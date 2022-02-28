Гид по мультивитаминам: зачем их употреблять и какие именно — советы фармацевта

Выбор мультивитаминов настолько широк, что может сбить с толку — нужны ли они и какие нужны, как долго употреблять? Рассказывает латвийский фармацевт Вадим Брижань.
Мультивитамины появились в сороковые годы прошлого века, во время Второй мировой войны. "Они приходили с Запада и вначале составлялись как источник дополнительных питательных веществ для солдат, которые не имели возможности получать полноценное питание, но которым нужны были выносливость, сила и энергия, а это давал организму прием жизненно важных витаминов и минеральных веществ", — рассказывает фармацевт Вадим Брижань. Позже выяснилось, что такой продукт полезен не только для солдат, но и для большей части общества. Правда, поначалу мультивитамины могли себе позволить только состоятельные люди.
Кому нужны мультивитамины?
Фармацевт выделяет несколько групп, которым было бы полезно выбрать соответствующие мультивитаминные комплексы: "Это определенно беременные, дети и люди после пятидесяти лет. Остальным мультивитамины надо принимать в том случае, если есть конкретный дефицит витаминов или минеральных веществ в организме, об их употреблении рекомендуется думать также, если самим ясно, что питание не сбалансировано, а также в том случае, если день проводится в такой спешке, что вместо нескольких нормальных приемов пищи получается только один".
Мультивитамины для беременных
Это одна из главных групп, для которых употребление мультивитаминов является обоснованным и действительно желательным. "Часто женщины начинают употреблять витамины еще до зачатия ребенка, и это правильно. Начиная со второго месяца беременности принимать мультивитамины надо всем женщинам. Особенно полезные минеральные вещества в этих комплексах — фолиевая кислота, йод, железо, витамин D, магний", — поясняет фармацевт и добавляет, что обычно в мультивитамины не включают рыбий жир, поэтому его следует употреблять отдельно, так как рыбий жир тоже важен для развития плода.
Мультивитамины для детей
Организм ребенка быстро растет, и его нужно обеспечивать минеральными веществами и витаминами. "Важно обратить внимание на уровень витамина D, потому что именно он является одним из самых важных компонентов, когда организм растет и развивается, к тому же он необходим и для кардиоваскулярной системы, и для иммунной системы, и для костей и хрящей. Необходимо также убедиться в наличии в составе мультивитаминного комплекса фолиевой кислоты, или витамина B12. Также организму ребенка необходим кальций, чтобы полноценно развивать опорный аппарат (кости, суставы) и зубы.
Мультивитамины для женщин и мужчин
Фармацевт отмечает, что, если во взрослом возрасте человек придерживается полноценного и сбалансированного рациона, то в организме не должно быть дефицита какого-либо витамина или минерального вещества и, следовательно, нет серьезной причины принимать их дополнительно. Однако есть отдельные минеральные вещества, которые особо важны для мужчин, и такие, которые важны именно для организма женщины.
Женщинам
Женщинам нужен кальций, он способствует формированию крови и костных тканей, участвует в реакциях свертывания крови и влияет на способность мышц сокращаться. Одним из наиболее важных минеральных веществ для женщин является также железо, потому что оно помогает обеспечивать циркуляцию кислорода в организме, что, в свою очередь, важно для функционирования тканей, органов и мышц тела. Сильным антиоксидантом и веществом, препятствующим старению организма, является витамин Е. Он помогает сохранять здоровье волос, ногтей и кожи.
Еще одно жизненно важное для женщин минеральное вещество — магний. Без магния невозможны биохимические реакции, которые превращают пищу в энергию. Магний также отвечает за правильные контракции и расслабление мускулатуры.
Мужчинам
Женское тело защищают эстрогены — естественные регуляторы уровня холестерина, однако в мужском организме эти гормоны производятся в небольшом количестве, поэтому болезни сердечно-сосудистой системы являются одной из причин ранней смерти у мужчин. Фармацевт объясняет: "Для функционирования организма мужчины важны все витамины и минеральные вещества, и каждое из них имеет разное значение в процессах обмена веществ. Например, низкий показатель витамина D в организме мужчины тесно связан с пониженным уровнем тестостерона в крови, в свою очередь, низкий уровень тестостерона может вызвать различные нарушения здоровья, например апноэ сна, низкий метаболизм, слабое либидо, усталость.
Для репродуктивного здоровья нужны цинк и селен. Цинк способствует нормальной фертильности и репродукции, а также помогает поддерживать нормальный уровень тестостерона в крови, в свою очередь, селен способствует нормальному сперматогенезу, а витамин Е необходим для выработки половых гормонов. Длительно низкий уровень этого витамина в организме увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Также надо помнить, что организму мужчины важен магний.
Мультивитамины 50+
Вадим Брижань подчеркивает: "Со старением может начаться такая проблема, как мальабсорбция. Организму становится затруднительно принимать необходимое количество витаминов и минеральных веществ с пищей как из-за слабой деятельности поджелудочной железы, так и из-за проблем выделения желудочной кислоты. Некоторые минеральные вещества и витамины в организме могут усваиваться только в том случае, если кислотная среда в желудке достаточна. Но часто в этом возрасте люди уже ежедневно употребляют медикаменты, которые кислую среду нейтрализуют. В организме может начаться нехватка минеральных веществ и витаминов, например фолатов, отвечающих за количество гемоглобина в крови. Он транспортирует кислород, поставляя его всем органам. Также организму необходимо железо, кальций, магний.
Для сердца и кровеносных сосудов
В исследованиях наблюдалась эффективность жирных кислот омега-3, которые снижают риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому в возрасте после пятидесяти лет рекомендуется выбирать комплекс пищевых добавок или мультивитаминов, содержащий эти ценные полиненасыщенные жирные кислоты.
Для здоровья глаз
С годами ухудшается зрение, могут возникать различные нарушения зрения. Для здоровья глаз полезны пищевые добавки, содержащие лютеин, витамины А, Е и цинк.
Для хрящей, суставов
Если по какой-то причине минеральные вещества и витамины нет возможности принимать в достаточном количестве, рекомендуется использовать комплекс, содержащий коллаген, глюкозамин, гиалуроновую кислоту, витамин С, кальций, магний.
Независимо от возраста, если была травма — перелом, растяжение, разрыв, — для лучшего заживления также будут полезны дополнительный коллаген, глюкозамин и витамины группы В.
Как долго можно принимать мультивитамины?
"Обычно рекомендуемый курс мультивитаминов — три месяца. Затем надо проверить концентрацию важнейших витаминов и минеральных веществ в организме. Если результаты показывают здоровый диапазон — идеально. Однако если они все еще не совсем совершенны, возможно, потребуется изменить дозы или способ принятия витаминов и минеральных веществ", — говорит фармацевт и добавляет, что определенно стоит обдумать употребление витамина D на протяжении всего года. Чтобы взрослый человек достиг оптимального уровня витамина D, в день нужно принимать 4000 МЕ (международных единиц). Когда оптимальный уровень достигнут, можно перейти на поддерживающую дозу, принимая до 2000 МЕ в день.