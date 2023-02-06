"Это эпидемия!" Вейпы захватили латвийские школы: можно ли их победить и как это сделать?

"Неужели школьник может ходить в туалет по двенадцать раз в день?" — задается вопросом Рудольф Калванс, директор Сигулдской государственной гимназии. Частые посещения туалета в начале года стали настолько заметными, что мешали учебной работе. В какой-то момент стало понятно, что поход в туалет — это возможность выкурить электронную сигарету.

Калванс созвал родительский совет, на котором было придумано решение — перед выходом из класса ученик должен записаться на специальном листочке и указать причину. "То, что сейчас происходит в школах, — это эпидемия. Вейперов трудно поймать, потому что электронные сигареты (или "солты") пахнут малиной и ванилью, и их можно курить в помещении", — объясняет Калванс. Портал Delfi опросил директоров нескольких школ и вот как они борются с вейперами: в Мадонской государственной гимназии есть 37 видеокамер, Адажская гимназия закрывает входную дверь во время больших перемен, а в Рижской 40-й средней школе на переменах дежурят учителя. Среди опрошенных школ, только в Рижской католической гимназии нет такой проблемы.

"Солт" — это электронное устройство для курения размером с толстый фломастер, поэтому он легко помещается в карман. "Солтами" эти устройства называют из-за марки электронных сигарет. В качестве национального решения рассматривается запрет ароматизаторов. Этот вопрос неделю назад обсуждали эксперты в Сейме. Один из них, врач-пульмонолог и член правления Латвийской ассоциации врачей Алвилс Крамс, заявил: "Государство играет роль сутенера, втягивая детей в мир курения через ароматизаторы".

Легко купить и спрятать

Сам Калванс недоволен тем, что в школе есть учетные листы, потому что "до сих пор мы относились к учащимся как к взрослым, но они начали этим злоупотреблять". Записи помогают понять, на каких учениках следует сосредоточиться, и пока этот способ борьбы работает. Полицейские рейды менее эффективны, потому что "один бросает "солт" в мусорное ведро, другой прячет в подвесных потолках в туалетах".