме, например, обеспечение иммунитета и образование гормона счастья серотонина.

Кроме того, осенью и зимой люди больше болеют респираторными заболеваниями, которые ослабляют организм. В этот период также менее доступны выращенные в наших широтах овощи, фрукты, ягоды, богатые различными витаминами и минеральными веществами. Именно поэтому весной нужно особенно тщательно следить за тем, чтобы питание было полноценным и разнообразным, — это поможет организму восстановить силы.

Весной в рацион желательно включать проростки (редиса, подсолнечника, кресс-салата, капусты и др.), молодую зелень (укроп, зеленый лук, петрушку), шпинат, щавель, зеленый салат, листья одуванчика, первый редис и морковь. Это также самое подходящее время для того, чтобы освободить морозилку от прошлогодних запасов, например, замороженных ягод.

Правильное планирование приемов пищи

Главное правило здорового питания — оптимальное планирование приемов пищи: завтрак, обед, ужин, а также полезные перекусы между трапезами, например, фрукт, овощ, орехи или ягоды.

Основные приемы пищи должны содержать углеводные продукты, такие как овсяные хлопья, гречка, черный хлеб, овощи, макароны (лучше всего цельнозерновые), белковые продукты: яйца, кефир, творог, молоко, рыба, рыбные продукты, нежирное мясо, киноа, соевые бобы, а также овощи: шпинат, помидоры, огурцы, морковь, свекла, зелень, руккола, листовой салат, капуста и кабачки.

Достаточное количество жиров можно получить вместе с уже упомянутыми продуктами (часть добавляется в процессе приготовления), поэтому важно не перестараться и, например, не использовать жиры для разогревания еды.

Важно, чтобы трапезы были разнообразными, а размер порции не заставлял чувствовать себя объевшимся.

Употребление достаточного количества жидкости

Второе основное правило — употребление достаточного количества неподслащенной жидкости, например, воды. В зависимости от образа жизни, рациона и других факторов необходимо выпивать 1,5-3 литра в день.

Один из показателей, помогающих отслеживать, достаточно ли организму жидкости, — цвет и запах мочи: если она темная и неприятно пахнет, значит, человек пьет слишком мало. О дефиците жидкости могут также свидетельствовать сухие губы и кожа.

Людям с хроническими заболеваниями почек важно проконсультировать с врачом об употреблении оптимального количества жидкости.

Индивидуальный план питания и физическая активность

Людям, которые хотят снизить вес, предварительно рекомендуется проконсультироваться с сертифицированными специалистами об индивидуальном плане питания. Он сможет также подсказать оптимальный вид физической активности или же порекомендует другого специалиста, который составит план физической активности.

Один из самых простых видов физической нагрузки, который подходит большинству людей, — прогулки: 10 000 шагов каждый день, что соответствует примерно 6-7 километрам. Считается, что люди, которые ежедневно не проходят такое расстояние, ведут малоподвижный образ жизни.

"К диетам нужно относиться очень ответственно, поскольку неправильное питание может негативно сказаться на стуле, иммунитете, самочувствии и ощущении радости от жизни. В долгосрочной перспективе неправильное питание даже может быть связано с такими серьезными заболеваниями как злокачественные опухоли, сердечно-сосудистые заболевания, диабет второго типа и остеопороз", — предупреждает фармацевт.

*Данные Центра профилактики и контроля заболеваний за 2018 год