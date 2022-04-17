Если бы яиц не было, их стоило бы придумать: почему яйца надо включать в рацион не только на Пасху?

Каждую весну в пасхальную неделю становится актуальным "яичный вопрос". Однако покраска яиц в праздничные дни — только часть этого, многие также хотят разобраться: полезны ли яйца для здоровья и не едим ли мы их слишком много? Об этом рассказывают сертифицированный специалист по питанию Анита Баумане и фармацевт Линда Февралева.
Трудно представить, каким было бы наше меню, если бы в нем не было яиц. "Если бы яиц не было, их надо было бы придумать", — говорит специалист по питанию Анита Баумане, имея в виду значимость яиц как ценного продукта.
Плохая репутация отменяется
Специалист по питанию Анита Баумане является также мамой и увлеченно готовит, поэтому обобщила новейшие сведения о значении яиц в питании и кулинарии: "Яйца — основной элемент питания не только для завтрака, но и для кормления разборчивых в еде детей, они подойдут для быстрого обеда или ужина, а также являются составной частью всех видов сладких и пикантных блюд".
Еще несколько десятилетий назад у яиц была довольно плохая репутация. Из-за высокого уровня холестерина, который содержится в яичном желтке, они считались нездоровыми, и людям, которым "плохой" холестерин мог бы доставить проблемы, специалисты рекомендовали избегать употребления яиц. "Холестерин связан с сердечно-сосудистыми заболеваниями, поэтому любые продукты, в которых он содержится, попали в список нежелательных. Одно большое яйцо содержит 213 мг холестерина, что составляет две трети от рекомендуемого дневного лимита.
Однако после 25 лет исследований стало ясно, что холестерин, содержащийся в пищевых продуктах, не является истинным виновником — насыщенные жиры оказывают намного больше влияния на уровень холестерина в крови. Жирные молочные продукты и жирное мясо — лучшие примеры, — они богаты насыщенными жирами и способствуют производству холестерина в организме. Правда, исследования показывают, что уровень холестерина в крови может повысить и частое и чрезмерное употребление продуктов с высоким количеством фруктозы.
Так как у холестерина в организме есть также важные функции — он входит в клеточную мембрану, участвует в обменных процессах, входит в состав половых гормонов, — от продуктов, содержащих животные жиры, полностью отказываться не надо. Ограничивать употребление яиц в пищу тоже нежелательно, поскольку они являются ценным источником многих питательных веществ и все-таки не повышают уровень холестерина в крови", — поясняет Анита Баумане.
7 яиц в неделю — норма
Исследования показывают, что большинству здоровых людей в неделю можно съедать семь яиц, не повышая риск сердечных заболеваний. "Важно соблюдать величину порций, так как чрезмерное потребление яиц все же может быть вредным. Лучше всего сбалансировать меню, параллельно включая в него продукты питания с низким уровнем холестерина и низким содержанием натрия. Это позволит безопасно употреблять яйца без страха о колебаниях уровня холестерина", — говорит специалист по питанию.
В чем ценность яиц?
Сейчас есть много доказательств того, что яичные блюда — это полноценное и сбалансированное питание. Наряду с молоком у яиц самая высокая ценность протеинов — так называемый, "золотой стандарт". Яйцо, весящее 50 граммов, содержит:
- 143 ккал,
- 12 г белка,
- 9 г жиров,
- железо, витамины (особенно витамин А), минеральные вещества и каротиноиды.
"Яйцо — суперпродукт, который помогает бороться со многими болезнями. Содержащиеся в яйцах каротиноиды могут уменьшить риск дегенерации макулы, связанной с возрастом, которая является главной причиной слепоты у пожилых людей. Улучшить развитие мозга и памяти может содержание холина в яйцах", — поясняет специалист.
Фармацевт добавляет, что жирные кислоты омега-3 и фолаты, содержащиеся в яйцах, могут помочь, чтобы у будущих мам полноценно развивался плод. "Перед беременностью и во время нее, употребляя продукты, содержащие достаточно фолатов, можно помочь предотвратить серьезные врожденные дефекты, в том числе анэнцефалию и spina bifida. Доказано, что омега-3 оказывает положительное влияние на беременность — может помочь предотвратить преждевременные роды, уменьшить риск преэклампсии и депрессии у матери, а также увеличить вес рождения ребенка", — говорит фармацевт Линда Февралева.
Как безопасно хранить и готовить яйца
"Всю пользу яиц для здоровья можно реализовать только в том случае, если они хранятся правильно — в холодильнике, а также если их тщательно приготовить, уничтожив возможные бактерии, — объясняет Анита Баумане. — В детстве многим из нас очень нравилась бабушкина болтушка, приготовленная из свежих, сырых яиц, взбитых с молоком и сахаром. Теперь это лакомство уже не считается хорошим десертом, разве что вместо сырых яиц используют пастеризованные яйца. Сырые яйца действительно богаты белками и другими микроэлементами, но есть термически необработанные яйца может быть потенциально опасно, если в них есть сальмонеллы — бактерии, вызывающие диарею, лихорадку, судороги и рвоту", — поясняет специалист по питанию и предупреждает, что при появлении таких симптомов необходимо немедленно связаться с семейным врачом.
5 причин, по которым нужно включить в меню яйца
- Яйца легко и быстро готовить.
- Их можно долго хранить в холодильнике.
- Яйца — сравнительно дешевый продукт.
- С помощью яиц можно приготовить множество блюд и даже кулинарные шедевры.
- Самое важное — яйца вкусные.
Специалист по питанию такой выбор поддерживает. Она подчеркивает, что, например, и сбрасывая вес важно составить такую программу питания, которая одновременно и естественным образом богата питательными веществами, и устраняет чувство голода между приемами пищи. Яйцо для такой трапезы — отличный вариант.
"Конечно, важно знать свой уровень холестерина в крови и поговорить с врачом о дальнейшем включении холестерина и насыщенных жиров в меню. Люди с высоким уровнем холестерина должны соблюдать рекомендации врача не только по употреблению яиц, но и по диете в целом", — говорит Анита Баумане.
Недостатки яиц
Да, у яиц есть и недостатки. Яйца не содержат:
- витамин С;
- углеводы;
- клетчатку.
Именно поэтому блюда из яиц рекомендуется дополнять свежими овощными салатами и ломтиком цельнозернового хлеба.
Запастись за неделю
Знаете ли вы, что более старые яйца легче чистить, чем свежие? Анита Баумане говорит: "Если хотите, чтобы крашеные пасхальные яйца было легко чистить, покупайте яйца по крайней мере за неделю до варки, а после приготовления сразу опустите их в холодную воду и подержите в ней. Учтите, что вареные яйца в холодильнике можно хранить до одной недели. Когда после пасхальных праздников больше не захочется даже видеть яйца, рекомендуем рецепты, которые помогут разнообразить ваше меню".
3 рецепта с оставшимися пасхальными яйцами
- Кремовый горох с яйцами
Потребуется:
• 2 ст. л. сливочного масла;
• 2 ст. л. муки;
• 1/2 ч. л. соли;
• 1/4 ч. л. перца;
• 1 стакан 10%-х сливок или цельного молока;
• баночка консервированного горошка;
• 3 сваренных вкрутую яйца.
На сковородке растопить масло, добавить муку, соль, перец и, непрерывно помешивая, варить две минуты. Постепенно добавить сливки или молоко, мешать, пока масса не станет слегка кремовой, без комочков. Затем вмешать в нее измельченные яйца и горох. Вкусно на тостах или с рыбными блюдами.
- Вкусные половинки яиц
Очищенные яйца разрезать пополам, посыпать солью и перцем, сбрызнуть оливковым маслом. Затем посыпать свежими приправами (перьями лука, укропом и др. по выбору). Сверху положить маринованный лук-шалот. Чтобы приготовить маринованный лук, надо всего 10 минут: лук мелко нарезать и положить в небольшую кастрюльку. Налить столового уксуса, добавить сахар, соль, перец, лавровый лист. Содержимое кастрюли нагреть до температуры кипения и поставить остывать.
- Пасхальный холодный суп
Потребуется:
• 1 баночка маринованной столовой свеклы;
• 2 огурца;
• 2 вареных яйца;
• 600 мл кефира;
• пучок петрушки, укропа и перьев лука.
Яйца и огурцы нарезать кубиками, мелко порубить лук, петрушку, укроп. В посуду положить свеклу со всем соком, огурцы, яйца, сверху налить кефир. Все хорошенько перемешать. Посыпать зеленью. Подавать охлажденным.