Французская диета для похудения: эстетика вкуса превыше всего

Французская диета для похудения построена на парадоксальном, на первый взгляд, принципе: чтобы похудеть необходимо… есть. Но не абы что, а полезные, домашние блюда, при этом полностью исключив из рациона фастфуд и полуфабрикаты, пишет woman.ru

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Главный принцип французской диеты для похудения гласит: не столь важно, что именно вы едите, но крайне важно — сколько и как. Употреблять пищу нужно умеренно, из красивой посуды, под приятную музыку и желательн в компании приятного вам человека.

В чем суть диеты?



Само понятие "французская диета для похудения" ввел в оборот ирландский врач Самюэль Блэк еще в начале XIX века. Он одним из первых обратил внимание на то, что французы, несмотря на обилие в традиционной французской кухне жирных сыров и выпечки, представляют собой одну из самых стройных наций мира. В наше время врачи-диетологи подметили другой феномен: полные люди (из любых стран), прожив во Франции несколько лет, постепенно и стабильно сбрасывают лишний вес, а вот французы, волею судеб оказавшиеся, например, в Америке и "подсевшие" на фастфуд и полуфабрикаты, превращаются в толстяков. Объяснение было найдено как раз во французской диете, которая оказалась весьма эффективной для похудения.

Французы полагают, что главное в еде — это вкус: неповторимый, изысканный, дарующий наслаждение. Но таком же примерно принципе построена и французская диета для похудения: изысканный вкус еды — это хорошо для здоровья и тонкой талии, тяжесть в желудке и проблемы с ЖКТ — плохо и недопустимо. Именно поэтому меню французской диеты отличается большим разнообразием блюд, ингредиенты для которых должны быть исключительно полезные. Свежие и отменного качества. Проще говоря, девиз французской диеты для похудения вполне может звучать так: лучше съесть маленький кусочек высококлассного жирного сыра, чем два пакета чипсов, неизвестно из чего состряпанных. Хороший вкус не может иметь ограничений, а вот количество потребляемой еды вполне может быть уменьшено.