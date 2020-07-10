Изобретено ожерелье, которое поможет победить ожирение
Foto: Shutterstock

Сенсорное ожерелье NeckSense — первая технология, позволяющая точно в пассивном режиме регистрировать пищевое поведение. Благодаря данной технологии возможно понять, как быстро люди жуют, сколько укусов делают и сколько раз их руки направляются ко рту, пишет портал MEDdaily со ссылкой на Xinhua.

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Эти данные наряду с другой информацией, такой как частота сердечных сокращений, помогут ученым понять, что приводит к перееданию или проблемному пищевому поведению.

Данные также будут включать в себя информацию о силе голода, сытости, психологическом состоянии человека вроде наличия депрессии или тревожности.

Пользователь также сможет загружать фотографии своей еды через приложение для смартфона.

Система включает крошечную камеру в виде кулона, который висит на цепочке с сенсорами.

Было проведено первичное испытание системы с участием 20 добровольцев. И оно показало: сенсоры точно определяли действия человека и основные биологические показатели.

В ближайшее время разработчики планируют протестировать NeckSense вместе с несколькими другими носимыми устройствами с привлечением 60 добровольцев, страдающих ожирением.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

DELFI Woman

Sharing Options

0

Source

DELFI Woman

Tags

Диеты Здоровье Лишний вес Питание
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form