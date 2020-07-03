Как похудеть не голодая? 9 лучших летних продуктов с низким содержанием углеводов

Тем, кто хочет похудеть, нужно делать ставку на продукты с низким содержанием углеводов. Большое количество этих веществ утомляет пищеварительную систему, тормозит обмен веществ, заставляет нас чувствовать вздутие живота, а также быстрее накапливать жир. Об этом со ссылкой на журнал Freundin пишет портал MedikForum.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Продукты с низким содержанием углеводов защищают от резких колебаний уровня сахара в крови, способствующих интенсивному жироотложению. Летом они особенно эффективно помогают похудеть, не позволяя оставаться голодным. Журналу Freundin немецкие диетологи назвали лучшие летние продукты с низким содержанием углеводов, позволяющие расстаться с избытком жира, накопленным за время карантина.

Малина



Кислота, присущая ее вкусу, является показателем того, что в ней нет большого содержания сахара, и содержание углеводов является низким. При этом ягоды полны минералов, активизирующих метаболические процессы, — фосфора, магния, кальция.

Foto: Shutterstock

Брокколи



Уникальная текстура этого растительного продукта часто заставляет нас чувствовать, что мы едим больше, чем на самом деле. Будучи низкоуглеводной, брокколи в то же время снабжает организм витаминами А и С, фолиевой кислотой, кальцием: данные вещества хорошо известны как природные сжигатели жира.

Foto: PantherMedia/Scanpix

Греческий йогурт



Лучшая летняя закуска, если вы чувствуете себя немного голодным, но хотите избежать ненужных углеводов. Продукт обеспечивает сытость, не повышая уровень сахара в крови.

Foto: Shutterstock

Авокадо



Плоды полны клетчатки, полезных жиров, содержат мало углеводов и сахара. Сбрызните половину авокадо оливковым маслом, лимоном, приправьте морской солью — получите один из лучших здоровых перекусов: сытных, но абсолютно не мешающих похудеть.

Foto: Shutterstock

Болгарский перец



Благодаря низкой калорийности, большому содержанию клетчатки, малому содержанию сахара (всего 5%) он по праву считается диетическим продуктом. Вдобавок перец — источник мощных антиоксидантов. Аскорбиновой кислоты в нем больше, чем в черной смородине или лимоне, витамина А — не меньше, чем в моркови.

Foto: Shutterstock

Фисташки



Отлично подходят в качестве перекуса между основными приемами пищи — они чрезвычайно богаты белком, содержат ряд полезных жиров, клетчатку и при этом отличаются низким гликемическим индексом.

Foto: Shutterstock

Огурцы



Состоя почти на 97 процентов из воды, помогают нам оставаться сытыми длительное время.

Foto: Shutterstock

Оливки



Оптимальный летний вариант, если нужно сократить углеводы, но одновременно дать организму важные, полезные жиры.

Абрикосы



Порция в сто граммов содержит всего около 4 граммов углеводов и 17 калорий. Продукт является одним из лучших летних источников пищевых волокон и полезен даже диабетикам.