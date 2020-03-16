ВИДЕО. Найден способ, как похудеть всего за час

Медики нашли способ похудеть за час без операции и восстановления. Об этом со ссылкой на Daily Mail пишет Lenta.ru.

Доктор Динеш Майни, владеющий клиникой Zenith Cosmetic в Лондоне, рассказал о процедуре под названием Bodytite, которая не требует хирургического вмешательства. Данная безболезненная тепловая терапия постепенно расщепляет жировые клетки, после чего они выводятся из организма через специальную трубку.

Отмечается, что стоимость процедуры, которая одновременно удаляет жир и подтягивает кожу, начинается от 3,3 тысячи фунтов стерлингов. Ее цена варьируется в зависимости от обрабатываемой области и используемого аппарата.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dinesh Maini (@dineshmaini) 18 Окт 2019 в 3:53 PDT

"Процедура проводится с использованием местной анестезии, поэтому пациенты не должны чувствовать боль после ее проведения", — заявил Майни. Он также объяснил, что жир может вернуться в связи с нездоровым образом жизни человека. Однако медик отметил, что редко наблюдал такой процесс у своих клиентов.