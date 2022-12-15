Французская диета для похудения: эстетика вкуса превыше всего

Французская диета для похудения построена на парадоксальном, на первый взгляд, принципе: чтобы похудеть необходимо… есть. Но не абы что, а полезные, домашние блюда, при этом полностью исключив из рациона фастфуд и полуфабрикаты, пишет woman.ru
Главный принцип французской диеты для похудения гласит: не столь важно, что именно вы едите, но крайне важно — сколько и как. Употреблять пищу нужно умеренно, из красивой посуды, под приятную музыку и желательн в компании приятного вам человека.
В чем суть диеты?
Само понятие "французская диета для похудения" ввел в оборот ирландский врач Самюэль Блэк еще в начале XIX века. Он одним из первых обратил внимание на то, что французы, несмотря на обилие в традиционной французской кухне жирных сыров и выпечки, представляют собой одну из самых стройных наций мира. В наше время врачи-диетологи подметили другой феномен: полные люди (из любых стран), прожив во Франции несколько лет, постепенно и стабильно сбрасывают лишний вес, а вот французы, волею судеб оказавшиеся, например, в Америке и "подсевшие" на фастфуд и полуфабрикаты, превращаются в толстяков. Объяснение было найдено как раз во французской диете, которая оказалась весьма эффективной для похудения.
Французы полагают, что главное в еде — это вкус: неповторимый, изысканный, дарующий наслаждение. Но таком же примерно принципе построена и французская диета для похудения: изысканный вкус еды — это хорошо для здоровья и тонкой талии, тяжесть в желудке и проблемы с ЖКТ — плохо и недопустимо. Именно поэтому меню французской диеты отличается большим разнообразием блюд, ингредиенты для которых должны быть исключительно полезные. Свежие и отменного качества. Проще говоря, девиз французской диеты для похудения вполне может звучать так: лучше съесть маленький кусочек высококлассного жирного сыра, чем два пакета чипсов, неизвестно из чего состряпанных. Хороший вкус не может иметь ограничений, а вот количество потребляемой еды вполне может быть уменьшено.
Получая удовольствие от еды, вы незаметно для себя перестанете обедать и завтракать на ходу, спешно заглатывая куски еды, порой даже не разобрав, что конкретно вы только что съели. А почему так важно есть не спеша?
Особенности и меню
Научно доказано — чем быстрее мы поглощаем еду, тем хуже у нас в организме протекают обменные процессы. Именно поэтому все диеты для быстрого похудения настаивают на тщательном пережевывании пищи и анти-стрессовом образе жизни.
Чтобы наладить работу системы пищеварения зачастую достаточно просто перестать спешить за едой. Наслаждаясь едой (как и предписывает французская диета для похудения), мы насыщаемся быстрее, не переедаем, тогда как обмен веществ проходит быстрее. В итоге — мы худеем на глазах, и что немаловажно — отныне можем получать удовольствие от качества и вкуса еды, а не от количества проглоченной провизии.
Основу диеты должны составлять мясо, рыба, свежие овощи и фрукты в изобилии, цельнозерновые крупы. Полезно выпивать в день бокал-другой красного сухого вина. Попробуйте готовить неделю блюда французской кухни по традиционным рецептам: луковый суп, сырная запеканка, цыпленок с прованскими травами и др. Ешьте не спеша, красиво сервируйте свой завтрак или ужин, чтобы каждая минута, проведенная за столом, доставляла вам истинное удовольствие.
Французская диета для похудения основана по большому счету на эстетике. Казалось бы, столь бесполезная величина в материальном мире, а смотрите, какой она обладает силой. Научившись получать настоящее удовольствие от еды, мы радикально меняем свои пищевые привычки, пересматриваем свой ежедневный рацион, а также начинаем в корне по-другому относиться к самой идеи потребления еды — французская диета учит нас ценить продукты и блюда не за их количество, а прежде всего за качество и вкус. Поэтому и процесс похудения, нормализации веса вполне объясним и предсказуем.