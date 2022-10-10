Если болит живот, это не шутки! Возможно, у вас аппендицит

"Нередко посетитель аптеки хочет срочно приобрести "что-нибудь от боли в животе" для себя или близкого. Тогда моя задача как работника здравоохранения выяснить больше и при необходимости побудить немедленно обратиться за медицинской помощью, в том числе за неотложной", — говорит фармацевт Линда Февралева.

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Аппендицит — воспаление придатка слепой кишки, или аппендикса. Это состояние, которое почти всегда требует неотложной медицинской помощи и хирургического вмешательства. К счастью, без аппендикса мы вполне можем обойтись.

"Самые частые вопросы, которые нам, фармацевтам, задают как посетители аптек, так и журналисты: чем нужно укомплектовать домашнюю, дорожную аптечку или аптечку родителей, то есть какие лекарства всегда должны быть под рукой? Тогда в качестве основных, выделяя противолихорадочные, обезболивающие препараты, мы упоминаем и медикаменты для случаев расстройств желудочно-кишечного тракта", — говорит фармацевт, однако тут же добавляет, что хотя домашняя аптечка имеет большое значение, в некоторых случаях ее лучше не трогать. И один из таких случаев — воспаление придатка слепой кишки.

Признаки воспаления придатка слепой кишки важно запомнить каждому, так как, например, данные США свидетельствуют, что один из 20 человек в какой-то период жизни заболевает аппендицитом. Хотя это может быть в любом возрасте, аппендицит редко встречается у детей младше 2 лет, чаще затрагивая людей в возрасте от 10 до 30 лет.

Каковы симптомы аппендицита?



Классические симптомы аппендицита:



боль в нижней правой части живота или боль в области пупка, которая отдается ниже (обычно это первый признак);

потеря аппетита;

тошнота и рвота вскоре после начала боли в животе;

вздутие живота;

неспособность избавиться от газов;

лихорадка 37–39 °С.



Другие, реже встречающиеся симптомы аппендицита:



легкая или острая боль в верхней или нижней части живота, сзади со спины;

болезненное или затрудненное мочеиспускание;

рвота до начала болей в животе;

судороги;

запор или диарея с газами.



"Если у вас или ваших близких наблюдается совокупность нескольких симптомов, немедленно свяжитесь с врачом, так как своевременная диагностика и лечение в таких случаях жизненно важны. Не ешьте, не пейте и не принимайте обезболивающие, нейтрализующие желудочную кислоту препараты, слабительные, а также ни в коем случае не грейте больное место", — предупреждает Линда Февралева.



9 вопросов об аппендиците



Чтобы лучше понять болезнь, что ее вызывает и как себя от нее защитить, разъяснение дает Инга Орлеане, специалист по внутренним болезням.

Что такое слепая кишка и зачем она нам нужна?

Этот девятисантиметровый начальный участок толстой кишки находится в нижней части живота справа и благодаря лимфоидной сетке выполняет функцию поддержки иммунной системы тела. Сейчас в медицине ему приписывают статус рудиментарного органа, так же как, например, копчику. Хотя роль аппендикса можно сравнить с ролью миндалин, защищающих организм человека от вредных микроорганизмов, наука до сих пор не нашла развернутого ответа, какова на самом деле его роль в организме.

У некоторых животных, например у зайцев, особенно длинный и большой аппендикс. В нем могут протекать процессы брожения — так образуется алкоголь, поступающий в кровоток. Можно сказать, что зайцы — природные хронические алкоголики.

Что вызывает аппендицит?

Аппендицит возникает, когда слепая кишка блокируется отходами, инородными телами (чем-то, чего там быть не должно). В некоторых случаях причиной аппендицита может стать опухоль. Аппендицит также может вызвать инфекция.

Как диагностируется аппендицит?

Диагностика аппендицита может быть сложной. Симптомы часто неясны или похожи на симптомы других заболеваний, в том числе проблем с желчным пузырем, инфекций мочевого пузыря или мочеполовых путей, болезни Крона, гастрита, камней в почках, кишечной инфекции и проблем с яичниками.

Диагностика аппендицита:

проверка живота с поиском воспаления;

тест мочи, чтобы исключить инфекцию мочеполовых путей;

обследование прямой кишки;

анализ крови, чтобы выяснить, борется ли тело с инфекцией;

компьютерная томография;

ультрасонография.



Как лечат аппендицит?

Аппендицит почти всегда считается чрезвычайной ситуацией. Операция по удалению воспаленного придатка слепой кишки под названием аппендэктомия — стандартное лечение практически во всех случаях аппендицита. Хотя некоторые исследования свидетельствуют, что лечение острого аппендицита антибиотиками может помочь избежать операции.

Есть основания оперировать, чтобы избежать разрыва и вытекания гноя в брюшную полость.

Как происходит аппендэктомия?

Перед удалением слепой кишки нужно принимать антибиотики для борьбы с инфекцией. Операция проходит под общей анестезией. Слепая кишка удаляется через надрез длиной 10 см или лапароскопически (с помощью тонкой, похожей на телескоп трубки, на конце которой есть камера). Если есть перитонит (разрыв придатка), хирург также очищает брюшную полость, выводит гной.

Насколько быстрым будет выздоровление?

Вставать и ходить можно будет уже примерно через 12 часов после операции. Вернуться к привычной рутине — в течение двух-трех недель. Выздоровление после лапароскопии происходит быстрее.

На что надо обращать внимание после операции?

После аппендэктомии надо связаться со своим врачом, если есть:

рвота;

нарастающая боль в животе;

головокружение, ощущение слабости;

кровь в рвотной массе или моче;

усиленная боль и покраснение в местах, где сделан разрез;

лихорадка;

воспаление и загноение в ране.



Чем грозит невылеченный аппендицит?

Невылеченный воспаленный придаток слепой кишки может лопнуть, в результате чего бактерии попадают в брюшную полость, центральную часть тела, в которой находятся печень, желудок и кишечник. Это может вызвать перитонит — серьезное воспаление слизистой оболочки брюшной полости (брюшины), которое может быть смертельным, если его быстро не лечить сильными антибиотиками и/или хирургическим вмешательством.

Можно ли защитить себя от аппендицита?

Предотвратить аппендицит невозможно. Правда, он реже встречается у людей, употребляющих в пищу продукты с высоким содержанием клетчатки, такие как свежие фрукты, овощи, бобовые и цельнозерновые продукты.