Вирус папилломы человека вызывает каждый 20-й случай онкологии, которую особенно трудно выявить вовремя. Теперь в Латвии бесплатную вакцину CPV могут получить не только девочки, но и мальчики до 14 лет включительно. Потом — только за деньги. Причем, в 14 лет подросток может принять решение о вакцинации сам — согласия родителей не требуется. Специалисты рассказали, что это за прививка, какие могут быть побочки и будут ли после этого дети.

Вакцина CPV — не новая. В мире она начала активно применяться с 2006 года. На сегодня введена миллионам жителей Земли. В Латвии ее и включили в календарь оплачиваемой государством вакцинации с 2010 года — для девочек 12-17 лет.

С этого года государство оплачивает также вакцинацию мальчиков 12-14 лет. Деньги пока выделены до конца года. Предполагается, что в перспективе оплачиваемый государством возраст вырастет до 17 лет. Вопрос упирается в финансирование. До 15 лет достаточно пройти курс из двух вакцин — вторая доза вводится через 6-12 месяцев после первой. С 15 лет рекомендуют уже три дозы: первый, через месяц второй, а через 6-12 третий укол.

Взрослые тоже могут обезопасить себя, пройдя курс за свой счет. Мужчинам рекомендуют делать прививку в любом возрасте, женщинам — до 55 лет. Цена одной дозы в VC4 — 156 евро. Полный курс — 468 евро.

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