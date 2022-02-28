Гид по мультивитаминам: зачем их употреблять и какие именно — советы фармацевта

Выбор мультивитаминов настолько широк, что может сбить с толку — нужны ли они и какие нужны, как долго употреблять? Рассказывает латвийский фармацевт Вадим Брижань.

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Мультивитамины появились в сороковые годы прошлого века, во время Второй мировой войны. "Они приходили с Запада и вначале составлялись как источник дополнительных питательных веществ для солдат, которые не имели возможности получать полноценное питание, но которым нужны были выносливость, сила и энергия, а это давал организму прием жизненно важных витаминов и минеральных веществ", — рассказывает фармацевт Вадим Брижань. Позже выяснилось, что такой продукт полезен не только для солдат, но и для большей части общества. Правда, поначалу мультивитамины могли себе позволить только состоятельные люди.

Кому нужны мультивитамины?



Фармацевт выделяет несколько групп, которым было бы полезно выбрать соответствующие мультивитаминные комплексы: "Это определенно беременные, дети и люди после пятидесяти лет. Остальным мультивитамины надо принимать в том случае, если есть конкретный дефицит витаминов или минеральных веществ в организме, об их употреблении рекомендуется думать также, если самим ясно, что питание не сбалансировано, а также в том случае, если день проводится в такой спешке, что вместо нескольких нормальных приемов пищи получается только один".



Мультивитамины для беременных

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Это одна из главных групп, для которых употребление мультивитаминов является обоснованным и действительно желательным. "Часто женщины начинают употреблять витамины еще до зачатия ребенка, и это правильно. Начиная со второго месяца беременности принимать мультивитамины надо всем женщинам. Особенно полезные минеральные вещества в этих комплексах — фолиевая кислота, йод, железо, витамин D, магний", — поясняет фармацевт и добавляет, что обычно в мультивитамины не включают рыбий жир, поэтому его следует употреблять отдельно, так как рыбий жир тоже важен для развития плода.



Мультивитамины для детей



Организм ребенка быстро растет, и его нужно обеспечивать минеральными веществами и витаминами. "Важно обратить внимание на уровень витамина D, потому что именно он является одним из самых важных компонентов, когда организм растет и развивается, к тому же он необходим и для кардиоваскулярной системы, и для иммунной системы, и для костей и хрящей. Необходимо также убедиться в наличии в составе мультивитаминного комплекса фолиевой кислоты, или витамина B12. Также организму ребенка необходим кальций, чтобы полноценно развивать опорный аппарат (кости, суставы) и зубы.