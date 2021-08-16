Стройность навсегда: американские диетологи вывели новую формулу питания

После 50 лет оставаться в хорошей физической форме довольно сложно: обмен веществ в организме замедляется, физическая активность снижается, что провоцирует набор лишнего веса.

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Однако сохранить стройность возможно, уверяют американские ученые, но — не благодаря жестким диетам и интенсивным тренировкам. Секрет заключается в регулярном употреблении цельнозерновых продуктов.

Овсянка, сэр!

Исследователи из Университета Тафтса в Бостоне (США) вели наблюдение за тремя тысячами людей в возрасте 50 лет и обнаружили, что у любителей цельнозерновых продуктов объем талии был меньше на 5 сантиметров, чем у остальных участников. Это важный показатель, ведь именно по объему талии определяется избыток висцерального жира: он опасен тем, что сосредоточен вокруг внутренних органов.

Чтобы достичь результата "минус 5 сантиметров в талии", нужно, по мнению ученых, ежедневно съедать три порции продуктов, содержащих цельное зерно: например, овсяную кашу, коричневый рис или черный хлеб.

"Результаты показывают, что цельнозерновая диета помогает не только контролировать вес, но и поддерживать хороший уровень здоровья", — говорит один из авторов исследования Никола Маккеун.

Поэтому если вы полюбите овсянку до 30 лет, то после 50 получите не только стройность и легкость в теле, но и нормальный уровень сахара в крови и адекватные показали артериального давления.

"Пищевые волокна насыщают организм и помогают удерживать вес, а магний, калий и антиоксиданты способствуют снижению кровяного давления", — убежден другой автор исследования Кейли Савицки.

Подсчет калорий: только без фанатизма

Но не цельнозерновыми продуктами едиными… Оказывается, курица без кожи, морепродукты, орехи и нежирные йогурты без добавок также входят в список продуктов, помогающих снижению веса. Причем, есть их можно практически без ограничений (за исключением орехов), а значит, не требуется и подсчет калорий.

"Наше исследование показывает, что считать калории — не очень эффективная стратегия для долгосрочного результата и профилактики лишнего веса", — говорит доктор Дариуш Мозаффарян.

Однако он подчеркивает, что совсем не обращать внимания на калории тоже не получится — с возрастом метаболизм замедляется, а вместе с этим уменьшается физическая активность. И если мы не хотим набирать вес, лучше сократить калорийность порций. Важно помнить: чтобы похудеть, количество потребляемых калорий должно быть меньше калорий, которые мы сжигаем в течение дня.

Отказываемся от сладкого и правильно сочетаем продукты

Другие американские ученые также изучали рацион 120 тысяч американцев на протяжении 16 лет и узнали, как питаться не надо. В очередной раз подтвердилось, что красное мясо, картофель, белый хлеб и сладости всегда провоцируют увеличение веса.

Еще одно наблюдение: набор веса в большинстве случаев связан с сочетанием продуктов. Например, если вы будете сочетать постное мясо с овощами, лишних килограммов можно не бояться. Но это правило работает и в обратную сторону: скажем, молоко не способствует увеличению веса, однако если вы будете употреблять его в сочетании с продуктами, содержащими много крахмала, цифры на ваших весах поползут вверх.