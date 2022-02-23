Где моя шевелюра? Специалисты объясняют, как решить проблему выпадения волос

Выпадение волос — нормальный этап их жизненного цикла. В каких случаях рекомендуется обращаться к специалистам и как правильно ежедневно ухаживать за волосами, чтобы они были здоровыми и красивыми? Рассказывают трихолог Сандра Визуле и клинический фармацевт Илзе Приедниеце.

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Жизненный цикл волоса



Для волоса характерны определенные процессы роста и у всех людей они проходят одинаково, поясняет трихолог Сандра Визуле. Процесс роста волос можно разделить на три фазы:

2–6 лет волос может находиться в фазе активного роста, или анагенной фазе;

10–14 дней у волоса длится фаза покоя, или катагенная фаза;

2–4 месяца волос находится в фазе выпадения, или телогенной фазе.

Хотя густота, плотность и диаметр волос зависят от генов, существует множество факторов, способных влиять на выпадение волос.

Отчего сильно выпадают волосы?

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Выпадение волос может быть вызвано неправильным питанием, плохим уходом и различными заболеваниями, такими как грибки, поясняет трихолог С. Визуле.

Наиболее частые причины выпадения волос

Жирная себорея. В основе ее лежат нарушения работы желез внутренней секреции. На жирной коже, пораженной себореей, развивается больше микробов, грибков, болезнетворных бактерий, вызывающих воспаление.

Автоиммунное воспаление. Серьезное заболевание, которое способствует выпадению волос. Это заболевание необходимо лечить медикаментозно.

Недостаточное питание. Неполноценное питание — очень индивидуальная проблема, но если человек усваивает достаточно белка, обеспечивает полноценный рацион для своего организма, следит за количеством различных минералов и витаминов (ферритин, кремний, селен, медь, витамин D, витамины группы В и т. ), то проблем быть не должно.

Недостаток железа. Железо очень необходимо организму для обеспечения кровоснабжения и предотвращения кислородного голодания.

Гормоны. Выпадение волос у женщин также может быть связано с женским циклом и гормональными изменениями, в то время как у мужчин оно в большей степени связано с наследственным риском и повышенной чувствительностью к активной форме тестостерона, при которой у мужчин может начаться быстрое выпадение волос на макушке и у висков.

Стресс. Волосы очень чувствительны к различным изменениям, поэтому стресс также может вызывать выпадение волос.

Инфекционные и вирусные заболевания. Волосы могут выпадать также при различных инфекционных и вирусных заболеваниях. Во время пандемии переболевшие Covid-19 также жалуются на усиленное выпадение волос.

Трихолог подчеркивает, что в случае возникновения проблем с волосами и кожей головы нужно не ждать, а вовремя обратиться к специалисту, чтобы как можно быстрее установить причину и начать углубленное лечение.

Советы для красивых и здоровых волос

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Чтобы стимулировать рост волос и поддерживать их в хорошем состоянии, можно принять профилактические меры, уделив внимание правильному уходу за волосами и питанию.

Проводите укрепляющую профилактику

Рекомендуется наносить сыворотку на волосы два раза в неделю. В аптеках имеется широкий ассортимент средств по уходу за волосами. Также полезен пилинг, который поможет очистить волосы.

Побалуйте себя массажем головы

Активный массаж кожи головы можно проводить самостоятельно с помощью пальцев или специальных мезороллеров, способствующих улучшению кровоснабжения кожи головы.

Обратите внимание на здоровое и сбалансированное питание

Убедитесь, что ваша диета полноценна и вашему организму хватает витаминов и минералов.

Обратитесь к специалисту

Если усиленное выпадение волос продолжается более месяца, необходимо обратиться к специалисту для установления причины и подбора наиболее подходящего плана лечения.

Профилактические меры также могут выполнять роль ежедневных оздоровительных и косметических процедур для волос, подчеркивает трихолог.

Совет фармацевта

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Клинический фармацевт Илзе Приедниеце объясняет, что для здоровья волос важно сбалансированное и полезное питание, включающее продукты, богатые белком, фрукты, овощи и орехи, ежедневное потребление достаточного количества воды, а также здоровый образ жизни.

В аптеках имеется широкий ассортимент пищевых добавок для здоровья волос, содержащих экстракты витаминов, минералов и натуральных веществ, в виде таблеток, жевательных пастилок или капсул. Они содержат цинк, железо, селен, медь, витамин А, витамин Е, витамин D, витамин С, витамины группы В — биотин (витамин В7), В1, В6, В12, пантотеновую кислоту (витамин В5), аминокислоту L-цистеин, L-метионин, Омега-3 жирные кислоты. Из экстрактов — горчица, просяное зерно, яблоко, пальмовое масло, зародыши пшеницы, экстракт розмарина, концентрат морковного сока. Для стимулирования роста волос в аптеках можно приобрести косметические и безрецептурные лекарства, а также лекарства, отпускаемые по рецепту врача.

Широкий ассортимент косметических средств представлен шампунями, бальзамами-ополаскивателями, масками, маслами, лосьонами, содержащими экстракт плаценты, витамины — РР, В5, В6, биотин, хинин, эдельвейс, аминексил, кофеин, масло чертополоха, капсаицин, экстракт белого чая, экстракт красного клевера, пептиды, аденозин, аминокислоты и другие активные вещества.

Клинический фармацевт напоминает, что применяемые лекарства также могут влиять на здоровье волос — их рост, изменение цвета или структуры. Кроме того, выпадение волос может быть побочным эффектом некоторых лекарств. Здесь можно упомянуть лекарства, используемые для лечения рака, антидепрессанты, лекарства от прыщей (ретиониды), иммунодепрессанты, противоэпилептические средства, антикоагулянты, лекарства для снижения уровня холестерина, противогрибковые средства, лекарства для снижения артериального давления (ингибиторы АПФ), бета-блокаторы) и другие.