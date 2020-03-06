"Каждый может быть немного биохакером". Екатерина Щербакова — о том, как питание может помочь стать сверхчеловеком

Правда ли, что после шести вечера лучше не есть, днем следует кушать часто, но маленькими порциями, в каждый прием пищи стоит включать белок и в целом употреблять много фруктов? Биохакер Екатерина Щербакова знает ответы на эти и другие вопросы, связанные с питанием, поскольку уже много лет не только углубленно изучает эту тему с научной точки зрения, но и проверяет полученные знания на себе.

Подробно свой опыт Екатерина описывает в книге, которая будет выпущена в конце марта, а в начале апреля в рамках конференции Health Performance Riga поделится информацией о том, как на разных этапах жизни управлять своим метаболизмом. О том, что это за профессия "биохакер" и как питание может помочь каждому из нас максимально использовать свой биологический ресурс, Екатерина рассказала в беседе с DELFI Woman.

Предотвратить, а не лечить



В детстве Катя не мечтала стать биохакером, поскольку в то время не существовало такой профессии, да и понятия "биохакинг" как такового. Но то, что она точно будет связана с биологией и химией, знала наверняка, так как интерес к данным наукам у Екатерины возник еще в юном возрасте. "Мой папа по профессии врач, а дедушка работал в Институте физиологии растений и часто брал меня с собой, а там было много лабораторий, микроскопов. Другой дедушка изучал влияние на человеческий организм глубоководных погружений, проводил эксперименты, так что вопрос, в каком направлении двигаться, передо мной никогда не стоял", — рассказывает Екатерина.

Правда, если изначально казалось, что будущее будет однозначно связано с медициной, то чуть позже пришло понимание и желание не просто лечить людей, а в первую очередь разобраться в причинах, которые приводят к тем или иным заболеваниям, и сделать все возможное, чтобы их предотвратить. Поэтому сразу после школы Екатерина поступила на Биологический факультет МГУ.

В ходе учебы она настолько увлеклась лабораторно-исследовательской работой, что, получив диплом биохимика, стала научным сотрудником НИИ Канцерогенеза Онкологического Научного Центра РАМН.

Питание как источник энергии и сил



Параллельно Екатерина с интересом изучала все вопросы, связанные с питанием. Этому во многом способствовал личный опыт.

"В 16 лет я стала вегетарианцем. Конечно, приходилось часто слышать в свой адрес вопрос "Как ты будешь жить без мяса!?" и нужно было искать аргументы. Такие всплески и вопросы со стороны общества мотивировали и вдохновляли все глубже разбираться в данном вопросе. По сути, на протяжении всей своей жизни я проводила собственный эксперимент с разными системами питания, в том числе пробовала сыроедение, голодание, принципы аюрведы и т.д. При этом мне не хотелось, чтобы питание стало смыслом жизни или просто эффективным способом сохранить определенный вес. Для меня это один из источников энергии, сил, позитивного настроя, что дает возможность избежать внутреннего закисания и выйти на более качественный уровень взаимодействия с окружающим миром".

Однако ни одна система питания, которую пробовала Екатерина, не приносила ей стопроцентной удовлетворенности. "Мне очень повезло! Пять лет назад я встретила своих учителей и наставников, основателей Клуба "GoodTrip". С тех пор стали появляться ответы на многие вопросы. Именно тогда я впервые услышала, что то, чем я занимаюсь, называется "биохакинг" и стала развивать это направление . В центре моего внимания всегда был и остается биологический ресурс тела. Идея биохакинга заключается в том, чтобы вывести с помощью всевозможных достижений науки и технологий этот ресурс на максимальный уровень реализации жизненного предназначения".

Сейчас модно заниматься личностным ростом и решать многочисленные психологические проблемы, однако сами психологи признают, что прежде всего нужно наладить свой биологический ресурс, а значит — питание, сон, физическую нагрузку и т.д.

"Важно найти оптимальную для себя систему питания, это один из главных столбов, на которых держится наше здоровье. При этом я выступаю за то, чтобы сохранять гибкость в питании и корректировать его в зависимости от сезонности, места обитания, поскольку в результате это дает гибкость и на ментальном уровне. Я не фанат зацикленности. Если бы за все это время мне приспичило съесть, например, куриное мясо или что-то другое, то я бы это сделала, но организм не просил".

Как измениться за 8 дней



Люди обращаются к Екатерине с разными запросами: кто-то жалуется на нехватку энергии, кто-то хочет замедлить процесс старения, другим кажется, что их тело разваливается. Большинство интересующихся этой темой в категории от 35 до 45 лет. Поскольку в этом возрасте становятся более очевидными визуальные признаки старения — морщины, лишний вес, снижение энергии и т.п. Это беспокоит в равной степени как женщин, так и мужчин.

Максимально эффективный способ восстановить свой биологический ресурс — пройти восьмидневный онлайн-курс, в котором участвует сразу несколько экспертов Клуба "GoodTrip".

Foto: Privātais arhīvs

"За эти 8 дней мы разбираемся, что беспокоит человека, какой образ жизни он ведет, он получает теоретические и практические знания, навыки применения в своей повседневной жизни. Для каждого составляется индивидуальный план физической нагрузки, рацион, рекомендации по сну, технике менеджмента стресса. После окончания программы мы видим совсем другого человек. Мы выводим его на новый уровень, когда чувствуешь себя по-настоящему живым".

Екатерина считает, что в 21 веке биохакинг — это очень доступный и эффективный метод использования потенциала, заложенного в организме человека, способный приблизиться к уровню сверхчеловека. На вопрос, удалось ли ей самой уже дойти до этого уровня, смеется и говорит, что "процесс выхода на уровень сверхчеловека никогда не останавливается, это всегда движение, а движение и есть драйв".



"Биохакинг — это комплексный холистический подход к человеку с научной основой, и это не абстракция, это можно замерить, оцифровать, проанализировать. Ни ЗОЖ, ни современная психология по отдельности этого всего не дают". Результат можно мониторить, отслеживая, чего больше всего не хватает организму, чему врачи не уделяют должного внимания. Однако важно понимать, что все происходит в комплексе — за счет оптимизации всех аспектов: питания, сна, стресса, спорта и т.д.



Первая книга



"Чем более в молодом возрасте человек получит подобную информацию, тем более успешным может быть его жизненный путь" — уверена Екатерина.





Помочь в этом может книга "Питание биохакера", идея написания которой принадлежит учителю Екатерины — Алакху Пури. К настоящему моменту книга практически завершена и уже в конце марта будет представлена широкой публике. В ней, помимо научно-обоснованных знаний, делится своим личным опытом и советами, как оптимизировать свое питание.

"Семья и близкий круг так же прислушиваются к моим рекомендациям: мама участвует в онлайн-программах, брат снижает вес под моим руководством, папа, конечно, любит поспорить, но это хорошо, это возможность многое обсудить, хотя поначалу они, конечно, не особо верили и долго присматривались".

Екатерина работает не только в формате частных консультаций, но и выступает в качестве эксперта по продуктам питания, сотрудничая с магазинами натуральной еды и ресторанами. На практике это включает в себя проверку состава продуктов, пищевой энергетической ценности и составление рекомендаций по замене ингредиентов или наиболее эффективному использованию маркировки.

7 ценных совета



DELFI Woman воспользовался моментом и попросил Екатерину дать читателям несколько советов, которых в целом стоит придерживаться каждому из нас. Запоминайте!

1. Ешьте больше натуральной, чем переработанной пищи. Чем меньше ингредиентов в составе продукта, тем лучше.

2. Постарайтесь снизить гликемическую нагрузку на свой организм — это поможет затормозить процессы старения и улучшить общее состояние здоровья.



3. Наряду с градусником и танометром в каждом доме желательно иметь глюкометр — прибор для измерения уровня глюкозы в крови.

4. Определите свою схему интервалов питания. Например, стоит увеличить ночной интервал до 14, а иногда и 16 часов, если накануне вы чувствуете, что переели. Когда говорят, что не стоит есть после шести, это правило помогает выдержать нужный интервал, чтобы разгрузить пищеварительную систему и запустить процессы клеточного самоочищения (аутофагии), активировать жировой обмен. Особенно актуально тем, кто борется с лишними жирами.

5. Не ешьте как минимум за три часа до сна. Во сне организм должен проходить процесс детоксикации, а не переваривать очередной стейк.

6. Сместите пищевую нагрузку на дневное время. Основные приемы пищи должны быть утром и в обед, вечером уже что-то более легкое. На ужин включайте больше овощей и ограничьте потребление белка.

7. Если еда стала занимать слишком большое место в вашей жизни и мысли о диетах, снижении веса не дают вам покоя, обратитесь за помощью к психологу. Питание — это важный аспект нашей жизни, но не ее смысл.

Конференция "Health Performance Riga" состоится в Латвии 3 и 4 апреля. Более подробная информация о мероприятии доступна здесь: https://biohacking.lv/ru/