Лекарство, которое хуже болезни. Обратная сторона бодипозитива — личный опыт, что вас ожидает, если вы очень поправитесь

Израильский программист Анатолий Воробей, похудевший со 178 до 148 кг, рассказал в своем профиле в социальной сети Facebook про то, как мешает людям его комплекции бодипозитив, и почему с лишним весом очень важно бороться.

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"В последние годы я все чаще вижу по-русски обсуждения "бодипозитива", "фэтшейминга" и прочих подобных вещей. Почти всегда это заимствование аргументов, риторики и всей картины мира целиком почти без изменений из американской культуры (на что в общем намекают названия: body-positive, fat-shaming), и должен сказать, что это меня не радует, как не радует и американский оригинал.

Нельзя сказать, что я целиком против всего этого "дискурса". Вполне согласен, что плохо издеваться над толстыми и дискриминировать их, и что любителям обидных кличек и пространных тирад лучше бы помолчать и не выказывать напоказ свою убогость.

Очень верно также, что разные люди набирают и теряют вес по-разному, что серьезно похудеть очень многим на самом деле очень тяжело, и это не вопрос "просто жри поменьше", и обвинения в лени и тупости тех, кто не смог — это тот "фэтшейминг", который мне тоже глубоко противен.

Но "бодипозитив" легко проплывает сквозь эти воды и заходит на другую глубину — что "любой размер тела одинаково нормален", что это неправда и дискриминация — говорить, что очень толстым людям стоит похудеть, что врачи, говорящие про риски и вред от ожирения — поганые фэтшеймеры и все люди доброй воли должны такое клеймить. И с этим я никогда не соглашусь.

Особенно раздражает, если честно, когда видишь очередную статью в духе "я толстая, научилась не стыдиться своего тела, и сейчас вам все про это объясню", написанную, судя по фотографии, ну в худшем случае пухленькой девушкой килограмм на 80-85, и как она поучительным тоном диктует всем читателям, что на самом деле думают все толстяки. А большинство активистов фэтшейминга, кажется, именно такого толка.

Да, я вполне понимаю, что и пухленькие девушки такого вида получают кучу оскорбительных замечаний и издевательских мемов от незнакомцев в интернетах, и я сочувствую — без всякой иронии. Но продвижение в ответ на это идей "бодипозитива" — это лекарство, которое хуже болезни, по моему убеждению; и наибольший вред оно принесет по-настоящему толстым людям (или тем, кто движется в ту сторону), если они поверят этой идеологии.

Главный обман идеологии "бодипозитива" и "фэтшейминга" — это что вся проблема целиком и полностью — в неприятии обществом, в буллинге, в издевках недалеких людей, у которых голова забита предрассудками. Если бы не было предрассудков, все было бы прекрасно и все люди жили бы без всяких проблем и в полном здравии с любым весом. Поверив этому обману, люди игнорируют советы врачей (записывая их в фэтшеймеры), развивают в себе особую чувствительность к любым, даже самым доброжелательным, советам близких людей, и оказываются в плену этой идеологии. Поэтому я хочу сказать несколько слов против этого обмана, из личного опыта; может, кому-то они пригодятся.

Мой вес сегодня — 148 кг при росте 176 см. Максимальный вес был 178 кг (лет шесть назад). Я очень хорошо знаю, что такое действительно быть очень толстым, а не пухленьким или с животиком.

Как написал выше, я не обсуждаю социальные проблемы, буллинг, оскорбительные замечания и т.д., оставим все это в стороне. Я также не буду распинаться долго об объективных медицинских проблемах: повышенном риске сердечной недостаточности, инфаркта, некоторых видов рака, и многих других болезней; об этом почитайте на медицинских сайтах или в научных статьях в уважаемых западных научных журналах. Я всего лишь хочу объяснить, как повседневная жизнь очень толстого человека включает в себя по вполне объективным причинам череду унижений или огорчений. Необязательно супер-ужасных, многие из них скорее "микро", но их много и они разные.

Мне кажется, люди с нормальным весом, и даже "пухленькие или с животиком", не вполне ясно себе это представляют. Если бы хорошо представляли, многие из них не поддерживали бы так активно "бодипозитив" из соображений сочувствия.

Вот что ожидает вас, если вы очень поправитесь (ну скажем навскидку, 160 кг при среднем мужском росте, или пересчитайте на женский, я точно не знаю, как).

Вы не можете встать на стул или табуретку, чтобы завинтить лампочку или достать что-то с высокой полки. Страшно (и вероятно), что сломается под вами.

Вы можете подняться по лестнице, но выше третьего этажа это больно, тяжело и с долгими перерывами.

У вас есть дети? Племянники, дети друзей? Вы не можете играть с ними в догонялки.

Если у вас чешется спина, и рядом есть кто-то, чтобы ее почесать, тогда все нормально. Или ищите острый угол, чтобы потереться о него.

Вы любите бегать? Теперь вам нельзя, даже трусцой, колени не выдержат. Другие виды спорта тоже (кроме шахмат). Я не послушался и играл в настольный теннис (это не футбол, на минуточку). Разрыв мениска сначала в одном колене, потом в другом, две операции. Легко отделался, можно сказать.

Как насчет надеть носки? Вы не можете сделать это стоя, и даже сидя — только на удобном диване или кровати.

Кстати, насчет дивана: не садитесь на низкий диван, не сможете сами встать. Нужно будет завалиться на живот и встать с колен, или попросить кого-то вытянуть вас за руку.

Хотите переночевать у знакомых или друзей? Под вами может сломаться кровать. Будет очень неприятно (из личного опыта). В гостиницах такое не случается вроде.

Одежду покупать придется в специальных магазинах (или на специальных сайтах) для толстых, это всем понятно, думаю. Но не только одежду, а также такие неожиданные предметы, как ремни, скажем. Обычный ремень для вас слишком короткий.

Если вы летите куда-то и рядом с вами нет свободного места, готовьтесь к выражению неприятного сюрприза на лице соседа (и да, вы действительно ему мешаете). Не забудьте попросить у стюардессы расширительный ремень, обычный на вас не застегнется. В общественном транспорте, даже если места широкие и вы не мешаете соседу, место рядом с вами останется пустым до того момента, как займут все остальные.

Дальше будут еще более личные и неприятные вещи, учтите и не читайте, если не хочется негативных эмоций

Как насчет вытереть себе самому задницу после похода в туалет? Ваша рука, возможно, не достает, но есть способ: обопритесь плечом о дверной косяк, и он поможет вам повернуть руку достаточно далеко. Я подозреваю, что многие очень толстые люди — после многих скачков веса туда-сюда в попытках похудеть — знают точно тот вес в килограммах, переходя который снизу вверх у них появляется эта проблема, а сверху вниз — исчезает. Я знаю этот предельный вес для себя (не скажу сколько, и сейчас я ниже его). Наверное, есть и более высокий предел, после которого и косяк не помогает; я до него не доходил.

Это только для мужчин. Перед тем, как станете очень толстым, попрощайтесь со своим членом, вы его, взглянув вниз, больше не увидите. Да, в эрегированном положении тоже.

Это тоже только для мужчин. Вам нравится секс и есть с кем им заниматься? Это отлично, но любая позиция, кроме "лежать на спине", весьма проблематична. Просто учтите это. Женские аналоги последних двух пунктов подставьте по воображению или опыту.

Что я в итоге хочу всем этим сказать? Все люди заслуживают нормального и дружелюбного отношения, включая очень толстых. Не надо из этого заключать, что любой вес следует считать нормальным. Берегите себя, своих близких и друзей от этой ошибки.

Если можете (не все могут, я знаю), не доходите до очень толстого состояния сами, и старайтесь с максимальным тактом и участием удержать от этого близких людей.

Спасибо за внимание".