Профессиональная спортсменка развенчивает 6 самых распространенных мифов о похудении

За время своей спортивной и тренерской деятельности чемпионка мира IFBB Pro Bikini Катерина Чистова очень часто сталкивалась с неверными убеждениями относительно здорового образа жизни, придерживаясь которых можно не только не дойти до поставленной цели, а и вовсе свернуть в противоположную сторону. Чтобы этого не случилось, Катерина подготовила для DELFI Woman информацию о наиболее распространенных ошибках.

"Весна — время перерождения, новых планов, положительных перемен и красоты. Весной мы все хотим обновиться и ощутить легкость. В этой связи многие стараются начать вести активный образ жизни, чаще бывая на свежем воздухе и купив абонемент в спортзал, а также стараясь перейти на более здоровый рацион питания и пить больше воды.

По моим наблюдениям, именно весной очень многие каждый год ставят себе цель привести себя в форму. При этом довольно редко люди обращаются за помощью к профессионалам — опытным тренерам и диетологам, пытаясь достичь своей цели самостоятельно, используя информацию из статей и обучающих видео в интернете. Такой информации очень много, причем как правдивой, так и достаточно некорректной, что может сбить с толку.

Чтобы этой весной вы подошли к своей цели ближе, чем когда-либо, далее проанализируем 6 самых распространенных мифов.

МИФ 1

Чтобы похудеть, нужно отказаться от определенных продуктов. Есть продукты "для похудения", а есть для "набора веса".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Katerina Chistova (Chi) (@ifbbpro_katerina_chi) 14 Июн 2019 в 7:47 PDT

ПРАВДА

Чтобы похудеть, необходимо соблюдать дефицит калорий. Продукты не делятся на "запретные" и "разрешенные", "для похудения" и "для набора веса". Каждый продукт просто обладает определенной калорийностью и качествами. На самом деле сбросить лишние килограммы, можно и не отказываясь от любимой выпечки и шоколада, если дневной калораж грамотно рассчитан и соблюдается дефицит. Другой вопрос, какое у вас будет качество тела при "грязном" питании.

МИФ 2

Если тренироваться, то можно есть сколько угодно, так как для похудения главное тренировки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Katerina Chistova (Chi) (@ifbbpro_katerina_chi) 16 Апр 2019 в 9:46 PDT

ПРАВДА

Единственным критерием для похудения является дефицит калорий. И весь ключ тут в питании, а физическая активность лишь помогает потратить больше калорий. Если даже вы будете тренироваться по 3 часа в день, но употреблять больше калорий, чем израсходовали, никакой потери веса быть просто не может. Вес не уйдет, если мы потребляем больше, чем тратим.

МИФ 3

Чтобы похудеть, нельзя есть после 18:00.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Katerina Chistova (Chi) (@ifbbpro_katerina_chi) 28 Янв 2019 в 7:53 PST

ПРАВДА

Последний прием пищи рекомендуется за 2-3 часа до сна. И не важно, ложитесь вы спать в 8 часов вечера или в 3 часа ночи. Соблюдается этот интервал не для похудения, а для нормальной работы желудочно-кишечного тракта. Для вашей фигуры абсолютно не имеет значения, скушаете ли вы свою дневную норму калорий за шесть приемов пищи до 18:00, либо за один большой прием пищи в 23:00. А вот для здоровья и самочувствия это имеет большое значение. Вы и сами это почувствуете.

МИФ 4

Чтобы похудеть, нужно исключить из рациона жиры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Katerina Chistova (Chi) (@ifbbpro_katerina_chi) 17 Окт 2019 в 7:54 PDT

ПРАВДА

Исключая жиры из рациона, мы подвергаем риску работу гормональной системы и обмена веществ. К тому же многие питательные вещества просто не усвоятся без участия жиров. Без жиров страдает иммунитет, мозг, сердце, кожа, волосы, ногти и нервная система. Жиры просто жизненно необходимы для нашей жизни и здоровья. К тому же грамотно рассчитанное количество жиров в рационе лишь поспособствует улучшению фигуры.

МИФ 5

Чтобы убрать бока и живот, нужно качать пресс, а чтобы похудеть в ногах, нужно бегать или приседать.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Katerina Chistova (Chi) (@ifbbpro_katerina_chi) 6 Май 2019 в 4:35 PDT

ПРАВДА

Жир не "горит" локально. Мы используем для энергии жировые клетки со всего организма, а не с отдельных его частей. И локальные упражнения лишь увеличивают кровообращение в конкретной области, а также укрепляют мышцы. Чтобы убрать бока, живот, лишний жир на любой проблемной зоне, нужно соблюдать ДЕФИЦИТ КАЛОРИЙ.

МИФ 6

Невозможно похудеть, вкусно питаясь.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Katerina Chistova (Chi) (@ifbbpro_katerina_chi) 2 Дек 2019 в 5:35 PST

ПРАВДА

Еда всегда должна быть вкусная и в удовольствие. Питаясь лишь вареным филе с овощами, ваше рвение похудеть очень быстро покинет вас, и вы снова вернетесь в привычную жизнь большого количества вкусных вредностей. Не стоит бояться соли, различных специй, натуральных соусов, в них нет никакого вреда, а лишь польза для вашего хорошего настроения и радости от здорового образа жизни и правильного питания.

Любите свое тело, оно вам дано одно и на всю жизнь. Цените его и не жалейте на него средств и времени. Это самые важные и самые ценные инвестиции, которые всегда окупаются самым наилучшим образом. Подходите к вопросам здоровья и фигуры ответственно, ищите помощь профессионалов, изучайте свое тело, слушайте его, заботьтесь.

Помните, здоровый образ жизни — это именно "образ жизни", а не период пыток, страданий и лишений для достижения какого-то результата. Этот образ жизни должен приносить радость, удовольствие и только положительные результаты на постоянной основе.

Будьте здоровы, красивы и счастливы этой весной и впредь!".