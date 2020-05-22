Не облегчайте работу вирусам! Привычки питания, которые вредят иммунной системе

Укрепление иммунной системы особенно важно сегодня не только в связи с пандемией коронавируса, но и потому, что весной погодные условия настолько переменчивы, что простудиться намного проще, чем в холодные месяцы года. Одним из определяющих факторов, которые могут как помочь, так и навредить работе иммунной системы, является повседневный рацион. Портал Viņa предлагает обратить внимание на те пищевые привычки, которые вредят вашему иммунитету.

Слишком много кофеина

Кофе и чай могут быть полезны для здоровья, поскольку в них содержится много антиоксидантов, которые повышают способность организма бороться с различными воспалениями. Однако слишком большое количество кофеина может ухудшить качество сна, как следствие, снизить способность организма бороться с воспалениями и ухудшить иммунную систему.

Чтобы не подорвать работу вашей иммунной системы, прекратите пить напитки с кофеином, в которых не содержатся питательные вещества, но в которые добавляется сахар или искусственные подсластители, например, скажите "нет" лимонаду или энергетическим напиткам. Также лучше пить кофе и чай в последний раз в течение дня, по крайней мере, за шесть часов до сна, чтобы уменьшить риск его нарушения.