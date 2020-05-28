Как составить идеальное меню и сбросить вес после длительного карантина

Карантин стал настоящим испытанием для большинства людей. Одним из серьезных вызовов было наладить режим: упорядочить питание, спорт и отдых. Если вам не удалось сохранить тот вес, который был еще до пандемии, то с приближением лета вы, скорее всего, хотите избавиться от лишних килограммов. Предлагаем несколько подсказок портала FurnishHome.

Правильный настрой



Удержаться от употребления вкусняшек крайне трудно, поэтому проблема избыточного или недостаточного веса — скорее психологическая, чем физиологическая.

"Когда в наш желудок попадает еда, это создает ощущение какой-то стабильности и покоя. Другой способ борьбы с тревогой — это когда человек абсолютно отказывается от пищи", — объясняет психолог Инна Велигурская.

Чтобы наладить питание, психолог советует прежде всего — признаться себе, что есть проблема, и не есть механически. "Надо сказать себе — стоп, я поужинал, а то, что мне сейчас хочется поесть — это состояние тревоги. Физические нагрузки, объятия, секс, конечно, если по желанию — помогают побороть стресс", — говорит психолог.

Правильное меню и порции

Чтобы сбросить вес — не обязательно голодать, подчеркивают диетологи. Надо просто упорядочить свое меню.

"Представим себе тарелку, ее надо разделить пополам — половину, даже большую часть тарелки, должны занимать овощи, вторую, меньшую часть тарелки, должно занимать небольшое количество белковых продуктов — это яйца, нежирное мясо, птица, бобовые, грибы", — комментирует диетолог Оксана Скиталинская

Есть стоит два-три раза в день, небольшими порциями.

Мясо — не жарить, а тушить с небольшим количеством масла.

На десерт следует выбирать фрукты, ягоды и черный шоколад.

Людям с недостаточным весом можно употреблять больше каш и увеличить количество приемов пищи.

Также очень важна обычная зарядка. Физические нагрузки не только делают тело стройным, но и борются со стрессом.