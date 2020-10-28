Кардиологи доказали пользу кетогенной диеты

Рацион, отличающийся высоким содержанием жиров, может предотвратить или даже обратить вспять развитие сердечной недостаточности, связанной с нарушениями метаболизма, показало новое исследование. Как отмечает портал MEDdaily со ссылкой на РИА "Новости", миокарду необходимо много энергии. И при заболеваниях, связанных с нарушениями метаболизма, вследствие нехватки энергии иногда развивается сердечная недостаточность.

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Университеты Вашингтона и Сент-Луиса провели эксперименты с грызунами и узнали, что диета с высоким содержанием жиров и низким содержанием углеводов (кетогенная диета) предотвращала сердечную недостаточность.

Для оптимальной подпитки клеток сердца метаболической энергией к митохондриям этих клеток должны вовремя доставляться пируваты (конечный продукт метаболизма глюкозы. За это отвечает белковый комплекс MPC — митохондриальный переносчик пирувата.

На фоне сердечной недостаточности снижается экспрессия MPC, что приводит к нарушениям в работе сердца. К счастью, в этом случае сердечную недостаточность можно предотвратить или даже обратить вспять за счет кетогенной диеты.

Также, показали тесты, суточное воздержание от пищи позволяло сердцу грызунов перестроиться.

В обоих случаях сердце начинает больше зависеть от окисления жирных кислот, а не глюкозы.

Ученые полагают: кетогенные диеты не усиливают метаболизм сердечных кетоновых тел, а, скорее, стимулируют окисление жирных кислот, что обеспечивает работоспособность сердца.