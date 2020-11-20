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"Быть современным, а значит — худым"
Наркотики, сигареты и смертельный сон: почему и как люди веками пытаются похудеть
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Подсчет калорий, отказ от определенных "вредных" продуктов и питание по часам стали неотъемлемой частью модного культа здорового образа жизни. Современный голодающий убежден, что быть здоровым — означает непрерывно сдерживать себя в еде, и что только худощавый человек может рассчитывать на красоту и долголетие.

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Подсчет калорий, отказ от определенных "вредных" продуктов и питание по часам стали неотъемлемой частью модного культа здорового образа жизни. Современный голодающий убежден, что быть здоровым — означает непрерывно сдерживать себя в еде, и что только худощавый человек может рассчитывать на красоту и долголетие.

Несмотря на то что наука давно доказала неэффективность ограничительного питания для снижения веса и его сомнительный эффект для здоровья, найти человека, который хотя бы раз не попробовал ту или иную диету, практически невозможно. В то время как жертвы индустрии верят, что диеты действительно были придуманы для продления жизни и сохранения красоты, скептики утверждают, что это всего лишь чей-то весьма прибыльный бизнес, основанный на человеческой неуверенности в себе.

Откуда взялись диеты и почему они до сих пор остаются в тренде — объяснила "Ленте.ру" клинический психолог, кандидат наук, автор первой в России книги по интуитивному питанию, руководитель центра Intueat, президент ассоциации АСОРПП Светлана Бронникова.

"Телесное наслаждение может испортить человеческую душу"


Многие столетия человечество голодало. Один из четырех библейских всадников Апокалипсиса Глад восседает на черном жеребце и несет в руках весы для взвешивания хлеба.

Первый "диетический" опыт был религиозным, очищающим и приближающим к богу. Голодали монахини, святые люди и кающиеся грешники, чтобы получить прощение. Считалось, что телесное наслаждение (это касалось и сытной вкусной еды, и сексуальных удовольствий, и красивой удобной одежды) может "испортить" человеческую душу. В XIX веке верили, что обжорство — один из семи смертных грехов человечества, — вызывает снижение веса, а не наоборот: оно провоцирует несварение, и человек худеет.

Впервые ограничивать питание из соображений здоровья начали древние римляне и греки. Это был этап относительной сытости и достатка. Умеренность и баланс были возведены в ранг одного из основных моральных достоинств, и обжорство рассматривалось как нравственное падение, признак того, что еда потреблялась не для насыщения, а лишь ради удовольствия — полнота была свидетельством морального разложения.

Уже в Древней Греции ожирение понималось как болезнь, причем скорее психического свойства. Тем не менее основоположник современной медицины Гиппократ писал, что "при всех болезнях, люди, имеющие жир вокруг живота, выздоравливают лучше всего". При этом стандартом красоты у римлян и греков были по современным меркам весьма полные люди. Даже в латыни и древнегреческом языке слово "толстый" ассоциировалось с изобилием и плодородием, а "худой" — с нищетой и слабостью.

Именно благодаря древним грекам особые формы питания сегодня называются "диетой". Само понятие "диета" произошло от древнегреческого слова diaita.

Гиппократ использовал этот термин для описания образа жизни пациента: его пищевых привычек, физической активности, гигиены и сексуальных практик. Одним из методов лечения была умеренность в еде и воздержание от определенной еды во имя здоровья.

Другой источник диетической культуры восходит ко временам Колумба. Колонизация испанцами Америки означала необходимость выживания в совершенно незнакомых условиях, в том числе сопротивления новым инфекциям и опасностям.

Испанцы верили, что если они будут есть исключительно европейскую, "правильную" пищу, то суровые условия жизни обеих Америк их пощадят.

Кроме того, они были убеждены, что такая пища помогает им сохранять физические различия с коренными жителями страны, и если они начнут есть "плохую" местную еду, то превратятся в тех, кого колонизируют, — в дикарей.


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"Быть современным, а значит — худым"

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DELFI Woman

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DELFI Woman

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Диеты Здоровье Лишний вес Питание
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