Опрос: жители Латвии выбирают вегетарианские блюда из любопытства

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Наиболее распространенной причиной, по которой латвийцы покупают вегетарианскую еду в ресторанах быстрого питания, является поиск нового вкуса и любопытство. Далее следуют такие факторы, как более низкая цена или рекомендации друзей и знакомых. К такому выводу в ходе проведенного опроса жителей Латвии пришла компании Hesburger.

В настоящее время по самым разным причинам популярность вегетарианской пищи растет, в том числе и в заведениях быстрого питания. Как показывает опрос жителей Латвии, основные причины выбора вегетарианской еды в разных возрастных категориях схожи. В качестве наиболее распространенной причины 37% респондентов назвали поиск нового вкуса и любопытство. Далее следует финансовый аспект — 17% выбрали бы вегетарианское, поскольку оно дешевле, чем традиционное блюдо с мясом, а 14% в этом вопросе следуют рекомендациям друзей и знакомых.

Самые активные почитатели вегетарианских блюд — в возрастной категории от 18 до 29 лет. Только 28% отметили, что в настоящее время их не интересуют эти блюда, в то время как 46% выбрали бы что-то вегетарианское из любопытства и 38% — из-за более низкой цены.

"Проведя несколько исследований потребительских привычек, мы обнаружили, что все больше людей в странах Балтии выбирали бы вегетарианские блюда, если бы они были более широко представлены в меню ресторана", — прокомментировала директор по развитию Hesburger Иева Салмела.

VOMAD, вегетариански настроенное общество активистов, проводило похожее исследование в течение трех месяцев по всему миру с целью узнать наиболее распространенную мотивацию людей, которые хотят стать вегетарианцами. В общей сложности в опросе приняли участие 12 814 респондентов из 97 разных стран. Согласно результатам, опубликованным в 2019 году, предпочтение вегетарианским блюдам больше всего отдают люди в возрасте от 18 до 34 лет. Самой главной причиной выбора вегетарианского питания является защита животных — 68,1%. Для 17,4% мотивацией послужила возможность таким образом улучшить здоровье, 9,7% — внести свой вклад в защиту окружающей среды, а 4,8% назвали, что у них на то были "другие причины".