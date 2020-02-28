Почему веганы вызывают к себе иррациональную ненависть?

Люди часто жалуются на то, как их раздражают веганы. Один из опросов показал даже, что только наркоманы вызывают к себе схожую неприязнь. И психологи начинают понимать причины этого, которые, как выясняется, далеко не всегда рациональны.

В июле 2019-го обнаженный по пояс человек с завязанными в хвост длинными волосами пришел на веганский рынок в Лондоне и начал демонстративно есть обезглавленную мертвую белку на глазах у потрясенной толпы. Себя он позиционировал как протестующего против отказа от мяса. Рот у него был окровавлен.

Перед тем, как его задержала полиция, один прохожий успел спросить: "Для чего вы это делаете? Я тоже ем мясо, но я же не делаю такого". Действительно, для чего? Ответить непросто.

По мере того, как популярность веганства во всем мире растет, поднимается и волна язвительности и сарказма в отношении веганов.

Есть или не есть мясо — этот вопрос стал причиной схваток как в виртуальном пространстве, так и в реальной жизни. И веганы, и мясоеды весьма изобретательны в этой войне — настолько, что их приемы попадают в заголовки СМИ.

Чего только не было. Кража свиней и коров у британских фермеров. Публичное разделывание оленя перед протестующими веганами. Обнаженный протест двадцати измазанных поддельной кровью веганов в Барселоне. Провокационные мясные сэндвичи, названные "Моррисси" после того, как известный певец распорядился не торговать мясными продуктами во время его концерта.

Конечно, это в натуре у людей — не соглашаться друг с другом. Однако та ярость, которую вызывает веганство, похоже, лишена всякого рационального смысла. Да и простое раздражение в отношении веганов на первый взгляд труднообъяснимо.

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Опросы показали, что только наркоманы вызывают к себе схожую неприязнь, причем более всего терпеть не могут тех веганов, которые называют причиной своего отказа от мяса жестокое обращение с животными.

Учитывая то, что большинству из нас хотелось бы видеть поменьше жестокости в нашем мире, хочется разобраться, откуда берется такое недовольство теми, кто пытается что-то сделать для этого.

Если вы поспрашиваете веганофобов, у них найдется масса разумных (и не очень разумных) объяснений. Первый аргумент — лицемерие веганов: мол, у веганов тоже кровь на руках, они уничтожают растения, они ответственны за экологические издержки выращивания авокадо и за страдания мышей-полевок, истребляемых ради сбора урожая зерновых.

Но даже если веганы последовательны, это не спасает их от критики. Недавно в Великобритании один активист заявил, что не будет пользоваться общественным транспортом, поскольку под его колесами гибнут насекомые. Чем вызвал насмешки и негодование в обществе.

Среди других грехов, в которых обвиняют веганов, — высокое самомнение. Есть даже шутка: "Как узнать веганов на вечеринке? — Не волнуйтесь! Они сами вам об этом объявят!".

А также — излишняя ретивость. Известный певец Моррисси настоял на том, чтобы вокруг концертной площадки, где он выступал, была запрещена торговля продуктами из мяса, из-за чего рэпер, чей концерт должен был пройти там же, отменил выступление, не желая "склониться перед Моррисси".

На онлайн-форумах над веганами издеваются: "они напоминают вам, что они веганы, каждые пять минут"; "только психопатам может нравиться бекон из тофу".

Однако таковы ли настоящие причины, по которым веганов ненавидят? Некоторые психологи смотрят на ситуацию иначе: такое отношение вызвано глубоко засевшими у нас в подсознании психологическими предрассудками.

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Хэнк Ротгербер, социальный психолог из Университета Беллармин в штате Кентукки, считает, что все сводится к ответу на вопрос: почему мы вообще продолжаем есть мясо? "Мы живем в такое время (по крайней мере, в западном обществе), когда появляется все больше свидетельств, все больше книг, подтверждающих: есть мясо вредно. Но наше поведение почти не изменилось", — сетует Ротгербер.

Он указывает на то, что 2018 год (годовая статистика обычно публикуется с запозданием) стал годом, когда потребление мяса на человека в США достигло самого высокого уровня в истории этой страны. "Как много вообще людей находят в этом какой-то смысл? Они едят мясо и считают себя хорошими людьми?" Сегодня, чтобы продолжать есть мясо, убежден Ротгербер, необходимо серьезное умственное напряжение.

К счастью, наши мозги так устроены, что способны защитить нас от любой реальности, с которой мы не хотим сталкиваться. В нашем распоряжении — множество психологических уловок. Когда вы приносите домой купленную рыбу и начинаете ее есть, сидя рядом с аквариумом, в котором плавают ваши любимые рыбки, или закусываете тушеным кроликом сразу после того, как в "Инстаграме" любовались фотографиями этих милых и забавных зверьков, вы можете испытать так называемый когнитивный диссонанс. Это когда в голове человека уживаются два несовместимых взгляда на жизнь. В этом случае ваша любовь к животным не мешает вам их есть. Или все-таки мешает?

Некоторые психологи называют такую ситуацию "мясным парадоксом". Другие же выражаются грубее: "моральная шизофрения". Так или иначе этот самый когнитивный диссонанс может делать нас раздражительнее, приводит к стрессу.

Но вместо того, чтобы избавиться от проблемы, изменив взгляды или поведение, считается вполне нормальным обвинить кого-то другого в том, как мы себя чувствуем. Например, когда брокеры на бирже теряют деньги из-за неверных инвестиционных решений, они часто обвиняют в этом своих менеджеров. Это позволяет им и дальше считать, что они делали все правильно. Даже несмотря на то, что именно из-за их решений потеряны деньги.

В случае с мясоедением у нас, по словам Ротгербера, припасено около 15 стратегий, позволяющих избежать мясного парадокса. Например, можно притвориться, что мясо не имеет никакого отношения к животным. Или представлять, что мы теперь едим его меньше, чем раньше. Можно игнорировать то, каким образом это мясо выращивается и как становится тем мясом, которое мы покупаем.

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Можно, наконец, утешаться веселыми картинками, изображающими счастливых животных на ферме. И тем, что мы едим мясо животных, с которыми обращались "гуманно". К сожалению, эту картину мир разбивают веганы — самим своим существованием.

По словам Ротгербера, люди не считают мясоедение идеологией. Господствующая в мире привычка к потреблению мяса помогает мясоедам не обращать внимания на то, что это на самом деле выбор, а не то, что делают все. А когда на вечеринке появляется веган, вдруг оказывается, что наша диета — это не нечто общепринятое. Это мясная диета. Самим своим существованием веганы заставляют людей сталкиваться с когнитивным диссонансом. И это злит людей.

И популярный способ победить такой диссонанс — обосновать свой выбор.

Десятилетия психологических исследований показывают, что, принимая решение, люди обычно позволяют себе прийти к тому выводу, который им больше нравится — если, конечно, они могут придумать ему рациональное оправдание. Например, когда участникам исследования хотелось считать, что они будут хорошо учиться, они были склонны вспоминать только прошлые успехи, а не неудачи, то есть творчески подходили к задаче подтверждения того, во что им самим хотелось верить.

В случае с мясом такое мотивированное суждение поможет найти объяснение тому, почему есть мясо животных — это правильно. И тому, почему веганы плохие.

В исследовании Джулии Минсон, психолога из Пенсильванского университета, участников опрашивали на предмет их отношения к веганам. А потом попросили назвать три слова, которые у них ассоциируются с веганами. Чуть менее половины участников использовали хотя бы одно слово с негативным значением. И 45% из них включило слово, относящееся к общественной характеристике веганов. Например, их называли странными, высокомерными, склонными к нравоучениям, воинственными, нервными, глупыми и даже — удивительно — с садистскими наклонностями.

Сложившейся репутации веганов, очевидно, не помогает то, что те, кто не ест мяса, и в самом деле считают себя лучше тех, кто его ест. Например, вегетарианцы склонны более высоко ценить достоинства вегетарианцев по сравнению с не-вегетарианцами. Неудивительно, что это рождает враждебность со стороны мясоедов. И чем больше у участников исследования было оснований считать, что вегетарианцы правы, тем более жесткие слова они находили для них.

"Было много исследований того, насколько мы не любим представителей тех групп, которые ниже с моральной точки зрения или которых таковыми считает общество, — рассказывает Бенуа Монен, психолог из Стэнфордского университета. — Но удивительно, что мы отвергаем также и тех, кто делает заслуживающий похвалы жизненный выбор".

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Находится все больше доказательств того, что нас особенно напрягают люди с такими же, как у нас моральными принципами, но, в отличие от нас, готовые идти до конца, чтобы не поступиться ими. В конце концов, страх, что нас осудят, превосходит любое уважение, которые мы могли бы испытать к тем, кто более честен перед самим собой.

На самом деле, говорит профессор Монен, эта боязнь осуждения настолько сильна, что вегетарианцы более опасаются такого со стороны более продвинутых веганов, чем со стороны мясоедов. "Они считают, что есть нечто неправильное в том, чтобы выращивать животных для мяса, но тут же сталкиваются с теми, кто прошел по этому пути дальше, чем они".

И их опасения имеют под собой основания: исследования показывают, что веганы считают вегетарианцев лицемерами. Исследование также объясняет, почему ставшие веганами по этическим причинам и вегетарианцы вызывают гораздо больше раздражения у всеядных, чем те, кто сменил образ жизни по причинам, связанным с состоянием здоровья. "Очень непросто сказать: "Не думаю, что это хорошо — быть причастным к системе убийства животных. Но, знаете, вы должны поступать так, как вам хочется… Я вас не осуждаю", — подчеркивает Монен.

Споры, в которых полностью обходят стороной моральную сторону выбора, гораздо менее ожесточенные. Например, объяснение, что человек стал веганом по причине некой идиосинкразии (он вырос на ферме), вполне удовлетворяет мясоедов и не напрягает их. В конце концов, не ваша вина, что вы не росли на ферме.

Как ни странно, те же самые психологические предубеждения становятся причиной того, что веганские видеоролики и плакаты, изображающие страдания животных, имеют эффект, противоположный тому, на который рассчитывали.

Конечно, некоторые люди, увидев такое, могут начать есть меньше мяса. Но те, кто твердо решил не менять своего поведения, станут есть еще больше мяса, чтобы заглушить в себе ощущение дискомфорта.

Так что, если верить психологам, следующий раз, когда вы увидите антивеганского активиста, демонстративно закусывающего сырой белкой, подумайте: в глубине души он может быть любителем животных, просто пустился во все тяжкие, чтобы скрыть эту любовь.