Вкусно и необычно: два рецепта маринованных сырных закусок на Лиго

Лиго невозможно представить без сыра, однако в современном мире зачастую не только золотистый сыр с тмином украшает наш стол, но и стильные закуски как для приверженцев традиционной кухни, так и для любителей необычного. Национальный розничный торговец ELVI вместе со специалистом по питанию Евгенией Янсоне предлагают два рецепта маринованных сырных закусок, которые как классический сыр, так и тофу смогут превратить в праздничную закуску.
Сырное ассорти в маринаде
Время приготовления 10 минут + время на маринад.
Ингредиенты:
- 300-400 г разных сыров (например Янов сыр, чеддер, фета и другие),
- 150 мл подсолнечного или рапсового масла,
- пучок мелко нарезанного укропа,
- пучок мелко нарезанного зеленого лука,
- 2 дольки чеснока, раздавленные в чесночнице,
- 1 ст.л. бальзамического соуса,
- 1 ст.л. розового перца,
- соль (можно не добавлять, потому что сыр содержит соль).
Процесс приготовления
Нарежьте сыр, аккуратно разложите в емкости глубиной не менее 2 см.
В отдельной емкости смешайте все остальные ингредиенты и полученную массу вылейте в емкость к сыру.
Поставьте в холодильник на несколько часов.
Маринованный сыр тофу
Время приготовления 10 минут + время на маринад.
Тофу — это уникальный продукт, обладающий нейтральным вкусом, способный хорошо впитывать вкус других продуктов. Именно поэтому данный рецепт превратит тофу в отличную закуску, которая придется по вкусу как вегетарианцам, так и любителям мяса.
Ингредиенты:
- 300-350 г твердого сыра тофу
- 200 мл оливкового масла
- 10-15 шт. мелко нарезанных вяленых томатов
- 100 г мелко нарезанных черных оливок
- 1 ст.л. мелко нарезанного свежего розмарина
- 1 ст.л. свежего тимьяна
- 2 дольки чеснока, раздавленные в чесночнице
- 1 ч.л. тмина
- щепотка порошка перца чили или другого перца
- соль, черный перец
Процесс приготовления
Нарежьте сыр тофу кубиками 1х1 см, поместите в поллитровую банку или другую емкость.
В отдельной емкости смешайте все остальные ингредиенты и полученную массу вылейте в банку с сыром.
Закройте банку крышкой или пищевой пленкой и оставьте на 3-4 часа мариноваться при комнатной температуре (в холодильнике оливковое масло застывает).
Приятного аппетита!