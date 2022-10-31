Если прихватило спину. Как убрать боль без вреда для здоровья

Последние осенние работы в саду, сгребание листьев, слишком большая нагрузка на тренировке или в походе нередко заканчиваются болью в спине и суставах. Боль ощутимо затрудняет возможности движений, поэтому хочется найти для них быстрое и эффективное решение. Однако в такой ситуации важно не причинить еще больший вред здоровью.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

О том, как решить проблему боли, рассказывают невролог Янис Медниекс и фармацевт Гунита Петровица.

Спина может болеть почти у каждого

Боли в спине в течение жизни испытывают около 80 % людей, однако лишь треть обращается за помощью к врачу, чтобы понять причину боли и избавиться от нее. Известно, что невылеченная боль в 25 % случаев становится хронической, с чем уже гораздо сложнее справиться.

Причины болей в спине могут быть разными: перегрузка, травмы, сидячая работа, малоподвижный образ жизни или какая-то болезнь. Боли могут быть неспецифическими или специфическими.

Неспецифические боли — это наиболее часто встречающийся вид болей. Они связаны с мышечным дисбалансом, напряжением, возникают в спине или поясничной области, бывают в шейном отделе. Обычно такие боли не отдаются в ноги или руки.

"Если нет других серьезных заболеваний, можно попытаться справиться с помощью физиотерапии и лечебной гимнастики, не принимая лекарств", — говорит невролог Янис Медниекс и добавляет, что полностью прекращать всю физическую активность не рекомендуется, но она должна быть умеренной и выполняться осторожно.

Специфические боли в спине связаны со структурой позвоночника, например, их может вызвать грыжа диска, раздражая нервные корни, или воспаление в межпозвоночных суставах. "Эти боли обычно жгучие и отдаются также в руки и ноги. Специфические боли в спине нуждаются в комбинированном лечении — и физиотерапии, и выписанных врачом медикаментах", — поясняет невролог.

Безрецептурные обезболивающие таблетки и мази

Foto: Shutterstock

Большинство людей при болях в спине не спешат идти к врачу, а берутся за безрецептурные обезболивающие препараты. Симптом боли они, возможно, уменьшают, однако могут нанести и вред здоровью.

"Если безрецептурные медикаменты — нестероидные противовоспалительные средства — принимают регулярно или длительное время, может возникнуть серьезный побочный эффект — поражение слизистой оболочки желудка", — поясняет фармацевт Гунита Петровица и добавляет, что и применяемые наружно обезболивающие могут вызвать похожие побочные эффекты, поэтому рекомендует параллельно таким препаратам и мазям принимать лекарства, защищающие слизистую желудка. "Обязательно нужно помнить, что употребление нестероидных обезболивающих в больших количествах не повышает эффективность лекарства, поскольку для каждого медикамента установлена максимальная концентрация, дающая терапевтический эффект, продолжительность приема и допустимые дозы. Если эти условия нарушаются, существует реальный риск побочных эффектов".

Янис Медниекс заметил: "При острой боли в спине люди часто сначала пытаются уменьшить ее, используя нестероидные противовоспалительные средства. Да, они могут уменьшить болевой симптом, но надо помнить, что их не следует употреблять дольше семи-десяти дней. Если через неделю все еще нет улучшения, понятно, что такая терапия не подходит".

Фармацевт Гунита Петровица в случае острых болей советует выбирать парацетамол: "В новейших директивах говорится, что первый выбор от болей — парацетамол, так как он не повреждает слизистую оболочку желудка. Хочу обратить внимание на то, что парацетамол нередко присутствует и, например, в составе медикаментов от простуды, поэтому при одновременном приеме нескольких медикаментов надо изучить их состав и убедиться, что не превышена допустимая суточная доза парацетамола".

Какую мазь — согревающую или охлаждающую?

Foto: Shutterstock

Местные средства — мази и гели — бывают с согревающим или охлаждающим эффектом, поэтому тем важнее выбрать подходящее.

"Локальное средство для уменьшения болей и противовоспалительное средство подойдет, например, если на спину была слишком большая нагрузка при выполнении каких-либо работ в саду или в хозяйстве. В теплый сезон здесь обязательно стоит предупредить об осторожности, если активным веществом применяемого геля или мази является соль диклофенака натрия, — места, где содержащее его средство нанесено, надо прятать от солнечных лучей, чтобы избежать возможного ожога кожи.

Мазь с согревающим эффектом улучшает кровообращение, ее можно намазать, например, после длительной работы за компьютером, если ощущаются боли в плечах, задней части шеи.

В свою очередь, если получена травма, пригодится средство с охлаждающим эффектом — оно не даст развиться воспалению, снизит риск отеков и подкожных кровоизлияний.

В аптеке также доступны обезболивающие пластыри, содержащие нестероидное противовоспалительное средство и лекарственные растения — экстракт арники, белой ивы. Расслабить напряженные мышцы и снять боль могут помочь и препараты магния", — отмечает фармацевт.

Невролог Янис Медниекс призывает: "Важно оценить, действительно ли выбранная самостоятельно обезболивающая терапия помогает. Если все-таки не помогает и уже начинает ограничивать трудоспособность, если к тому же ночью боль усиливается, нужно срочно отправляться к семейному врачу или неврологу. Это обязательно нужно делать и в том случае, если сильная боль в спине впервые появляется после пятидесяти лет".