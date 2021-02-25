Не надо морить себя голодом! Cемь простых советов диетолога всем тем, кто хочет похудеть
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Диетолог Рейчел Пол придерживается мнения, что похудение не должно быть сложным и мучительным процессом. По ее словам, главное выстроить систему питания, а не морить себя голодом. Она озвучила семь простых советов людям, которые собираются похудеть. Их со ссылкой на NDTV опубликовал портал Lenta.ru.

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В первую очередь Пол рекомендует планировать рацион заранее: в идеале, продумать план питания на неделю вперед. Начинающим диетолог советует составить меню на следующий день: закупить продукты и либо заранее приготовить блюда, либо сделать заготовки для быстрого приготовления.

На завтрак и в качестве перекусов, по мнению врача, лучше выбирать богатую белками и жирами пищу, например, яйца, лосось и авокадо.

На обед и ужин половину тарелки стоит заполнить овощами: они богаты клетчаткой, витаминами и полезными питательными веществами.

Что касается богатых углеводами продуктов, Пол советует выбирать те, которые приносят больше всего удовольствия. Источниками полезных углеводов она называет чечевицу, бобовые, фрукты, овощи, коричневый рис, киноа, пшеницу и овес. Диетолог подчеркнула, что порции этих продуктов должны быть небольшими, но их нельзя полностью исключать из рациона.

В начале диеты врач рекомендует создавать небольшой дефицит калорий, чтобы привыкнуть к ограничениям в питании и не сорваться в первую же неделю.

Также очень важно изучить себя и понять, в какое время больше всего хочется есть. В этот момент стоит сытно перекусить орехами, семечками, греческим йогуртом или творогом.

Психологическая составляющая играет большую роль в похудении: если человек обычно утешает себя едой, ему нужно постепенно избавляться от этой привычки. Пол советует найти альтернативу: вместо того чтобы съесть шоколадку, можно пойти прогуляться, пообщаться с другом или заняться любым приятным делом.

Диетолог отметила, что, помимо следования этим советам, стоит периодически разминаться в течение дня и регулярно заниматься спортом.

Полноценный сон, уменьшение стресса и отказ от алкоголя и сигарет — также важные составляющие эффективного плана похудения.

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DELFI Woman

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DELFI Woman

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Диетологи Диеты Здоровье Лишний вес Полезные советы
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