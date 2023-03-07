Физическое и эмоциональное. Что такое насилие во время родов и как его искоренить?

В последнее время все чаще стали говорить о том, что приемлемо и неприемлемо в акушерстве. Постепенно растет понимание связи между опытом родов и его влиянием на психоэмоциональное здоровье женщины. Теперь мы чаще замечаем формы физического и эмоционального насилия, на которые раньше не обращали внимания.

О каком насилии при родах идет речь и что нужно сделать, чтобы изменить ситуацию? На эту тему в Латвии было проведено два исследования.

"Раньше у женщин не было возможности уделять столько внимания эмоциональному благополучию, как сейчас. Теперь оно выходит на первый план, мы знаем о проблеме насилия при родах, и это хорошо", — говорит Линда Вейдемане, глава Латвийской ассоциации акушеров. Она признает, что говорить об этой проблеме очень важно. Кроме того, нужно понимать, что подразумевается под насилием.

Первое исследование было инициировано Рижским университетом им. Страдыня. Одним из исследователей является практикующий гинеколог Элизабете Пумпуре. "Наша работа является частью международного исследования. Вопросы и анализ основаны на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о том, что такое уважительное отношение при родах", — комментирует она.

Исследование этого года, проведенное Ольгой Процевской, кандидатом наук о коммуникации, компанией Norstat Latvija и публицистом Агрой Лиеге-Долежко, показывает, что 36% из 1440 женщин в возрасте 18-60 лет, родивших хотя бы одного ребенка в Латвии, сталкивались с насилием.

Исследование РСУ отражает недавний опыт родов, а Norstat Latvia описывает опыт последних 10-20 лет. "Больше всего анкет заполнили женщины в возрасте 30-35 лет (где уровень насилия составил 45%) и 35-40 лет (36%). 58% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет на вопрос о плохом отношении при родах ответили утвердительно", — говорит Лиеге-Долежко. Процевска добавляет, что в идеале следовало бы изучить данные о родах за последние три-пять лет, но это невозможно из-за отсутствия бюджета.

Каким может быть насилие?