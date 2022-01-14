Эта опасная катаракта: офтальмолог о том, как не потерять зрение

В 2020 году одной из самых частых причин слепоты стало помутнение хрусталика глаза — катаракта. При этом, еще недавно катаракта была известна, как возрастное заболевание, а сегодня она стремительно "молодеет" и диагностируется у пациентов как в 70, так и в 60, и даже в 45 лет.

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О профилактике заболевания, современном лечении катаракты и о том, как не упустить время, рассказал врач-офтальмолог Андрей Соломатин.

Катаракта — это частичное или тотальное помутнение естественной линзы глаза — хрусталика. Именно он помогает глазу фокусироваться на ближнем, среднем и дальнем расстояниях. Когда хрусталик теряет прозрачность, зрение постепенно ухудшается, что негативно влияет как на работоспособность человека, так и на его психологическое состояние, поэтому важно вовремя диагностировать катаракту и начать лечение.

Какие первые признаки катаракты?



Рано или поздно, у каждого человека появляется катаракта. Ее развитие связано, в основном, с возрастными изменениями, из-за которых хрусталик глаза теряет свою эластичность и постепенно мутнеет. Происходит это безболезненно, но со временем человек начинает видеть пленку или туман перед глазами, замечает двоение изображения и ухудшение цветового восприятия, а также замечает изменение цвета зрачка. При обнаружении одного или сразу нескольких симптомов катаракты, необходимо обратиться за консультацией к офтальмологу.



Какие факторы влияют на раннее развитие катаракты?

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Катаракта может появиться как на одном глазу, так и сразу на обоих уже после 30 лет, но чаще всего диагностируется у пациентов в возрасте 45+.

Основными факторами, вызывающими раннее помутнение хрусталика, врачи называют:

наследственную предрасположенность,

процессы старения организма,

общее ультрафиолетовое, химическое или радиационное воздействие,

воспалительные и сопутствующие заболевания глаз (глаукома, миопия и другие),

травмы глаз,

эндокринные, аутоиммунные и некоторые другие заболевания организма.

Что будет, если не лечить?



Ряд исследований показал, что качество зрения напрямую влияет на качество жизни человека. Плохое зрение повышает риск травм и аварий, вызывает усталость и стресс, понижает самооценку и вызывает зависимость от очков или контактных линз. Кроме того, у некоторых пациентов возрастные изменения зрения могут вызывать повышенную тревожность и, как следствие, нарушения сна. Такие состояния очень нежелательны для общего состояния организма, поэтому вопрос лечения катаракты требует своевременного профессионального подхода.

Игнорировать катаракту небезопасно еще и потому, что она может вызвать вторичную глаукому, ведущую к слепоте. При атрофии глазного нерва, зрительные сигналы не поступают в головной мозг, и есть серьезный риск потерять зрение навсегда, если своевременно не сделать операцию.

Что делать, если диагностирована катаракта?



Возможности современной офтальмологии позволяют проводить лечение катаракты безболезненно и быстро. После того, как ваш врач-офтальмолог поставил диагноз на основании обследования глаз, он поможет выбрать один из проверенных методов лечения, которые бережно избавят человека от катаракты и помогут восстановить остроту зрения.



Методы лечения: от ультразвука до лазера

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Медикаментозных методов лечения катаракты не существует, так как процесс помутнения хрусталика является необратимым. Сегодня основные методы лечения заболевания — это операция при помощи ультразвука и фемтосекундная операция лазером. Как первая, так и вторая процедуры позволяют удалить помутневший хрусталик, вместо которого имплантируется прозрачная оптическая линза или "искусственный хрусталик". Правильное лечение катаракты снижает или полностью устраняет необходимость использования очков.

"Ультразвук" или ультразвуковая факоэмульсификация — это стандартный метод, который широко используется как в медицинских госучреждениях, так и в частных клиниках. Эффективна такая операция на любой стадии развития катаракты. "Ультразвук" эффективен и малоинвазивен, но требует продолжительного реабилитационного периода с соблюдением строгих ограничений до шести недель. Операция бесшовная и проводится в "ручном" режиме. Во время нее происходит ультразвуковое измельчение естественного хрусталика глаза и его удаление с последующей заменой на искусственный.

Второй метод — фемтосекундная лазерная операция — тоже используется достаточно давно, и уже закрепил за собой звание наиболее бережной. Метод безопасен для структур глаза, малоинвазивен и практически исключает риск осложнений, инфекций и кровотечений. Для проведения такой процедуры используется высокоточный лазер с современной системой контроля, что позволяет отслеживать все параметры глаз с микронной точностью. Восстановительный период после этой операции минимален и практически не имеет ограничений.

Как предупредить катаракту?



Для профилактики развития катаракты важно сбалансированное питание, прогулки на свежем воздухе, поддержание двигательной активности, отказ от вредных привычек и сокращение времени, проводимого за компьютером. Также необходимо круглый год защищать глаза от прямого воздействия ультрафиолетовых лучей и следить за общим состоянием организма.

Контролировать состояние глаз и отслеживать изменения зрения поможет профилактический осмотр у офтальмолога, который нужно проходить раз в год. В случае ухудшения зрения и при подозрении на воспалительные заболевания глаз, обращайтесь к врачу незамедлительно.

