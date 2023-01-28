Это опасно для здоровья: на каких продуктах ни в коем случае нельзя экономить

В магазине мы ловим акции, высматриваем товары подешевле, чтобы уложиться в бюджет. Но есть продукты, на которых нельзя экономить. О них рассказали врачи — эндокринолог и токсиколог, пишет doctorpiter.ru

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Мечта хозяйки, чтобы продукты из списка, составленного перед походом в магазин, продавались с хорошими скидками — и желательно в одном супермаркете, и еще лучше, если где-то рядом с домом. Желание вполне понятное! Но не стоит увлекаться акциями и тем более постоянно покупать продукты только самой низкой ценовой категории.

На каких товарах нельзя экономить ни в коем случае, а какие вполне возможно купить и подешевле и есть ли лайфхаки, которые позволят купить полезное и не навредить здоровью? Объясняют медики.

Мы — это то, что мы едим

"Нельзя экономить на белковосодержащих продуктах, таких, как рыба, белое мясо и бобовые, — благодаря им организм получает положенную норму аминокислот, — говорит врач-эндокринолог Олег Ирышкин. — Необходимы и качественные ненасыщенные жиры — жирная рыба, льняное, оливковое масла. Высокое содержание омега-3 и омега-9 укрепляют ногти и волосы, делают кожу более упругой. Жирная рыба должна появляться в рационе минимум 2 раза в неделю.

Сыр и сладости

По мнению эксперта, нельзя экономить на фруктах и овощах, а также на молочных продуктах, в частности сырах.

"Дело в том, что в дешевых аналогах используются заменители молочного жира, так называемые трансжиры, — рассказывает врач. — По этой причине стоит выбирать и качественные кондитерские изделия, с натуральным составом. Маргарин в дешевых сладостях также преобразовывается в трансжиры. Лайфхак: если в составе сталкиваетесь с незнакомыми элементами — оставьте товар на полке".