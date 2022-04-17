Если бы яиц не было, их стоило бы придумать: почему яйца надо включать в рацион не только на Пасху?

Каждую весну в пасхальную неделю становится актуальным "яичный вопрос". Однако покраска яиц в праздничные дни — только часть этого, многие также хотят разобраться: полезны ли яйца для здоровья и не едим ли мы их слишком много? Об этом рассказывают сертифицированный специалист по питанию Анита Баумане и фармацевт Линда Февралева.

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Трудно представить, каким было бы наше меню, если бы в нем не было яиц. "Если бы яиц не было, их надо было бы придумать", — говорит специалист по питанию Анита Баумане, имея в виду значимость яиц как ценного продукта.

Плохая репутация отменяется

Специалист по питанию Анита Баумане является также мамой и увлеченно готовит, поэтому обобщила новейшие сведения о значении яиц в питании и кулинарии: "Яйца — основной элемент питания не только для завтрака, но и для кормления разборчивых в еде детей, они подойдут для быстрого обеда или ужина, а также являются составной частью всех видов сладких и пикантных блюд".

Еще несколько десятилетий назад у яиц была довольно плохая репутация. Из-за высокого уровня холестерина, который содержится в яичном желтке, они считались нездоровыми, и людям, которым "плохой" холестерин мог бы доставить проблемы, специалисты рекомендовали избегать употребления яиц. "Холестерин связан с сердечно-сосудистыми заболеваниями, поэтому любые продукты, в которых он содержится, попали в список нежелательных. Одно большое яйцо содержит 213 мг холестерина, что составляет две трети от рекомендуемого дневного лимита.

Однако после 25 лет исследований стало ясно, что холестерин, содержащийся в пищевых продуктах, не является истинным виновником — насыщенные жиры оказывают намного больше влияния на уровень холестерина в крови. Жирные молочные продукты и жирное мясо — лучшие примеры, — они богаты насыщенными жирами и способствуют производству холестерина в организме. Правда, исследования показывают, что уровень холестерина в крови может повысить и частое и чрезмерное употребление продуктов с высоким количеством фруктозы.

Так как у холестерина в организме есть также важные функции — он входит в клеточную мембрану, участвует в обменных процессах, входит в состав половых гормонов, — от продуктов, содержащих животные жиры, полностью отказываться не надо. Ограничивать употребление яиц в пищу тоже нежелательно, поскольку они являются ценным источником многих питательных веществ и все-таки не повышают уровень холестерина в крови", — поясняет Анита Баумане.

7 яиц в неделю — норма

Исследования показывают, что большинству здоровых людей в неделю можно съедать семь яиц, не повышая риск сердечных заболеваний. "Важно соблюдать величину порций, так как чрезмерное потребление яиц все же может быть вредным. Лучше всего сбалансировать меню, параллельно включая в него продукты питания с низким уровнем холестерина и низким содержанием натрия. Это позволит безопасно употреблять яйца без страха о колебаниях уровня холестерина", — говорит специалист по питанию.

В чем ценность яиц?

Сейчас есть много доказательств того, что яичные блюда — это полноценное и сбалансированное питание. Наряду с молоком у яиц самая высокая ценность протеинов — так называемый, "золотой стандарт". Яйцо, весящее 50 граммов, содержит:

143 ккал,

12 г белка,

9 г жиров,

железо, витамины (особенно витамин А), минеральные вещества и каротиноиды.

"Яйцо — суперпродукт, который помогает бороться со многими болезнями. Содержащиеся в яйцах каротиноиды могут уменьшить риск дегенерации макулы, связанной с возрастом, которая является главной причиной слепоты у пожилых людей. Улучшить развитие мозга и памяти может содержание холина в яйцах", — поясняет специалист.

Фармацевт добавляет, что жирные кислоты омега-3 и фолаты, содержащиеся в яйцах, могут помочь, чтобы у будущих мам полноценно развивался плод. "Перед беременностью и во время нее, употребляя продукты, содержащие достаточно фолатов, можно помочь предотвратить серьезные врожденные дефекты, в том числе анэнцефалию и spina bifida. Доказано, что омега-3 оказывает положительное влияние на беременность — может помочь предотвратить преждевременные роды, уменьшить риск преэклампсии и депрессии у матери, а также увеличить вес рождения ребенка", — говорит фармацевт Линда Февралева.