Плюсы и минусы диеты, благодаря которой певице Адель удалось сбросить 40 кг

На этой неделе диета Sirtfood снова появилась в новостях после того, как певица Адель продемонстрировала свою похудевшую фигуру в американском комедийном шоу Saturday Night Live. Адель ранее приписывают ее значительный вес потери в Sirtfood диете. После ее появления на SNL количество людей, ищущих диету в Google, резко возросло. Но что такое диета Sirtfood и работает ли она, рассказывает МедикФорум.

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Два диетолога из Соединенного Королевства запустили диету Sirtfood в 2016 году. Предпосылка заключается в том, что группа белков, называемых сиртуинами, которые участвуют в регуляции метаболизма, воспаления и старения , может быть ускорена употреблением определенных продуктов, богатых классом фитонутриентов, называемых полифенолами.

Обычные продукты Sirtfood включают яблоки, сою, капусту, чернику, клубнику, темный шоколад (85% какао), красное вино, зеленый чай матча, лук и оливковое масло.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Adele (@adele) 28 Окт 2020 в 11:16 PDT

Плюсы

План питания поощряет выбор продуктов, богатых полифенолами, которые также являются хорошими источниками витаминов, минералов и пищевых волокон, и могут быть рекомендованы в ряде диет, предназначенных для помощи в регулировании веса, или как часть здорового, сбалансированного плана питания.

Диета для похудания будет эффективной, если будет обеспечено устойчивое общее дневное ограничение энергии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Adele (@adele) 25 Мар 2017 в 9:41 PDT

Итак, самым большим преимуществом диеты Sirtfood является ежедневное ограничение энергии — вы, вероятно, похудеете, если будете придерживаться этой диеты.

Минусы

Было бы разумно следить за размером порций для некоторых из перечисленных продуктов, таких как красное вино и шоколад.

Как и большинство ограничительных диет, первая фаза может быть сложной и не рекомендуется людям с сопутствующими заболеваниями без наблюдения медицинского работника.

Быстрая потеря веса может увеличить риск образования камней в желчном пузыре и аменореи (отсутствие менструального цикла).

Продукты из списка бывает сложно достать в отдельных странах или они слишком дорогие.

Что говорит наука?

Большинство исследований изучали опосредованные сиртуином эффекты ограничения энергии у червей, мышей или определенных тканей тела. Никакие исследования не проверяли влияние диет, которые изменяют содержание полифенолов, на действие сиртуинов, опосредующих потерю веса.