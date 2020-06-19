Вкусно и необычно: два рецепта маринованных сырных закусок на Лиго
Foto: Виктория Кожемякина

Лиго невозможно представить без сыра, однако в современном мире зачастую не только золотистый сыр с тмином украшает наш стол, но и стильные закуски как для приверженцев традиционной кухни, так и для любителей необычного. Национальный розничный торговец ELVI вместе со специалистом по питанию Евгенией Янсоне предлагают два рецепта маринованных сырных закусок, которые как классический сыр, так и тофу смогут превратить в праздничную закуску.

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Сырное ассорти в маринаде

Время приготовления 10 минут + время на маринад.

Ингредиенты:

  • 300-400 г разных сыров (например Янов сыр, чеддер, фета и другие),
  • 150 мл подсолнечного или рапсового масла,
  • пучок мелко нарезанного укропа,
  • пучок мелко нарезанного зеленого лука,
  • 2 дольки чеснока, раздавленные в чесночнице,
  • 1 ст.л. бальзамического соуса,
  • 1 ст.л. розового перца,
  • соль (можно не добавлять, потому что сыр содержит соль).

Процесс приготовления

Вкусно и необычно: два рецепта маринованных сырных закусок на Лиго
Foto: Виктория Кожемякина

Нарежьте сыр, аккуратно разложите в емкости глубиной не менее 2 см.

В отдельной емкости смешайте все остальные ингредиенты и полученную массу вылейте в емкость к сыру.

Поставьте в холодильник на несколько часов.

Маринованный сыр тофу

Время приготовления 10 минут + время на маринад.

Тофу — это уникальный продукт, обладающий нейтральным вкусом, способный хорошо впитывать вкус других продуктов. Именно поэтому данный рецепт превратит тофу в отличную закуску, которая придется по вкусу как вегетарианцам, так и любителям мяса.

Вкусно и необычно: два рецепта маринованных сырных закусок на Лиго
Foto: Виктория Кожемякина

Ингредиенты:

  • 300-350 г твердого сыра тофу
  • 200 мл оливкового масла
  • 10-15 шт. мелко нарезанных вяленых томатов
  • 100 г мелко нарезанных черных оливок
  • 1 ст.л. мелко нарезанного свежего розмарина
  • 1 ст.л. свежего тимьяна
  • 2 дольки чеснока, раздавленные в чесночнице
  • 1 ч.л. тмина
  • щепотка порошка перца чили или другого перца
  • соль, черный перец

Процесс приготовления

Нарежьте сыр тофу кубиками 1х1 см, поместите в поллитровую банку или другую емкость.

В отдельной емкости смешайте все остальные ингредиенты и полученную массу вылейте в банку с сыром.

Закройте банку крышкой или пищевой пленкой и оставьте на 3-4 часа мариноваться при комнатной температуре (в холодильнике оливковое масло застывает).

Приятного аппетита!

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DELFI Woman

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