eVeselības Punkts: единая система контроля вашего здоровья — что нужно знать?

eVeselības Punkts — это портал для пациентов и приложение для смартфонов, которое предлагает решения различных вопросов, связанных со здоровьем и здравоохранением, в едином месте.

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eVeselības Punkts открывает широкие возможности для контроля здоровья, а также удобного управления данными о вашем здоровье, здоровье ваших детей и результатами обследований.

Основная функция портала — создание электронных записей врачами-специалистами. Здесь объединено множество различных специалистов и медицинских услуг, охватывающих всю территорию Латвии.

В eVeselības Punkts можно выбрать желаемое пациентом медицинское учреждение не только в Риге, но и в регионах, специалиста или услугу, найти ближайшее учреждение на карте, выбрать наиболее удобное время посещения, произвести оплату услуг.

Также есть возможность записаться на дистанционное посещение врача. Для удобства пользователей удаленная консультация между пациентом и врачом происходит на самом портале, поэтому нет необходимости использовать другую платформу для обеспечения беседы, что экономит время.

Сегодня все больше пациентов предпочитают планировать свое время самостоятельно и используют для этого различные цифровые решения. Записи, сделанные в пункте eVeselības Punkts, также отправляются на электронную почту пациента и автоматически добавляются в один из инструментов цифрового календаря: одним нажатием кнопки информация сохраняется и ничего не нужно отдельно отмечать в блокнот.

Для тех пациентов, которые предпочитают записываться на прием по телефону, платформа предлагает единый номер — 8998, где профессиональные операторы найдут нужного врача или услугу и запишут на прием к врачу, отправив напоминание на электронную почту. Колл-центр работает ежедневно с 8:00 до 20:00, а в выходные дни с 10:00 до 18:00. Звонок платный и его стоимость варьируется в зависимости от выбранного оператора связи.

Уже сейчас на портале есть возможность получить различные лабораторные исследования и создать свой архив истории болезни, загрузив все медицинские документы в одном месте.

Также разработано специальное приложение для мобильных устройств, которое дает возможность совершить звонок на номер экстренной помощи 113, одновременно передавая данные о местоположении звонящего (GPS-координаты) и основную информацию о звонящем диспетчерам Скорой медицинской помощи.

Приложение предоставляет возможность позвонить своему семейному врачу или на консультационный телефон семейного врача Национальной службы здравоохранения. Также в приложении можно посмотреть карту ближайшего медпункта, информацию о нем и как до него добраться. Это приложение необходимо каждому любителю активного отдыха, который предпочитает отдыхать вдали от цивилизации без определенного адреса.

Узнать больше можно здесь:

https://www.meditec.lv/

https://eveselibaspunkts.lv/lv

Единый телефон диспетчеров — 8998.