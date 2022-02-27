Дополнительный час сна уменьшает голод и помогает сбросить вес

Потерять лишний вес можно, не садясь ни на какие диеты. Для этого нужно просто ежедневно больше времени проводить в кровати — примерно на час с небольшим.

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Такой вывод сделали ученые из центра изучения сна при Медицинском университете Чикаго, проведя рандомизированное клиническое исследование с участием 80 взрослых добровольцев, страдающих от лишнего веса.

Его результаты, опубликованные в журнале Internal Medicine Американской академии наук, показывают, что молодые люди, которые посетили консультацию по гигиене сна, смогли удлинить продолжительность своего регулярного сна на целый час с лишним, то есть почти на одну пятую (до этого они спали в среднем 6,5 часов в сутки).

Волонтеры, проводившие больше времени в кровати (по сравнению с контрольной группой), меньше испытывали чувство голода, и таким образом смогли снизить свое регулярное суточное потребление калорий в среднем на 270 ккал. Примерно такое же количество энергии содержится в трех шоколадных печеньях.

Исследователи посчитали, что если ежедневно терять такой объем энергии на протяжении трех лет, за это время можно похудеть примерно на 12 кг — сохраняя тот же уровень физических нагрузок и не внося никаких изменений в рацион.

Для участия в эксперименте отобрали 80 участников в возрасте от 20 до 40 лет с индексом массы тела 25-30: в США такой вес считается избыточным, но еще не дошедшим до стадии полноценного ожирения.

Чтобы максимально приблизить условия эксперимента к реальности, от его проведения в лаборатории ученые отказались. Добровольцы продолжали жить у себя дома и спать в собственной кровати, измеряя основные жизненные показатели при помощи устройств наподобие умных браслетов.