Ватные шарики, капуста, детское питание: самые опасные диеты в мире

Желая похудеть, женщины и мужчины обычно начинают активно заниматься спортом и меняют свой рацион питания. Однако в стремлении обрести красивую фигуру многие перегибают палку, забывая, что не все диеты одинаково полезны. О самых вредных и опасных рассказывает портал MedikForum.ru диетолог.

Диета ленточных червей



Обрела популярность в 50-х годах прошлого века. Люди глотали яйца ленточных червей, паразиты прилипали к стенке кишечника, поглощали питательные вещества, вызывая быструю потерю веса.

Похудение сопровождается спазмами в животе, диареей, усталостью.

При долгом пребывании паразитов внутри организма калории, которые они поглощают, заставляют их расти. Это провоцирует кишечную блокаду.

Диета признана опасной для здоровья и даже запрещена в некоторых странах.

ХГЧ-диета

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ХГЧ представляет гормон, выделяемый женщинами во время беременности. Он используется для лечения бесплодия. В то же время ХГЧ увеличивает скорость обмена веществ. Можно потерять до 10 килограммов в месяц. Вдобавок обеспечены гормональный сбой, проблемы с яичниками, увеличенный риск рака.

Хлопковая диета

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Ватные шарики, смоченные в соке или смузи, гарантируют легкое, но опасное похудение. Недоедание, отсутствие питательных веществ, удушье и заворот кишечника — далеко не полный список проблем со здоровьем.