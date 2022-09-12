Если вы в них верите, берегитесь инфаркта: 9 популярных мифов о здоровье сердца

"У меня хорошая наследственность, к тому же болезни сердца — это для стариков", — так думают многие люди, когда читают об инфарктах, атеросклерозе или других сердечных проблемах. Но, увы, сердечно-сосудистые проблемы возможны даже у детей, пишет doctorpiter.ru

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Молодым не грозят проблемы с сердцем — это самое популярное заблуждение. Мы наивно считаем, что проблемы с сердечно-сосудистой системой возникают только у пожилых людей. Риск некоторых заболеваний действительно повышается с возрастом, однако есть множество патологий, не зависящих от возраста.

Часто забывают и о факторах риска — злоупотребление спиртным, курение, лишний вес, сидячий образ жизни, генетика. За последние годы заболевания сердечно-сосудистой системы успели значительно "помолодеть". Так, инфаркты выявляют примерно у 10% людей в возрасте от 35 до 50 лет. Об этих и других заблуждениях относительно болезней сердца и сосудов рассказывает кардиолог Алексей Киселев.

Хорошая наследственность — значит, бояться нечего



Сердечно-сосудистые заболевания способны передаваться по наследству, это так. Однако генетика — хоть и важный, но не единственный фактор развития этих болезней. Большинство заболеваний мультифакториальные, то есть кроме генетики нужно много обстоятельств для развития заболевания. Немаловажное значение имеют питание, образ жизни, регулярные профилактические обследования.