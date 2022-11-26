Доктор, вы же меня спасете? Опасная иллюзия всемогущества врачей и лечения

Недавно я проводила группу поддержки для родственников пациентов, и одной из обсуждаемых тем была вера во врачей, во всемогущество медицины и последующая злость в случаях, когда доверие не было оправдано. Я хочу поговорить об этом.

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Итак, все мы все очень верим во врачей, когда нам или нашим близким объявляют диагноз "рак" или другой, но тоже сложный в лечении. Мы верим в их профессионализм, доверяем диагностике, полагаемся на существование лекарств, которые нас излечат. Когда мы попадаем в больницу, нам тоже кажется, что нас здесь точно спасут и помогут вылечиться. Когда доктора разводят руками, и говорят, что они бессильны, мы сразу виним их в некомпетентности, в халатности, в равнодушии и даже в безжалостности. Подчеркну, что говорю о ситуации крайней. Тяжелая для рака 4 стадия, например.

Безусловно, как и в любой профессии, среди врачей есть и профессионалы, и дилетанты, и выгоревшие, и сопереживающие, но зависит ли только от них процесс лечения?

Попробуем разобраться, всесильна ли медицина в лечении онкологических заболеваний.

С первых фраз о возникновении в организме раковой опухоли, тут же возникает первое глобальное непонимание, которое пока является непреодолимым для медицины — почему рак возникает в теле конкретного человека? Про факторы, повышающие риск возникновения раковой опухоли, слышали практически все, но я повторю, вдруг кто-то пропустил.

С точки зрения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) к факторам риска развития рака относятся:

употребление табака и алкоголя,

нездоровое питание,

низкий уровень физической активности,

загрязнение воздуха.

Сразу возникает непонимание и много вопросов к факторам, не так ли?

Во-первых, возникновение абсолютно всех болезней объясняют несоблюдением этих рекомендаций, и это приводит к мысли, что жить вообще вредно.

Во-вторых, мы знаем множество примеров людей, которые не соблюдали все эти рекомендации или некоторые из них и дожили до старости без рака. Я назову Уинстона Черчилля, как самого известного курильщика и почитателя виски, дожившего до 90 лет и умершего от инсульта, а не от рака.

В-третьих, я сама тот пример, человека, который соблюдал все эти рекомендации ВОЗ, однако 5 лет назад у меня был диагностирован рак.

В-четвертых, а какова должна быть мера воздействия этих факторов, чтобы у тебя возникла опухоль? Вообще нельзя алкоголь или все-таки в какой-то дозе можно? Что такое низкий уровень физической активности? Дойти до кухни несколько раз в день считается?

ВОЗ не дает четких рекомендаций о том, что делать, и что не делать, чтобы не заболеть раком. Пока самым главным в борьбе с онкологическими заболеваниями ВОЗ предполагает раннее выявление болезни. То есть, медицина не может четко разобраться, почему мы заболеваем раком, но сильно продвинулась в лечении многих видов опухолей на ранних стадиях.

Для выявления рака на ранних стадиях онкологи и фонды, поддерживающие онкологических пациентов всех стран, проводят дни осведомленности об онкологических заболеваниях. Они объясняют специфику каждого вида рака и рассказывают, например, что женщинам важно проходить регулярную маммографию груди и осмотр у гинеколога, мужчинам — осмотр у уролога, всем гендерам — колоноскопию при достижении определенного возраста. Также объясняют, какие симптомы могут быть ранними симптомами рака и просят быть внимательными к своему здоровью.

Однако, многие из нас отмахиваются от информации об онкологических заболеваниях и их профилактике, как от назойливой мухи. Почему?

Онкофобия. Я закрою из-за страха глаза и уши, авось пронесет мимо меня.

Недостаточная информированность. А именно, игнорирование проверок и даже симптомов, исходя из возраста. Я молодой и сильный, какой у меня рак?

Вера во всесилие медицины — меня от всех заболеваний спасут врачи.

Мы разобрались в том, что у онкологов всего мира нет четкого ответа на вопрос — почему у пациента рак. К сожалению, по этой причине, каждый онкологический больной находится в большой зоне неопределенности результатов лечения — ни один доктор не знает, как отреагирует организм пациента на проводимую терапию. Большинству людей помогают проводимые протоколы лечения, но меньшинству нет, и никто не знает ответ, почему клетки организма подстраиваются под проводимое лечение и продолжают мутировать, распространяясь по всему организму. Многие вылечиваются от рака навсегда, а у некоторых болезнь почему-то возвращается через какое-то время.

Нет единой таблетки, но каждый год появляются все новые и новые лекарства, подходящие под различные типы и подтипы рака, медицина ищет практически индивидуальный подход к каждому пациенту. Однако, есть еще очень много плохо изученных видов рака, для которых не найдено лекарств, или они есть, но не включены в бесплатный перечень компенсируемых медикаментов в Латвии.

К чему я повышаю сейчас тревожность читателя? К тому, чтобы сказать, что, увы не все зависит от персоны доктора и назначенных лекарств. Есть много "слепых зон" в лечении и диагностике онкологических заболеваний. Врач, увы, пока не равен богу, который может все.

Что может сделать каждый из нас в этой неопределенной ситуации? Быть на стороне своего здоровья.

Осознавать, что ресурсы организма ограничены, поэтому следует относиться к своему телу с пониманием и заботой. Обязательно проходить диагностические осмотры. Менять семейного доктора, если он не понимает необходимость профилактических чекапов. Если диагноз рак, увы, получен, то желательно быть осведомленным пациентом и знать про свой тип рака максимально много. Безусловно, искать своего врача, с которым можно обсудить все появляющиеся вопросы и на компетентность и внимательность которого можно полагаться. В Латвии есть такие.

Искать разную поддержку во время лечения — имею в виду, как психологическую, так и практическую, чтобы быть как можно более эмоционально спокойным и оптимистично настроенным. Врачи заверяют в важности эмоционального настроя пациента. Недавно одна из участниц нашего общества поделилась со мной словами доктора, что 50% зависит от нас, то есть — половина зависит от вашего психологического настроя.

Доверяйте врачам, верьте в науку и медицину, но участвуйте в процессе — делайте регулярные проверки, будьте внимательны к себе — следите за симптомами и уровнем стресса, больше двигайтесь и ищите поводы радоваться жизни.

Всех тех, кто узнал о своем онкологическом диагнозе, лечится или находится в ремиссии, и кому необходима поддержка, приглашаем в группу поддержки онкологических пациентов "Про Жить" (https://pardzivot.lv).

Будем признательны за помощь, в том числе в виде пожертвований, реквизиты группы здесь — (https://pardzivot.lv/#contact)