Изобретено ожерелье, которое поможет победить ожирение

Сенсорное ожерелье NeckSense — первая технология, позволяющая точно в пассивном режиме регистрировать пищевое поведение. Благодаря данной технологии возможно понять, как быстро люди жуют, сколько укусов делают и сколько раз их руки направляются ко рту, пишет портал MEDdaily со ссылкой на Xinhua.

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Эти данные наряду с другой информацией, такой как частота сердечных сокращений, помогут ученым понять, что приводит к перееданию или проблемному пищевому поведению.

Данные также будут включать в себя информацию о силе голода, сытости, психологическом состоянии человека вроде наличия депрессии или тревожности.

Пользователь также сможет загружать фотографии своей еды через приложение для смартфона.

Система включает крошечную камеру в виде кулона, который висит на цепочке с сенсорами.

Было проведено первичное испытание системы с участием 20 добровольцев. И оно показало: сенсоры точно определяли действия человека и основные биологические показатели.

В ближайшее время разработчики планируют протестировать NeckSense вместе с несколькими другими носимыми устройствами с привлечением 60 добровольцев, страдающих ожирением.