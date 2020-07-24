Опрос: 69% жителей Латвии считают, что у них избыточный вес

Оценивая свой вес, 69% жителей Латвии отметили у себя лишний вес (у 31% — вес немного увеличен, у 38% — вес значительно увеличен), 25% оценивают свой вес как оптимальный, а еще 5% их вес кажется недостаточным. Об этом свидетельствуют данные Мониторинга здоровья BENU Aptieka, полученные в сотрудничестве с центром исследований рынка и общественного мнения SKDS. Специалисты поясняют, что лишний вес не только повышает риск различных заболеваний, но и серьезно влияет на уверенность человека в себе и его эмоциональное состояние.

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Избыточный вес — повышенные риски для здоровья



Появлению избыточного веса могут способствовать несколько факторов. Семейный врач Зане Зитмане поясняет, что избыточный вес является результатом малоподвижного образа жизни, неправильного питания и недосыпания.

Нужно учитывать также наследственность: если у одного из родителей — ожирение, то вероятность того, что ребенок тоже будет страдать от ожирения, составляет 40%, а если ожирение есть у обоих родителей, то его вероятность у ребенка достигает 80%, отмечает врач. Вследствие избыточного веса может появиться ряд проблем со здоровьем:

боли в суставах, особенно в коленных;

повышенное артериальное давление и другие сердечно-сосудистые заболевания;

затрудненное дыхание, которое может вызывать головные боли и сонливость;

онкологические заболевания;

сахарный диабет 2-го типа.

Врач напоминает, что для определения границ оптимального веса чаще всего используется индекс массы тела (ИМТ). Чтобы рассчитать ИМТ, вес (кг) нужно разделить на рост (м) в квадрате: ИМТ = вес (кг) : рост (м)2. В то же время специалист обращает внимание на то, что повышенный индекс массы тела может быть у мускулистых людей, у которых нет избыточного веса.

Психологические последствия избыточного веса

Избыточный вес существенно влияет не только на физическое, но и на психологическое и эмоциональное состояние человека. Он может отрицательно повлиять на самооценку, способствовать социальной изоляции и депрессии. Все это усугубляется доминирующим в обществе мнением, что привлекателен и успешен именно худой человек, поясняет врач-психотерапевт Андрис Веселовскис.

По поводу гастрономических привычек эксперт отмечает: если человек ест слишком много или как раз наоборот — слишком мало, это указывает на наличие у него какого-то заболевания или психологических проблем.

Нарушения аппетита могут свидетельствовать о наличии депрессии, невроза тревоги, зависимости или других психических нарушений. A. Веселовскис подчеркивает, что в таких случаях не следует упрекать себя в избыточном весе, так как чрезмерная самокритика или самоуничижение только усиливает тревогу.

Важно принять себя таким, каким ты есть, в том числе с лишним весом, но одновременно заняться поиском решений, позволяющих найти интересные и приятные активные занятия и понять причины пониженного аппетита. Также важно не бояться и просить о помощи окружающих — обращаться и к специалистам, и к близким за психологической поддержкой в борьбе с лишними килограммами и низкой самооценкой.

В группе риска — дети и пожилые люди

Данные Мониторинга здоровья показывают, что с увеличением возраста повышается доля респондентов, считающих свой вес избыточным.

Среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет 48% считают, что у них повышенный вес (31% — немного повышенный, 17% — явно повышенный), в возрасте 25-34 лет этот показатель составляет 61% (31% — немного повышенный, 30% — явно повышенный), а из более пожилых респондентов (от 64 до 75 лет) свой вес повышенным в целом считают 79% (32% — немного повышенным, 47% — явно повышенным).

Доктор З. Зитмане поясняет, что в результате старения замедляется обмен веществ, а также уменьшается потребность в энергии, однако часть людей не меняет своих привычек и получает столько же калорий, как и прежде, включая в рацион белый хлеб, маргарин и слишком мало овощей. У пожилых людей причиной избыточного веса может быть недостаток физической нагрузки.

Вторая группа риска — это дети: по данным Министерства здоровья, в Латвии приблизительно у четверти детей младшего школьного возраста наблюдается лишний вес.

Нужно подчеркнуть, что именно в этот период у детей закрепляются привычки, связанные с едой и физической активностью, поэтому родители и учителя должны позаботиться о том, чтобы дети уже сызмала осознавали значение здорового образа жизни и его составляющие.

Значение здорового питания

З. Зитмане подчеркивает, что важнейшие факторы снижения веса — это физическая активность и правильное питание, однако для разработки индивидуального плана похудения желательно проконсультироваться с врачом.

Чтобы достичь изменений и избавиться от избыточного веса, в день нужно получать меньше калорий, чем расходовать. Организм за день расходует в среднем 1200 ккал, к которым добавляются еще 500-600 ккал — в зависимости от физической активности и ее интенсивности.

Врач поясняет, что все калории не следует набирать за один прием пищи — полезнее есть 4-5 раз в день, но меньшими порциями и более легкую еду.

Нужно избегать жирных блюд, продуктов из белой муки (например, белого хлеба, булочек, пиццы), сладостей, сладких напитков, а также ограничить потребление алкогольных напитков.

Вместо этого рекомендуется есть больше овощей, изделия из белой муки заменить цельнозерновыми продуктами и ежедневно выпивать достаточное количество воды.

Ответ избыточному весу нужно искать в движениях

Данные опроса показывают, что те, кто регулярно занимается физкультурой, редко оценивают свой вес как избыточный. Среди респондентов, которые каждый день занимается физкультурой, 37% считают свой вес оптимальным, а среди тех, кто физкультурой не занимается, такой ответ дал только 21%.

Для здорового образа жизни ежедневные привычки можно начать менять постепенно, например, ездить не на машине, а на велосипеде или ходить пешком, а вместо лифта подниматься и спускаться по лестнице. Если избыточного веса очень много, лучше начать с коротких прогулок в быстром темпе (5 км за 40 минут по крайней мере 3 раза в неделю) или со скандинавской ходьбы.

Уменьшить вес также эффективно помогают бег, плавание, танцы и аэробика. З. Зитмане напоминает, что резкая потеря веса может обернуться для организма значительным стрессом, вызвать головокружение, слабость, выпадение волос и ломкость ногтей. Здоровое похудение — это уменьшение веса на 0,5-1 кг в неделю.

Если же худеть очень резко, то достаточно высока вероятность того, что потерянные килограммы скоро вернутся. Нужно понимать, что привычки, связанные с питанием и занятиями физкультурой, нужно поменять насовсем, а не на короткое время. Как только человек вернется к старым привычкам, вернутся и сброшенные килограммы.

Недостаточный вес также создает риски

Результаты исследования показывают, что 5% жителей Латвии считают свой вес недостаточным. Особенно высок этот показатель в возрастной группе 18-24 лет (11%), а также 25-34 лет (8%).

Недостаточный вес может вызывать усталость, слабость, головокружение, проблемы с кожей и дефицит железа. З. Зитмане поясняет, что недостаточный вес может быть врожденным, но может указывать также на различные заболевания. Поэтому о недостаточном весе нужно обязательно проинформировать семейного врача.

Для достижения оптимального веса в день нужно получать приблизительно на 500 ккал больше, чем расходовать. В этом случае также желательно есть 4-5 раз в день, т. е. помимо завтрака, обеда и ужина необходимо еще два раза в день подкрепляться легкими закусками (салатом, мусли, стаканом свежевыжатого сока, врапом и т. п.). Рекомендуется есть больше мясных и рыбных продуктов.

Однако люди, желающие набрать вес, не должны увлекаться полуфабрикатами и сладостями, так как они могут стать причиной других проблем со здоровьем. Кроме того, нельзя забывать, что для набора веса важно быть физически активным.

Мониторинг здоровья проводится BENU Aptieka в сотрудничестве с центром исследований рынка и общественного мнения SKDS. Исследование проводилось в июне 2020 года — было опрошено 1005 постоянных жителей Латвии в возрасте от 18 до 75 лет.