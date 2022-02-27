Дополнительный час сна уменьшает голод и помогает сбросить вес

Потерять лишний вес можно, не садясь ни на какие диеты. Для этого нужно просто ежедневно больше времени проводить в кровати — примерно на час с небольшим.
Такой вывод сделали ученые из центра изучения сна при Медицинском университете Чикаго, проведя рандомизированное клиническое исследование с участием 80 взрослых добровольцев, страдающих от лишнего веса.
Его результаты, опубликованные в журнале Internal Medicine Американской академии наук, показывают, что молодые люди, которые посетили консультацию по гигиене сна, смогли удлинить продолжительность своего регулярного сна на целый час с лишним, то есть почти на одну пятую (до этого они спали в среднем 6,5 часов в сутки).
Волонтеры, проводившие больше времени в кровати (по сравнению с контрольной группой), меньше испытывали чувство голода, и таким образом смогли снизить свое регулярное суточное потребление калорий в среднем на 270 ккал. Примерно такое же количество энергии содержится в трех шоколадных печеньях.
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Исследователи посчитали, что если ежедневно терять такой объем энергии на протяжении трех лет, за это время можно похудеть примерно на 12 кг — сохраняя тот же уровень физических нагрузок и не внося никаких изменений в рацион.
Для участия в эксперименте отобрали 80 участников в возрасте от 20 до 40 лет с индексом массы тела 25-30: в США такой вес считается избыточным, но еще не дошедшим до стадии полноценного ожирения.
Чтобы максимально приблизить условия эксперимента к реальности, от его проведения в лаборатории ученые отказались. Добровольцы продолжали жить у себя дома и спать в собственной кровати, измеряя основные жизненные показатели при помощи устройств наподобие умных браслетов.
Съеденные ежедневно калории подсчитывали на основе специального анализа мочи, который считается лучшим способом мониторинга потребляемой организмом энергии в домашних условиях.
Добровольцы пьют воду, приготовленную в лаборатории, где обычные атомы кислорода и водорода заменены на их безопасные изотопы, которые довольно легко отследить. Сравнив воду, полученную при расщеплении глюкозы, с той, что входит в состав анализа мочи, можно довольно точно подсчитать, сколько калорий было съедено.
В результате уже за две недели сон волонтеров из экспериментальной группы, посетивших консультацию, удлинился в среднем на 1,2 часа. Это, в свою очередь, привело к уменьшению чувства голода, поскольку потребление добровольцами калорий за это время снизилось в среднем на 270 ккал ежедневно, а у некоторых участников — даже на 500 ккал.
При этом исследователи подчеркивают, что здоровое, разнообразное питание и полноценные физические нагрузки важны для здоровья ничуть не меньше, чем здоровый сон. Поэтому принимать решение проводить больше времени в постели нужно, взвесив все за и против.
Но то, что правильный режим сна может играть очень важную роль в подборе терапии для людей, страдающих от лишнего веса, не поддается сомнению, заключают авторы.