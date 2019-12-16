Съел пиццу? Теперь беги. В Британии хотят ввести новую маркировку еды

Британские ученые считают, что производители пищевых продуктов должны указывать на упаковке, сколько требуется физической нагрузки, чтобы сжечь калории, потребляемые с едой.

Если человек увидит, что ему нужно будет быстрым шагом идти четыре часа, чтобы сжечь калории, потребленные с пиццей, а после съеденной плитки шоколада для той же цели потребуется 22 минуты бега, он будет осторожнее относиться к выбору пищи, утверждают исследователи.

Если на упаковках появятся соответствующие предупреждения, люди будут есть меньше нездоровой пищи, говорится в исследовании. Его авторы хотят помочь людям выработать привычку к потреблению здоровой пищи и помочь им бороться с ожирением.

Ученые из университета Лафборо проанализировали 14 исследований и пришли к выводу, что подобная маркировка могла бы помочь людям снизить ежедневное потребление на 200 калорий.

Простые факты о калориях

Количество содержащейся энергии в еде или напитках измеряется в калориях (килокалория, ккал)

Для нормального функционирования организма мужчине требуется примерно 2,5 тыс. ккал в день, а женщине — 2 тыс. ккал

Потребление избыточных калорий способствует ожирению, поскольку лишние калории откладываются в жир

Накоплению жира способствует даже небольшой ежедневный перебор в еде

Согласно выводам исследования, опубликованным в медицинском издании Journal of Epidemiology and Community Health, введение новой системы может поспособствовать снижению уровня ожирения населения всей Британии.

По словам руководителя исследования Аманды Дэйли, многие сильно удивятся, узнав, сколько им потребуется физических упражнений, чтобы сжечь калории, содержащиеся в некоторых продуктах для перекуса и сладостях. "Если вы покупаете шоколадный маффин, знайте, что в нем 500 калорий. Это примерно 50 минут бега", — говорит она.

"Это определенно не вопрос диеты. Это вопрос просвещения людей, которым нужно понять, что, поглощая различные продукты, они потребляют определенную энергию. И тогда они могут задуматься о том, хотят ли они потратить два часа, чтобы сжечь этот шоколадный торт? Стоит ли этого шоколадный торт?" — добавила Аманда Дэйли.

Потребители одобрят

Королевское общество здравоохранения Великобритании хотело бы, чтобы такая маркировка была введена как можно быстрее. Организация считает, что потребители одобрят такой шаг.

"Даже небольшие изменения могут существенно повлиять на потребление калорий и, в конечном итоге, на снижение веса", — говорится в заявлении общества.

Аманда Дэйли надеется, что одна из продовольственных компаний решится опробовать новую систему маркировки, чтобы испытать ее на потребителях.

Однако эта инициатива вызвала опасения некоторых специалистов. Сотрудник благотворительной организации Beat Том Куин, занимающийся проблемами пищевых нарушений, заявил, что подобная маркировка может оказать негативное влияние на людей, страдающих от других пищевых расстройств, таких как анорексия, и даже на людей, предрасположенных к подобным расстройствам.

"Мы знаем, что многие люди с пищевыми расстройствами страдают от чрезмерных физических упражнений, поэтому подобные инструкции о том, сколько нужно заниматься, чтобы сжечь калории, могут лишь усилить их симптомы", — говорит Том Куин.