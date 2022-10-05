Дорого и бесполезно. Почему тесты на пищевую непереносимость обманывают

Марие (32) решила пройти обследование Cytolisa — тест на скрытую пищевую непереносимость стоимостью в несколько сотен евро. Желание было понятным: к выпадению волос, от которого она страдала не один год, добавились проблемы желудочно-кишечного тракта, и Марие решила, что все это может быть связано с непереносимостью какого-нибудь продукта. По результатам теста женщине пришлось отказаться от множества продуктов, но позднее выяснилось, что причина совсем не в них. Выявить непереносимость можно лишь методом проб и ошибок, пишет Eesti Päevaleht.

"Результат теста был весь покрыт желтым и красным цветом, из чего следовало, что мне вообще нельзя употреблять большинство продуктов, — сказала Марие. — Я не чувствую, что этот тест мне помог, так как смогла придерживаться полученных рекомендаций только два-три месяца. Это было безумно тяжело".

Опираясь на результаты теста, обошедшегося в несколько сотен евро, Марие отказалась, например, от пшеницы, молока, томатов, бананов, яиц, свинины, некоторых видов рыбы, продуктов, в составе которых есть рапс, дрожжи, чеснок. На самом деле список не рекомендованных к употреблению продуктов был значительно длиннее. По словам женщины, все время, пока она придерживалась рекомендаций, она испытывала чувство голода и была несчастна.

Источник бед — глютен

Это теперь Марие понимает, что проблемы, скорее всего, были вызваны глютеном. К такому выводу она пришла после того, как обратила внимание на то, что причиной плохого самочувствия являются хлебобулочные изделия. "Когда я ем другие продукты, то чувствую себя нормально", — сказала Марие, добавив, что вообще-то эти продукты входят в список "запрещенных" для нее.

"Если бы я сразу сделала тест на переносимость глютена, мне бы сразу стала понятна причина моих проблем и не пришлось бы отказываться от многих продуктов", — сказала женщина.